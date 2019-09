PIKENE PÅ BROEN: Siv Jensen, Trine Skei Grande og Erna Solberg deltok alle på åpningen av finansmann Christen Sveaas’ nye kunstbro – The Twist på Kistefos Museum på Jevnaker onsdag kveld. Foto: Frode Hansen, VG

Opposisjonen støtter Raja: Erna bør ta avstand fra Frps retorikk

Flere partiledere i opposisjonen mener Erna Solberg har vært for unnvikende og svak i møte med krangelen mellom Venstre og Frp. – Hun bør ta klar avstand til Frps retorikk, mener de.

– Abid Raja redegjør for en del forhold som jeg mener er riktig å påpeke. Jeg synes Frp-lederen burde beklage begrepsbruken ti ganger mer enn Raja, sier nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad til VG.

KRITISK: Arild Hermstad, her med Une Bastholm på MDGs valgvake forrige mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Hva med begrepet «brun propaganda»?

– Jeg synes han i kronikken forklarer godt hva han mener. Når en partileder og finansminister bruker uttrykket «snikislamisering» like etter at en moské har blitt utsatt for et rasistisk motivert angrep, er det nærliggende å trekke paralleller til antisemittismen i Tyskland på 30-tallet.

– Raja har i ettertid gått ut og sagt at han ikke mente å sammenligne Frp med nazister?

– Han hadde ikke trengt å gå tilbake på det, han burde heller stått for det. Det er regjeringssjefen vår som burde være mye tøffere overfor Frps retorikk. Hun bør ta klart avstand, sier Hermstad om Erna Solberg.

Moxnes: Argument for å pelle seg ut

Frp-leder Siv Jensen har sagt at utspillene til Raja er langt over grensen, mens Erna Solberg mener Abid Raja tar feil, men ikke vil be ham beklage.

Raja har i ettertid sagt det ikke var hans hensikt å kalle Frp nazister da han brukte begrepet, og tatt selvkritikk.

RØDT-SJEF: Bjørnar Moxnes stiller spørsmål til statsministeren under Stortingets muntlige spørretime i mai. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bjørnar Moxnes mener det er et stort mysterium at Venstre fortsetter i regjering hvis de virkelig mener det samme som Raja.

– Hans kronikk er et eneste langt argument for at de skal pelle seg ut av regjeringen så raskt som mulig.

Han beskriver Solberg som en «unnvikende statsminister som blir handlingslammet av regjeringens interne krangling».

DRONNING-MØTE: Statsminister Erna Solberg hilste på dronning Sonja like før åpningen av kunstbroen på Kistefos-museet på Jevnaker onsdag kveld. Til venstre skimtes kveldens vert, Kistefosmuséets Christen Sveaas. Foto: Frode Hansen, VG

Han mener Frp i årevis har fyrt opp under fremmedhat og konspirasjonsteorier.

– Vi husker jo alle hvorfor Listhaug måtte gå av, sier han, og viser til at Sylvi Listhaug i mars i fjor trakk seg som justisminister etter at hun delte et Facebook-innlegg hvor hun skrev at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

– Spiller på konspirasjonsteorier

SV-leder Audun Lysbakken mener også Abid Raja har helt rett i sin kritikk av Frp.

– Kanskje med unntak av ordet «brun», sier han.

– Det vi så i valgkampen var kynisk og alvorlig – et regjeringsparti som ville spille på konspirasjonsteorier. Venstres problem er at det ikke er noe ved Frps retorikk som de ikke visste om på det tidspunktet de valgte å gå inn i regjering med dem.

Lysbakken mener at Venstre helt frivillig har satt seg i en «grensesprengende politisk spagat».

– De skal forklare at de mener Frp har en kynisk retorikk som må bekjempes, og på den andre siden sitte i regjering med dem. Venstre har ingen troverdighet.

Mener Solberg er svak i møte med Frps retorikk

Lysbakken stemmer i med Moxnes i at Erna Solberg er unnvikende:

– Det har hun vært i mange år fordi hun valgte gi høyrepopulistene makt. Hun har vært altfor svak i møte med Frps retorikk om muslimer og minoriteter gjennom mange år.

