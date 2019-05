Rødt-Moxnes til Siv Jensen: – Bli med hjem til mora mi

Rødt-leder Bjørnar Moxnes hamret løs på alle andre partier i sin landsmøtetale fredag.

Allerede fra start var det klart at hovedbudskapet til partiet var at forskjellene i Norge bør reduseres. Moxnes utfordret Frp-leder Siv Jensen til å være med hjem til hans mor, som jobbet i barnehage og eldreomsorgen.

– Mamma er den sterkeste jeg kjenner. Men også en av de mest sårbare. Jobben gjorde henne nedslitt og utslitt. Det er folk som mamma som rammes av regjeringens politikk. Når de strammer inn på trygdene. Kutter i pensjoner, sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, sa Moxnes.

– Derfor har jeg en utfordring til finansminister Siv Jensen: Bli med hjem til mora mi og fortell henne hvorfor det er rettferdig at de uføre skal betale prisen for skattekutt til de rike, fortsatte han.

KAMPKLAR: Bjørnar Moxnes på landsmøtet til Rødt i dag. Foto: Thomas Andreassen

Angrep Venstre

Underveis ble det kunngjort at Rødt vil jobbe for at flere skal bli medlem av fagforeninger, og slo på samme tid hardt ned på regjeringens arbeid på området. Særlig Venstre ble angrepet.

– Venstre er Norges mest fagforeningsfiendtlige parti! Sammen med Frp og Høyre skrev de inn i regjeringsplattformen: «Regjeringen anerkjenner at mange arbeidstagere velger å være uorganisert.» Dette mener de i en tid der bemanningsbyråer og sosial dumping feier fagbevegelsen av banen i bransje etter bransje, sa Moxnes.

Mistillitsforslaget

Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug ble også tatt opp av Moxnes, omtrent ett år etter at Frp-politikeren ble presset ut av regjeringen. Listhaug er nå tilbake som eldre- og folkehelseminister, noe som allerede har skapt reaksjoner.

– Første gangen jeg spurte de andre partiene på Stortinget om mistillitsforslaget mot justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug fikk jeg til svar: «Slik gjør vi det ikke her». Etter hvert skjønte jeg at «Slik gjør vi det ikke her» er et annet uttrykk for politisk handlingslammelse. Så vi fremmet forslaget, sier han til applaus fra tilhørerne.

Moxnes går imidlertid ikke inn Listhaugs nye posisjon i regjeringen, men peker på at hun i boken sin sier at hun følte seg satt fri da hun måtte gå.

– Så får vi se hvordan det går nå som Listhaug er tilbake i ufriheten. Så langt er hun i alle fall hakket mer forsiktig på Facebook.

– Vi er sosialister

Moxnes svarte også på påstanden om at Rødt er opportunister fordi de gjør motstand mot økte forskjeller.

– Vi er ikke opportunister, vi er sosialister.

Det kommer i etterkant av at Siv Jensen har skapt reaksjoner ved å si at Frp skal «knuse disse jævla sosialistene». Torsdag talte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om «frihet mot sosialisme».

UT MOT FORSKJELLS-NORGE: Det sentrale budskapet i Moxnes’ tale var at Rødt ville kjempe for å utgjevne forskjellene i landet. Foto: Thomas Andreassen/VG

Vil bruke oljepenger

Partilederen la ikke skjul på at de har en radikal miljøpolitikk.

– Rødt vil røre ved noe av det helligste i norsk politikk. Vi vil bruke av oljefondet. Ikke kjøpe handlegater i London, men investere i miljøvennlig industri, teknologi og infrastruktur som sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

Det mener Moxnes er en viktig forskjell på Rødt og Arbeiderpartiet. Han slo også fast at det må handles nå.

– så må regjeringa slutte å late som vi kan fortsette som i dag. For det er å vente på en markedsstyrt krasjlanding. Som vi fikk en forsmak på under oljekrisa i 2014. Arbeidsfolk mista jobben i tusentalls.

