Trønder tatt med 900 liter sats - skulle i bryllup

Politiet var ute på et annet oppdrag da de kjente en mistenkelig lukt. - Vi måtte rekvirere septikbil med slamsuger, sier etterforskningsleder Annar Sparby til VG.

Mannen i 50-årene tok såkalt tilståelsesdom da saken var oppe i Inntrøndelag tingrett denne uken. Der vedgikk han at 900 liter sats (væske med gjær og sukker) skulle bli til sprit på hjemmebrentsapparatet i kjelleren.

Det endte med 21 dagers fengsel, 5000 kroner i bot og 16.500 kroner i erstatning til Trøndelag politidistrikt. Erstatningen skal blant annet dekke utgifter politiet hadde med septikbil og slamsuging for å få sendt satsen som spesialavfall til godkjent mottak.

Tunge dunker

– Dunkene med sats var veldig tunge og sto i et vaskerom i en kjeller. Vi måtte rekvirere septikbil med slamsuger for å få unna all satsen, sier etterforskningsleder ved Stjørdal lensmannskontor Annar Sparby til VG.

Ifølge Sparby var politiet innom mannen i et annet ærend, i fjor høst, da de kjente en mistenkelig lukt.

– Politiet aksjonerte umiddelbart da de kjente lukten. Lukten fra sats og hjemmebrent er ganske lett å kjenne igjen, sier han.

– Mer vanlig før

– Hvor stort er dette beslaget?

– I dag er dette uvanlig stort, fordi det er blitt så få som driver med hjemmebrent. For 10 eller 20 år siden var nok dette et mer ordinært beslag, sier Sparby.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte dommen.

– Skulle i bryllup

I retten forklarte trønderen at planen var å brenne cirka 90 liter med sprit til et bryllup han var invitert til. For å få til dette trengte han 900 liter med sats. Retten mener det er skjerpende at den ferdige spriten skulle spres, samt det faktum at trønderen tidligere også er dømt for brudd på alkohollovgivingen.

Mannen fikk også inndratt 21 pakker med gjær, seks pakker kull, samt selve hjemmebrentsapparatet.

Inntrøndelag tingrett opplyser til VG at dommen er vedtatt av hjemmebrenneren.

Mannen selv har ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 25.09.19 kl. 21:08







