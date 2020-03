OMSTRIDT: Trond Giskes ønske om å bli ny leder sitt eget fylkeslag møter motstand. Foto: Hallgeir Vågenes

Kvinneopprop: Krever kvinne på topp i Trøndelag Arbeiderparti

Dersom de får det som de ønsker er det en kvinne, og ikke Trond Giske, som blir ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

Det kommer frem i et brev som er signert av over 20 kvinner i fylkeslaget, og som er sendt til valgkomiteens leder Arild Grande.

I brevet skriver de blant annet at partiet «står overfor store utfordringer», og at Trøndelag Ap nå trenger «en tillitsskapende og samlende leder».

– Vi mener at det er mange kvinner i partiet som kan fylle rollen som fylkespartileder. Hvis det blir innstilt to nestledere, bør både leder og en av nestlederne være kvinne for å oppnå likestilling i organisasjonen, står det videre.

I dag er både fylkesordføreren og gruppelederen hos fylkestingsgruppa menn. Tidligere Ap-nestleder Trond Giske er lansert av Trondheim Ap og flere andre lokallag som ny leder av fylkeslaget.

Dersom han havner på topp blir de tre topposisjoner i fylke besatt av menn fra tidligere Sør-Trøndelag.

I brevet, som først ble omtalt av Adresseavisen, spiller de også inn flere kvinnelige kandidater til både lederposisjoner og styreverv i fylkesstyret.

Lederen i Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, mener kvinneoppropet i Trondheim viser at Trond Giske fremdeles er kontroversiell i partiet. I et intervju med Dagbladet tidligere denne uken sa hun at Giske burde la partiet få ro.

– Jeg har sagt det jeg har å si om dette, men kvinneoppropet i Trondheim er jo et eksempel på utgangspunktet for mitt intervju i Dagbladet: Det er uro rundt Trond Giskes kandidatur ute i partiet, sier hun til VG.

