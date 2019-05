FÅR MAT: Ungdyr fores på en gård i Buskerud i 2017. Frp-politiker Margrete Dysjaland mener bønder skal ha rett til å nekte Mattilsynet tilgang til fjøset. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Fylkesordførerkandidat om Mattilsynet: – Bør kunne nektes adgang til gården

Bønder må kunne få nekte inspektører fra Mattilsynet adgang til gården sin, mener Margrete Dysjaland, fylkesordførerkandidat for Frp i Rogaland.

Den tidligere rådgiveren i Landbruksdepartementet mener de formelle kompetansekravene ikke er gode nok.

Til Nationen forrige uke, uttalte Mattilsynet at «vi har ikke konkrete krav til kompetanse på de enkelte dyreslagene.»

– Hvis en bonde opplever at Mattilsynets representanter ikke har den faglige kompetansen de bør ha, mener jeg bonden må få en rett til å nekte dem adgang og be om nye inspektører. Dette handler tross alt om rettssikkerheten deres og levebrødet, sier Dysjaland.

Fredag ble det kjent at administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet går av etter avsløringen om at tilsynsrapporten fra gården til pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås i Rogaland var full av feil.

REAGERTE: Minkfarmeren Per Olaf Lauvås dokumenterte arbeidet til Mattilsynet. Foto: Trond Solberg, VG.

Lørdag foreslo advokaten til Lauvås at regjeringen oppretter en komité, der folk kan komme og fortelle om erfaringene sine med Mattilsynet.

– Mange er helt desperate av fortvilelse etter å ha forsøkt å kjempe imot Mattilsynet, uttalte Sjødin til VG.

UROLIG: Politiker Margrete Dysjaland mener det må ryddes opp i Mattilsynet. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Margrete Dysjaland ønsker i tillegg en debatt om inspektørenes kompetanse.

– Hvis du driver en gård, er du sjef for en bedrift som må levere på krav og kvalitet. Men det eneste formelle kravet til inspektørene fra Mattilsynet er at de skal ha interesse for dyr, men det har vel de fleste mennesker, sier Dysjaland.

– Stilles krav

Mattilsynet har svart VG på spørsmål om påstanden fra Dysjaland i en usignert e-post fra deres pressekontor.

«Det stilles selvfølgelig kompetansekrav til Mattilsynets inspektører, både til utdanning og erfaring. Blant inspektørene våre er det blant annet over 400 veterinærer, i tillegg til for eksempel næringsmiddelteknologer og fiskehelsebiologer. Vi har også mange jurister.»

På spørsmål fra VG om det er et absolutt krav fra Mattilsynet at inspektørene har bakgrunn som veterinærer, jurister, fiskehelsebiologer eller næringsmiddelteknologer, svarer pressekontoret:

«Krav til inspektørenes utdanning, erfaring og kompetanse defineres av hvilke oppgaver de skal løse.»

Dysjaland mener heller ikke det er tilstrekkelig å være utdannet veterinær:

– Det betyr ikke at du nødvendigvis har praktisk erfaring med produksjonsdyr. Det trenger ikke å være godt nok. Det er jo nettopp dette som er dokumentert i tilfellet med pelsdyrbonden i Rogaland.

– Hvis en bonde vanskjøtter kuene sine: Skal denne bonden ha rett til å nekte inspektørene fra Mattilsynet adgang ved å si at inspektørene ikke er kompetente?

– Selvfølgelig ikke. Folk som vanskjøtter dyrene sine skal slås hardt ned på. Men vi trenger et Mattilsyn som alle stoler på og som utfører oppdraget sitt. Det er mitt poeng.

Anmeldte

Politikeren holder selv både griser og hest, og er vokst opp med kyr og kjøttproduksjon.

– Dette som skjedde med pelsbonden fra Jæren, er ikke et enkeltstående tilfelle. Jeg har fått så mange henvendelser fra fortvilte bønder de siste dagene, sier Dysjaland.

Hun støtter Senterpartiets ønske om en ekstern gransking. Sist torsdag anmeldte hun ledelsen i Mattilsynet til politiet.

– Det som er skjedd etter anmeldelsen bekrefter at det var riktig og nødvendig å anmelde, mener Dysjaland.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har tidligere avvist en granskning av Mattilsynet.

– Det som skjedde med pelsdyrbonden i Rogaland var overhodet ikke greit. Det har jeg også formidlet til dem. Men hvordan de ønsker å gjenreise tilliten og tryggheten og omdømmet sitt, skal den nye lederen få bestemme selv. Men jeg vil følge det tett, sa hun til VG lørdag.

Publisert: 26.05.19 kl. 10:20 Oppdatert: 26.05.19 kl. 10:53