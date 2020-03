HJEMME: Helseminsiter Bent Høie er rammet av de nye karantenereglene. Foto: Gisle Oddstad

Helseminister Bent Høie rammes av karanteneregler

Kongeparet og minst fem av Erna Solbergs statsråder har vært på utenlandsreise de siste to ukene, og rammes derfor av karantenereglene. Men statsrådene kan likevel få unntak, dersom de er symptom-frie.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) reiste til Jordan sammen med kong Harald og dronning Sonja på statsbesøk, den første uken i mars.

De kom hjem 5.mars.

Også helseminister Bent Høie (H) er i hjemmekarantene.

Pålegget fra Helsedirektoratet om at alle som har vært på reise utenfor Norden siden 27. februar, ble kunngjort av helseminister Bent Høie selv på pressekonferansen med statsminister Erna Solberg torsdag ettermiddag.

– Jeg sitter hjemme. Rett etter pressekonferansen dro jeg til departementet og hentet tingene mine, så dro jeg hjem. Jeg skal fortsatt lede arbeidet, men det blir via e-post, Skype og telefon fram til karantenen min utgår klokka 20.00 mandag kveld. Da er det 14 dager siden jeg kom hjem fra Wien, sier Høie til Dagbladet.

Rett i hjemmekarantene

Dermed bar det rett hjem for flere av statsrådene torsdag ettermiddag:

– Jeg kan bekrefte at utenriksminister Ine Eriksen Søreide nå er i karantene og jobber hjemmefra. Hun er imidlertid fri for symptomer, sier UDs kommunikasjonssjef Trude Måseide til VG.

Sammen med Venstres nye nummer to i regjeringen, Iselin Nybø, er hun pålagt karantene fram til 19.mars

– Det stemmer at jeg har vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene, og at jeg derfor er i karantene. Jeg har derfor avlyst det meste av avtaler fremover, og skal jobbe fra hjemmekontor, skriver Nybø i en tekstmelding til VG torsdag ettermiddag.

De andre to i karantene, som VG kjenner til, er justisminister Monica Mæland (H) som var i Brussel 8.mars, og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), som returnerte fra India 3.mars.

STATSBESØK: Kong Harald og dronning Sonja besøkte Jordan sammen med statsrådene Iselin Nybø (bak dronningen) og Ine Eriksen Søreide. Nå omfattes de av de nye bestemmelsene om hjemmekarantene etter reiser utenfor Norden. Foto: Heiko Junge

Kongen og dronningen på turen

I forrige uke var kongeparet på et tre dager langt statsbesøk i Jordan. De kom hjem til Norge 5. mars og dermed må de nå holde seg hjemme i karantene ifølge de nye reglene. Men Slottet har ikke bekreftet at kongeparet rammes av dette.

Tidligere onsdag ble det kjent at Kongehuset avlyser eller utsetter alle offisielle arrangement, i første omgang frem til påske.

I utgangspunktet var planen å opprettholde statsråd og andre møter som følger av Kongens konstitusjonelle rolle.

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sa kong Harald i en uttalelse før tiltaket om hjemmekarantene ble kjent.

Kongen oppfordrer alle til å bidra med det de kan for å hindre spredning av viruset.

– Jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu, sier kongen i uttalelsen.

Statsrådene får unntak

Mens andre som er pålagt hjemmekarantene ikke får bevege seg ute blant folk, har statsrådene en større frihet fordi de ivaretar viktige samfunnsfunksjoner i den krisen landet nå står i, ifølge Statsministerens kontor, SMK.

«De vil følge karantenebestemmelsene så langt som mulig, men vil måtte gjøre de unntak som er nødvendig for å kunne ivareta sine funksjoner som statsråder. I praksis vil de i hovedsak ha hjemmekontor, og delta på møter på telefon eller med videokonferanseutstyr», opplyser SMK til VG.

Budsjettkonferanse

Mandag starter regjeringens budsjettkonferanse som legger rammene for statsbudsjettet for 2021. Den pågår utenbys fram til onsdag, og alle statsrådene må være til stede for å argumentere for sitt ansvarsområde.

«På regjeringens budsjettkonferanse vil det bli innført særskilte smitteverntiltak. Statsråder som er symptomfri frem til budsjettkonferansen, vil derfor kunne delta på denne. De som får symptomer vil holde seg hjemme», opplyser SMK.

