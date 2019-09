STOR I KRISTIANSAND: Demokratenes Vidar Kleppe er inne sammen med ti andre kandidater i Kristiansand bystyre. Foto: Tor Erik Schrøder

Nasjonalistparti lover å påvirke i Kristiansand

Nasjonalistpartiet Demokratene er tredje størst i Kristiansand. De mobiliserte mot kunstmuseum, bompenger og ny havn, og Vidar Kleppe tror de vil påvirke byen de neste fire årene.

– Det ble et kjemperesultat for oss. Med formannskapsmodell skal vi komme oss inn og være med på beslutninger om stort og smått i byen, lover politisk nestleder i Demokratene, Vidar Kleppe.

Kleppe var tidligere en kjent profil i Frps innvandringsfiendtlige fløy, men ble suspendert og har de siste årene jobbet for å bygge opp Demokratene. Partiet beskriver seg selv om som parti med parti med «nasjonalistisk grunnsyn» partiets leder har tidligere forsvart betegnelsene «nasjonalist» og «patriot» i VG.

Storkoalisjon vil stenge

I skrivende stund har Demokratene 13,5 prosent oppslutning i sørlandsbyen, bak både Ap og Høyre. Med 10 mandater havner de på vippen mellom de tradisjonelle fløyene.

Derfor jobbes det hardt blant de andre partiene for å lage ulike koalisjoner uten Demokratene.

– Er det aktuelt å gi Demokratene politisk innflytelse i årene som kommer?

– Nei. Nei. Det er ikke aktuelt. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier leder av Arbeiderpartiets forhandlingsutvalg, Astrid Hilde, til VG.

Høyre avviser at de vil la Demokratene påvirke politikken i kommunen.

– Vi har ikke Demokratene med i våre alternativer, skriver gruppeleder i kommunestyret Renate Hægeland til VG om forhandlingene som pågår.

MDG forhandler også.

– Vi er i samtaler og har vært veldig tydelige på at dette er en ny situasjon. Vi skal ha et grønt skifte og det skal merkes tydelig for innbyggerne. Vi skal inn i en fireårsperiode som blir krevende og vi bør ikke forhaste oss, sier talsperson og bystyremedlem Mira Thorsen til VG.

Kleppe reagerer sterkt på fremgangsmåten.

– Folk finner seg ikke i slikt. Det er folk lei av. Det er merkelig at med det valgresultatet vi har fått, så vil ingen snakke med oss, sier Kleppe.

– Kan det ha noe med politikken å gjøre?

– Vi har jo gjort et godt valg. Vi er mot kunstsiloen, bompenger og flytting av Kristiansand havn ut av sentrum. Tangen (milliardæren som har donert kunst som skal stilles ut i det omstridte silo-museet, red anm.) og vennene hans som har så mye penger kan betale kunstmuseet sitt selv. Vi har eldre uten sykehjemsplasser og fattige barn i Kristiansand, sier Kleppe.

– Vi har mobilisert på disse sakene. I tillegg har jeg vært den mest aktive politikeren i Kristiansand den siste perioden, hevder Kleppe.

– Hvor har dere hentet velgere fra?

– Vi har hentet mange velgere fra Frp. Det hører jeg fra velgerne, sier Kleppe.

Frp lander på rundt 5,5 oppslutning i Kristiansand, kraftig ned fra sist kommunevalg.

– Sikker på innflytelse

Kleppe er sikker på at storkoalisjonen vil feile og at Demokratene vil få sette dagsorden i Kristiansand de neste fire årene.

– De andre partiene er som ild og vann. De får prøve seg i forhandlingene for å holde oss utenfor. Jeg tror ikke de vil lykkes og vi har god tid.

– Hvilke saker tror dere at dere får gjennom?

– I politikken skal du ikke tro, men vite, sier Kleppe.

– I så fall, hvilke saker mener du å vite at dere får gjennom?

– Bedre fordelingspolitikk, blant annet, sier Kleppe.

