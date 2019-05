PELSDYRBONDE: Per Olaf Lauvås. Foto: Trond Solberg, VG

Pelsdyrbonde etter feilrapport fra Mattilsynet: – De har en agenda om å finne feil

Hadde det ikke vært for at Per Olaf Lauvås sto på sitt da Mattilsynet kom med en nedslående tilsynsrapport, hadde minkfarmen i Rogaland blitt avviklet. Nå ønsker pelsdyrbonden en ordentlig oppvask i tilsynsorganet.

– Dette er ikke et enkelttilfelle. Dette er hverdagen. Noen aksepterer det, men mange slutter. Nå må noen ta kampen, sier Per Olaf Lauvås, som har drevet selvstendig med pelsdyr siden 2006.

VG møter han i Slottsparken. Det har gått to døgn siden NRK og Stavanger Aftenblad skrev om at Mattilsynet leverte en feilaktig tilsynsrapport på familiens minkfarm i fjor sommer.

Pelsdyrbonden avslørte selv dette med skjulte opptak, og Mattilsynet har senere innrømmet at de har gjort alvorlige feil i saken.

– De forsøkte å påføre meg tittelen som dyremishandler og ta fra meg jobben. Jeg hvem ikke hvem sitt ansvar det er, men noen er nødt til å stå ansvarlig for det som skjedde, sier Lauvås, som var en av gjestene på «Debatten» på NRK tirsdag kveld.

«Dyretragedie»

Det var den 29. juni i fjor at Mattilsynet og Dyrevernsnemda først var på besøk på minkfarmen i Sandes i Rogaland, som har plass til 9600 dyr. Da fikk Lauvås inntrykk av at alt sto bra til.

– Jeg merket jo at de spurte mange spørsmål og var på jakt etter å finne feil, men de fant ingenting utenom øyebetennelse på noen valper og litt støv i taket. De ønsket meg god sommer før de dro, og jeg synes i grunn at besøk hadde gått bra, sier han.

Lauvås ble derfor forbauset da en representant fra Dyrevernsnemda kom tilbake med tilsynsrapporten tre dager etter. Der sto det blant annet at situasjonen var en «dyretragedie».

– Da tenkte jeg at jeg måtte få på plass vitner igjen. Jeg hadde med to vitner fredagen, og kalte inn tre denne mandagen. Det begynner å bli mer og mer vanlig å ha med vitner på slike tilsyn, på grunn av måten de oppfører seg på, sier han.

– Jeg sa at jeg ikke ville ta imot rapporten for de ble med på et nytt tilsyn der og da. Siden de ikke hadde funnet noe før helgen, men nå kom med et avviklingsvedtak, ville jeg vite hva som var galt. Men heller ikke denne gangen fant de noe.

– Tatt med buksa nede

En av vitnene som ble med på det nye tilsynet, var en nabo av Lauvås, som tok opp mobilen og filmet. I ett av klippene forteller nemndkvinnen at hun har vært i kontakt med seksjonslederen, og at tilsynsrapporten skal slettes, siden den inneholdt for mange feil.

– Det var da alt endret seg. Da forsto de at de var tatt med buksa nede, sier Lauvås.

FANT INGEN FEIL: Bildet er en skjermdump fra videoen som ble tatt under oppfølgingstilsynet. VG har fått tillatelse fra Lauvås til å bruke skjermdumpen fra videoen. Foto: Privat

Hadde det ikke vært for at pelsdyrbonden tilkalte vitner og sto på sitt, hadde minkfarmen blitt avviklet, slik rapporten anbefalte.

– Det er livsgrunnlaget mitt som de har forsøkt å ødelegge. Jeg har valgt å ta pause i dyreholdet til saken er over, for det går ikke an å drive på denne måten. Vi kan ikke forholde oss til et tilsynsorgan som er korrupt, sier Lauvås, som hevder denne episoden føyer seg inn i rekken av tilsvarende hendelser i området.

– Derfor er det viktig at vi står opp og forteller at dette ikke er greit. Det er ikke greit at folk med en slik tillit, som vi faktisk betaler lønnen til, er direkte kriminelle.

Regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, reagerer sterkt på dette:

– Vi forstår at dette har vært en ubehagelig opplevelse for han, men vi reagerer sterkt på en beskrivelse av våre inspektører som korrupte og kriminelle, sier Fjetland.

– Ingen tillit

Da en avdelingsleder i Mattilsynet tok kontakt og beklaget overfor bonden over telefon en uke senere, tok Lauvås opptak av samtalen. I opptakene, som er gjengitt av NRK, kommer det frem at Mattilsynet ønsket rapporten slettet, i sin helhet.

Etter at Mattilsynet fjernet det opprinnelige vedtaket fikk Lauvås en ny tilsynsrapport, datert 21. juli 2018. Der skriver Mattilsynet at bondens drift er god, de beklager og ber om å legge saken bak seg.

Det kommer også frem at den opprinnelige rapporten ble skrevet av en ansatt som ikke deltok på inspeksjonen, men brukte dokumentasjon fra inspektører som grunnlag. Lauvås er overbevist om at dette er ulovlig.

– Vi blir sett på som kjeltringer – det er utgangspunktet for kontrollene deres. De kommer ikke på anmeldte besøk, for da finner de ikke noe. De jobber mot det vi driver med, og har en agenda om å finne feil.

– Men det er vel også bra at de har tilsyn?

– Absolutt, vi er helt avhengig av det. Men vi har også avhengige av en tillit til de tilsynsorganene vi har.

– Har du tillit til Mattilsynet etter denne hendelsen?

– Nei.

Nå ønsker han en full gjennomgang av dette tilsynet, men også Mattilsynet generelt.

– Hvis hverken vi som kontrolleres eller forbrukerne som ønsker at vi kontrolleres, kan stole på dem, har de et alvorlig troverdighetsproblem.

Beklager

Fjetland sier at Mattilsynet ikke har opplevd slike saker tidligere, og at de ikke kjenner seg igjen i det Lauvås sier om tilsvarende hendelser i området.

– Vi gjorde mange feil i akkurat denne saken, og det beklager vi.

Fjetland sier at det er bedt om en detaljert rapport på alt som er sagt og gjort.

– Når rapporten er klar, skal jeg vurdere alle sider av saken.

Politiet vil etterforske

Lauvås anmeldte Mattilsynet tilsynet for falsk rapportering, men saken ble henlagt av politiet. Dette ble påklaget av bonden.

Påklagelsen ble sendt til statsadvokaten, men politiet i Sørvest har bedt om å få saken tilbake fra statsadvokaten for å etterforske likevel, skrev NRK mandag.

Politiet vil etterforske Mattilsynet for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet.

– Vi har tatt en ny vurdering av saken, og har nå kommet frem til at det rimelig å etterforske denne saken likevel, sier politiadvokat Sigve Espeland til kanalen.

Publisert: 21.05.19 kl. 21:24