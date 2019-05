Forbrukerrådet slår alarm om useriøse russefirmaer

Forbrukerrådet sier at de får henvendelser fra fortvilet russ gjennom hele året. – Det er mange useriøse aktører i bransjen.

Nå nettopp







Fredag morgen publiserte VG saken om at over 100 russ har betalt for klær de ikke har fått og billetter til et landstreff som ikke blir noe av.

Forbrukerrådet sier at russ ofte henvender seg til dem fordi de ikke har fått varer eller tjenester de har betalt for.

– Vi ser at enkeltruss og russegrupper ofte sitter med skjegget i postkassen og ikke får pengene de har overført tilbake, sier Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet.

Han forteller at det er mange useriøse aktører i bransjen. Ofte handler det om mangel på levering av klær, logoer og billettkjøp.

– Russ er en sårbar gruppe, det er ofte den første gangen de gjør store transaksjoner, sier han.

– Styr unna

Forbrukerrådet sier de ofte tar kontakt med leverandøren for å høre hvor det blir av bestillingen til russ. Hvis det viser seg at firmaet ikke kan levere kan de bistå med veiledning.

– Vi gir de veiledning innen jus og økonomi, samt praktisk veiledning for å hjelpe dem å få det de har betalt for eller for å få pengene sine tilbake. I noen tilfeller er det nødvendig med en rettskraftig avgjørelse som sier at de har krav på å få pengene tilbake.

Forbrukerklageutvalget avgjør slike saker uten kostnad for russen.

Øker: Forbrukerrådet sier antall henvendelser fra russ som føler seg lurt øker hvert år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Iversen anbefaler å alltid gjøre et googlesøk på firmaet man vil handle med. Han forteller at firmaer som har dårlige anmeldelser ofte går langt for å fjerne disse, eller endrer firmanavn.

– Det siste er veldig effektivt, da vil du ikke finne noen negative omtaler om det nye firmanavnet.

Problemet øker

Forbrukerrådet sier useriøs handel og svindel av russ er et gjentagende problem, og at det blir mer og mer av det.

– Vi får henvendelser gjennom hele året av fortvilte russ, men selvfølgelig er det mest på våren, sier Iversen.

Iversen sier at det på mange måter er lettere å lure russen fordi det er et begrenset utvalg leverandører.

– Det er et begrenset utvalg bedrifter som tilbyr russetjenester, og da må man velge ut fra dem som finnes på markedet. Da er det lett å bli lurt, avslutter han.

Publisert: 10.05.19 kl. 22:18