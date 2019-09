EN AV HUNDENE: Barak (da ett år) er en av hundene om er omfattet av tiltalen, bekrefter eieren hans overfor Trønder-Avisa. Foto: Privat

Kvinne tiltalt for ulovlig bruk av strømhalsbånd på hunder

I tidsrommet 1. januar 2015 til 2. mai 2018 skal den daglige lederen ved et hundepensjonat i Trøndelag ha satt strømhalsbånd på minst 40 hunder for å hindre dem i å bjeffe, ifølge statsadvokatene i Trøndelag.

Nå nettopp







Kvinnen er tiltalt for brudd på blant annet forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund, som sier at det er «forbudt å bruke utstyr på hund som medfører at hunden kan utsettes for elektrisk strøm.»

Ifølge tiltalen anses overtredelsen av dyrevelferdsloven som grov, grunnet overtredelsens omfang og virkninger.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte tiltalen mot kvinnen.

les også Mannen bak labradoodle-hunder angrer: – Slapp løs Frankensteins monster

Brukt mot bjeffing

De eneste unntakene der det er lov å benytte strømhalsbånd på hunder er for «nødvendig aversjonstrening» utført av «personer som tilfredsstiller kompetansekrav». Ifølge tiltalen skal kvinnen imidlertid ha brukt strømhalsbånd for at hundene ikke skulle bjeffe.

Ifølge Trønder-Avisa er ikke kvinnen lenger involvert i driften av hundepensjonatet. De skriver også at en annen kvinne som var ansatt på pensjonatet, også er tiltalt. Politiadvokat Amund Sand sier at tiltalen er bygget opp etter gjennomgang av chatloggen til de to tiltalte kvinnene.

– Vi mener chatten mellom dem beviser utstrakt bruk av strømhalsbånd, sier Sand til avisen.

Det var en ansatt ved pensjonatet som tipset Mattilsynet om praksisen.

les også Hundesykdommen: – Kommet et godt hakk videre

– Frysninger

Etter at Trønder-Avisa omtalte saken innså Øyvind Are Norstrøm at det blant annet gjaldt hans hund Barak, en anatolsk gjeterhund. Ifølge avisen er han tydelig opprørt. I tiltalen står det at det ble satt strømbånd på Barak den 5. og 6. desember 2017.

– Det verste er å ikke vite om strømmingen har forekommet utover datoene vi er gjort kjent med, sier han til avisen.

Han opplyser at Barak var ett år gammel da det skal ha blitt brukt strøm mot den.

VG har også vært i kontakt med Norstrøm, som har gitt tillatelse til bruk av bildet.

Anders Kjøren, forsvarer til kvinnen som var involvert i driften av hundepensjonatet, opplyser VG om at kvinnen ikke erkjenner straffeskyld. Kjøren vil ikke gi noen ytterligere kommentar slik som saken står nå.

Forsvarer til den andre kvinnen, Kjell Horseng, ønsker ikke å gi noen kommentar.

Publisert: 30.09.19 kl. 13:53







Mer om