Høyre-nestleder og statsråd Jan Tore Sanner svarer på påstandene på vegne av Høyre-leder og statsminister Solberg.

– Dette er useriøst og forutsigbart fra ytre venstre som ikke er i nærheten av å ha et felles regjeringsalternativ. Erna har styrt Norge trygt i seks år, kommenterer Sanner i en sms til VG.

PEKER PÅ VALGRESULTATER: SV-leder Audun Lysbakken mener kranglingen er et uttrykk for at regjeringspartiene er upopulære. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Hva ville du gjort hvis du var Erna Solberg, Lysbakken?

– Jeg mener problemet hennes er at kranglingen først og fremst er et uttrykk for at regjeringspartiene er upopulære, og det skyldes at politikken de fører er upopulær. Det er ikke tilfeldig at regjeringen begynner å gå i oppløsning når valgresultatene er så dårlige. Desperasjon brer seg i flere av regjeringspartiene, sier han.

Sanner svarer:

– Nå skal vi forsterke klimainnsatsen og fremme grønn vekst. Erna har i mer enn 20 år jobbet systematisk for bedre integrering og inkludering, og advart mot polariserende retorikk. Derfor sa hun i valgkampen klart ifra at hun og Høyre er uenig i de to omtalte Frp-utspillene, skriver Sanner.

Støre: Venstre er med på å gi Frp en talerstol

Leder av Arbeidertpartiet, Jonas Gahr Støre, skriver i en e-post til VG at Abid Raja gjør rett i å spørre om Erna Solberg tar sin del av ansvaret for at terskelen er senket for «splittende retorikk og stigmatiserende fiendebilder».

– Hun har gjennom seks år latt Frp få nærmest frie tøyler og først når hun har blitt presset, tatt avstand fra de mest graverende utspillene. Men Raja bør også stille samme spørsmål til sitt eget parti. Frp hadde ikke vært i regjering hvis ikke Venstre hadde sagt ja til det. Venstre har gått inn i dette regjeringssamarbeidet med åpne øyne og er selv med på å gi Frp en talerstol for splittende utspill, skriver Støre.

Frp-Sylvi: Støre og hans kommunistiske venner

Siv Jensen overlater til 1. nestleder Sylvi Listhaug å svare.

– At Støre og hans sosialistiske og kommunistiske venner som ønsker åpne grenser reagerer på Frps strenge innvandrings- og integreringspolitikk tar jeg med knusende ro, sier hun.

– Det er ikke Frp som har endret politikk i retning av de andre partiene, men alle andre partier i Norge har endret innvandrings- og integreringspolitikk i retning Frp. Dette kommer til å fortsette. For noen tiår siden ble vi kalt rasister for å ville sette krav om at de som kom til Norge skulle lære seg norsk.

Venstre-leder Trine Skei Grande minner om hvorfor Venstre har valgt å delta i regjering:

– Vi er i regjering fordi det er i et borgerlig samarbeid Venstre har størst gjennomslag i klimapolitikken, skolepolitikken, i næringspolitikken og ikke minst i flyktningpolitikken, skriver Grande i en e-post.

VELKOMSTKLEM: Kistefos-museets Christen Sveaas tok imot kulturminister og Venstreleder Trine Skei Grande med en ordentlig klem før åpningen av The Twist onsdag kveld. Til venstre: Jevnaker-ordfører Lars Magnussen (Ap). Foto: Frode Hansen, VG

Hun henviser til at dagens regjering har sørget for at landet tar imot tre ganger så mange kvoteflyktninger som da Støre og Lysbakken regjerte.

– Vi har sørget for at Norge har den rauseste flyktningpolitikken i Europa og det er i er borgerlig samarbeid Venstre har klart å snu Arbeiderpartiet sin nådeløse linje mot lengeværende asylbarn, noe SV aldri klarte, kontrer Grande.

