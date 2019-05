KLAGET: Kallmyrs fillipinske au pair sier at hun ikke jobbet i den omstride perioden. Foto: Frode Hansen, VG

NRK: Kallmyrs au pair avviser at hun jobbet

Via sin advokat sier den filippinske kvinnen til NRK at hun i løpet av de to omstridte månedene var gjest hos justisminister Jøran Kallmyr og familien.

Justisministerens au pair ble sendt ut fra Norge i mai fordi UDI mener hun har jobbet ulovlig mens hun har bodd hos Jøran Kallmyr og familien. Au pairen flyttet inn i august i fjor – snaue to måneder før hun leverte inn sin søknad om fornyet kontrakt som au pair til politiet.

Et sentralt spørsmål i saken er om hun jobbet for familien i denne perioden.

Kallmyr har selv sagt at kvinnen ikke jobbet som au pair hos dem i perioden 22. august til 12. oktober i fjor. Det var denne dagen hun leverte inn sin søknad om fornyet kontrakt som au pair til politiet.

Kvinnen bekrefter til NRK at hun ikke arbeidet som au pair i perioden, men at hun var gjest hos familien.

– Jeg slappet av, gikk ut med venner, var i kirken og ble kjent med familien. Familien Kallmyr ga meg all frihet til å komme og gå i huset deres som jeg ville i perioden hvor jeg ventet på avtalen min med politiet, sier hun.

les også UDI: Au pair skal ikke flytte til ny vertsfamilie før søknad er levert

Ville respektere UDIs vedtak

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener selv han ikke gjorde noe ulovlig da han lot au pairen flytte inn før hun hadde møtt opp hos politiet og fått godkjent sin søknad om tillatelse.

– Vi brukte et av landets største au pair-byråer fordi vi vet at det er et kronglete regelverk på dette området. Byrået fortalte at den faste praksisen når au pairer bytter vertsfamilier, er at de flytter inn før tillatelsen er i orden og bor der som en gjest, sa Jøran Kallmyr hos Politisk kvarter i NRK fredag morgen.

les også Tajik ber Kallmyr klargjøre au pair-regelverk

Kvinnen forteller at hun sendte et brev til UDI 9. mai hvor hun klaget på vedtaket, og fortalte hva hun hadde ment med «training».

Via sin advokat forklarer hun at hun reiste ut av landet dagen etter fordi hun ønsket å respektere vedtaket fra UDI hvor det sto at hun måtte reise ut av landet 10. mai.

Skryter av behandling

Torsdag kveld opplyste kvinnens advokat, Ingvild Boe Hornburg, til VG at hun ville klage på UDIs vedtak. Klagen inneholder både klage på avslag om opphold i Norge og kvinnens tilsvar på varsel om utvisning, ifølge advokaten.

Via sin advokat understreker kvinnen fredag kveld til NRK at hun ikke følte seg presset av Kallmyr til å forlate landet raskt, og at familien lot henne bestemme selv.

– Jeg valgte å forlate landet fordi jeg selv ønsket å respektere UDIs vedtak. Jeg var opptatt av å respektere og følge det, sier hun.

Videre skryter hun av behandlingen hun fikk av familien.

– De behandlet meg som sin egen datter, sier hun til NRK.

Publisert: 31.05.19 kl. 18:35 Oppdatert: 31.05.19 kl. 19:03