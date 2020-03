Næringsminister Iselin Nybø (Venstre) blir nummer to i regjeringen når Trine Skei Grande nå trekker seg. Foto: Trond Solberg

Hun blir Venstres nye «førstedame»: - Den neste lederen må samle partiet

Iselin Nybø (V) sier at den neste Venstre-lederen må vise vilje til å samle partiet, slik det viste seg umulig for Trone Skei Grande. Nybø blir nå Venstres frontfigur inntil ny partileder er valgt.

Nå nettopp

– Trine har vært en partileder som satte partiet først. Hun har gjort en formidabel jobb, og har tatt «en for laget» i ti år, sier Nybø.

Den 39 år gamle næringsministeren blir nå nummer to i regjeringen, etter statsminister Erna Solberg (H), som følge av av Trine Skei Grande nå trekker seg som partileder i Venstre og går av som statsråd om kort tid.

Står til disposisjon

Overfor VG bekrefter Nybø at hun «står til disposisjon», også om hun blir spurt om å bli Venstres neste partileder.

Så har hun en knallhard melding til de som fortsatte lederkampen i Venstre, også etter at en enstemmig valgkomite i partiet innstilte på gjenvalg av Trine Skei Grande:

– Etter de siste dagers hendelser er det folk som bør gå i seg selv og spørre om de virkelig lever opp til idealene som liberale, generøse, rause og inkluderende, som er Venstres kjerneverdier, sier hun.

Ikke bli partileder for seg selv

Så har Nybø også et budskap til de som nå vil melde seg på som partileder-kandidater etter Skei Grandes avgang:

– De som har lyst til å bli leder i Venstre, har nå anledning til å vise at lederskapet ikke handler om å vinne partiet for seg selv, men å vinne velgere for det liberale samfunnssynet. Den neste lederen må også klare å samle partiet til ett lag. Og det er ingen liten oppgave, sier hun.

– Kan den neste lederen bli deg?

– Jeg har sagt til valgkomiteen at jeg stiller meg til disposisjon for det vervet partiet trenger meg til. Akkurat nå trenger partiet at jeg leder arbeidet i regjeringen, og det skal jeg ta på høyeste alvor, sier hun.

Publisert: 11.03.20 kl. 14:40

