Tajik ber Kallmyr klargjøre au pair-regelverk

Samtidig forstår UDI-sjef Frode Forfang at det kan oppstå forvirring rundt au pair-regelverket.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik stiller spørsmål ved Kallmyrs forståelse av au pair-regelverket. I et skriftlig spørsmål på fredag ber hun Kallmyr ber avklare hva han vil gjøre for å rydde opp i reglene omkring au pair-ordningen.

– Når det er justisministerens oppfatning at reglene er så uklare at han ikke forstår eller klarer å følge dem selv, hva har han tenkt å gjøre for å klargjøre reglene omkring au pairer og innflytting hos vertsfamilie – og samtidig sikre au pairer mot utnytting? skriverTajik i et skriftlig spørsmål.

Arbeiderpartiet tar til orde for å legge ned hele au pair-ordningen, fordi den er for lett å utnytte, fremholder Tajik, ifølge NTB.

– Au pairer er på kulturutveksling og skal ikke behandles som underbetalt arbeidskraft. Så langt har ikke Solberg-regjeringen støttet å legge ned ordningen. Samtidig uttrykker den samme regjeringens justisminister at det er usikkerhet om reglene, skriver Ap-nestlederen.

UDI-direktør Frode Forfang skriver på sin side i et blogginnlegg at regelverket kan virke forvirrende hvis det sirkulerer unøyaktig informasjon.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener selv han ikke gjorde noe ulovlig da han lot au pairen flytte inn før hun hadde møtt opp hos politiet og fått godkjent sin søknad om tillatelse.

«Et spørsmål som har kommet opp er om man kan være gjest hos en familie i påvente av at fullstendig søknad er levert hos politiet.

Her ser jeg i media at noen av våre samarbeidspartnere (byråer) har gitt informasjon som avviker fra det som fremkommer på våre egne hjemmesider og i våre rundskriv. Jeg kan forstå at de som skal forholde seg til regelverket i så fall blir forvirret og kan tro at alt er i orden.

Regelverket skal være klart nok, men informasjonspraksisen hos våre samarbeidspartnere må vi se nærmere på.»

FORSTÅR FORVIRRING: UDI-direktør Frode Forfang sier at regelverket kan være forvirrende å forstå. Foto: Harald Henden, VG

Forfang skriver videre at hele au pair-ordningen er sårbar for utnyttelse:

«Når regelverket sier at man hverken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi et slikt skille i praksis er vanskelig å håndheve for myndighetene.

Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse.»

