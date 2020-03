GJENFORENT: Alle fem er samlet hjemme: Steffen, Linn Merethe, Leah Cecilie (2), og tvillingene Oline og Liam. Foto: Privat

Linn Merethe og Steffen ble sendt hjem uten sine nyfødte tvillinger

Linn Merethe og Steffen Berland ble sendt hjem fra Haukeland Universitetssykehus uten sine nyfødte tvillinger, i frykt for at de hadde coronaviruset. Først nesten en uke senere fikk de se barna sine igjen.

– Det var veldig uvirkelig. Man ser for seg hvordan barseltiden skal være og at man virkelig skal nyte den tiden. Plutselig var vi hjemme uten noen av barna våre, sier Steffen Berland til VG.

De nybakte tvillingforeldrene Linn Merethe og Steffen Berland fra Bergen fikk en uventet start på barseltiden.

Saken ble først omtalt av babyverden.no.

Ble forkjølet og sendt hjem

Tvillingparet Liam og Oline ble født premature lørdag 7. mars, mens storesøster Leah Cecilie (2) var hos besteforeldrene sine.

De nyfødte ble innlagt på barneklinikken, mens Linn Merethe og Steffen var på barsel. De ble flyttet til familierom dagen etter, og var der frem til onsdag. Den morgenen følte Steffen seg veldig forkjølet.

– Jeg tok en prat med en av sykepleierne og ble bedt om å reise hjem for å unngå smitte og frykt for smitte, spesielt med tanke på coronaviruset. Det var jeg også forberedt på, sier Steffen.

NYFØDT: Tvillingene Oline og Liam på sykehuset. Foto: Privat

– Hvordan var dagene mens dere var hjemme og ventet på å få se barna deres igjen?

– Det var veldig merkelig. Det ble en del tårer. Der satt vi, to helt nybakte småbarnsforeldre, sitte og vente i et tomt hus. Vi var atskilt fra barna våre, og så var det en pandemi på toppen av det hele. Vi hadde gledet oss til å vise dem frem til besteforeldre og på jobbene våre, men alt blir satt på vent nå, forteller Steffen.

– Det var surrealistisk, og sårt og ikke kunne være sammen med dem. Også tenkte vi selvsagt på dem også, to små som kom til verden uten foreldrene sine der. De er premature og trenger ekstra nærhet, og vi kjente på at vi ikke kunne gi den nærheten de trengte siden vi ikke var sammen med dem.

Steffen fikk legetime samme dag for å ta en test for å påvise om det var coronavirus. Svaret kom etter to dager, og den var negativ.

– Likevel ønsket avdelingen at vi skulle være helt friske når vi kom tilbake, fordi folk blir bekymret hvis man hoster, spesielt på et sykehus.

Gjenforent etter seks dager

Tirsdag denne uken var de friske og kunne dra på sykehuset og bli gjenforent med tvillingene. De fikk et familierom og fikk tilbringe natten der. Dagen etter fikk de endelig reise hjem med barna sine. Da hadde de vært atskilt i seks dager.

– Det var helt fantastisk og veldig deilig å få se dem igjen, holde de og kose de. Da kjentes ting riktig ut igjen.

De forteller at de er veldig fornøyde med måten Haukeland Universitetssykehus behandlet saken.

– Vi har stor forståelse for beslutningen de måtte ta. De ønsker jo å ivareta familiesituasjonen og de ønsker jo ikke at foreldrene skal reise hjem de heller. De var veldig flinke til å gi oss beskjeder og holde oss oppdatert, og sørge for at vi alltid kunne spørre dersom vi lurte på noe.

For ordens skyld jobber Steffen som sykepleier ved sykehuset.

ENDELIG HJEMOVER: Tvillingene, klare for hjemreise. Foto: Privat

Etter de kom hjem har barseltiden vært tilnærmet normal: dagene har gått til mating, pleie, bleieskift og kos. Tvillingene spiser godt og vokser fint. Men det er likevel spesielle dager:

– Storesøster skulle egentlig vært i barnehagen nå, men de er stengt. Men det betyr også at hun får være med på alt, og det synes hun er veldig stas. Vi blir ekstra tettere knyttet sammen nå, alle fem, forteller han.

– Det er jo ikke en drømmesituasjon at dette skjer når coronaviruset inntreffer for fullt. Vi skulle ønske det var annerledes, men det ble som det ble, og nå må vi tenke fremover.

Drastiske endringer på kort tid

I løpet av den korte tiden fra Liam og Oline ble født, til de måtte reise hjem har det skjedd mye.

– Det har gått helt enormt fort. Situasjonen er helt annerledes. Når vi var på kontroll dagen før de ble født, var det ganske avslappet stemning. Vi tenkte at dette kom til å bli ganske normalt, sier han.

Så «eksploderte» det et par dager senere, med regjeringens drastiske tiltak.

– Vi satt her hjemme uten ungene og så på pressekonferansen om at nå stenger vi landet ned. Det var veldig vanskelig å ta innover seg. Dagene hjemme var preget av usikkerhet. Får vi se barna igjen før påske? Hvor lang tid tar det før vi er friske? Hva om det er coronavirus? Hva om vi har smittet noen på avdelingen? Det hadde vært en kjempekrise.

– Var dere bekymret?

– Man blir jo det. Generelt blir man bekymret for hvordan situasjonen er med landet. Også er vi selvsagt redd for de to nyfødte, selv om det heldigvis ser ut til at nyfødte ikke blir rammet av viruset i det hele tatt.

Nå får de oppfølging fra helsestasjonen og venter på at de endelig kan få besøk av sine nærmeste. Innen den tid benytter de seg av Skype.

– Vi prøver å få en uken som har gått litt på avstand. Det var tøffe dager, og jeg får en klump i magen når jeg tenker på det. Selv om de gikk god pleie og kos på sykehuset, var det jo mamma og pappa som skulle ha vært der.

Unntak fra hovedregelen

Susanne Albrechtsen, klinikkdirektør ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus, forteller til VG at de forsøker å legge til rette for de fødende og barselkvinnene på best måte for å redusere at smitten skal spre seg på klinikken.

– Kvinner som skal føde kan ha med seg sin friske partner. I barseltiden har vi dessverre ikke anledning til å la partner være til stede med mindre det er helt særlige forhold som gjør seg gjeldende. Vi opplever at de nybakte familiene har stor forståelse for at vi har måttet begrense antallet av personer til stede i barseltiden.

Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, svarer på spørsmål om hvor uvanlig det er at foreldrene blir sendt hjem fra sykehuset uten barna sine:

– Som hovedregel vil barn alltid ha foreldrene hos seg i sykehuset, vi har ett unntak og det er på nyfødt intensiv – der må foreldre som enten er i karantene eller syke holde seg hjemme på grunn av hensyn til de andre syke nyfødte på avdelingen, sier han til VG.

