ULYKKESSTEDET: To ungdommer ble skadet og en omkom da de tok seg inn i denne tunnelen for snart et år siden.

Filipstad-ulykken: Bot på 10 millioner til Bane NOR

I februar i fjor omkom 15 gamle Even Warsla Meen da han fikk strøm i seg i en togtunnel på Filipstad i Oslo. To andre ungdommer ble hardt skadet. Nå har statsadvokaten ilagt Bane NOR en bot på 10 millioner kroner.

Oppdatert nå nettopp

Søndag 24. februar i fjor omkom 15 -åringen Even Warsla Meen da han, sammen med kjæresten og bestevennen, tok seg inn i en tunnel ved jernbanelinjen på Filipstad i Oslo. Alle tre fikk strøm i seg, og de to andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

Oslo statsadvokatembeter har nå utferdiget et forelegg til Bane NOR SF i forbindelse med hendelsen, skriver statsadvokat Kristin Røhne i en pressemelding.

BISATT: Even Warsla Meen ble bisatt fra Frogner kirke 7. mars i fjor. Foto: Frode Hansen / VG

Forelegget omfatter overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

For disse forholdene er Bane NOR SF ilagt en bot på 10 millioner kroner. Bane NOR, de etterlatte og de fornærmede er underrettet om forelegget.

les også Evens mor i bisettelsen: – Verdisynet ditt imponerte meg

I en mail til VG skriver familien følgende:

«Vi er takknemlig for politiets grundige og gode jobb, for Havarikommisjonens brede vurdering, og for statsadvokatens fornuftige konklusjon.

Dette plasserer ansvaret der det skal være, og for oss føles det som at en viktig brikke nå har falt på plass.»

Bane NOR vil gå grundig igjennom dokumentene

I forelegget påpekes det at området rundt tunnelen ikke var tilstrekkelig skiltet samt at gjerdet ikke utgjorde en tilstrekkelig hindring da det delvis var for lavt og hadde en eller flere åpninger. Både vakthold og belysning manglet, og det var enkelt å ta seg inn i tunnelen, samt relativt enkelt å klatre på togsettet.

Konserndirektør for kommunikasjon i Bane NOR, Torild Lid Uribarri, sier til VG at det er et veldig alvorlig forelegg med brudd på jernebaneloven og straffeloven.

– Det ønsker vi selvfølgelig å bruke tid på å gå grundig gjennom, sier hun.

Bane NORs kontroller på Filipstad før ulykken Bane NOR svarte i fjor følgende på VGs spørsmål om sikkerheten på Filipstad: Siste visitasjon på området før ulykken var 31. januar i år, og det ble da ikke registrert noe informasjon om gjerder og skilting. Visitasjoner (hvor anlegg sjekkes visuelt for feil og mangler) gjøres månedlig.

Siste gang det er dokumentert at gjerdene ble sjekket, er mars 2017, i forbindelse med en obligatorisk kontroll som gjøres hver 24. måned.

Bane NOR har ikke dokumentasjon på når gjerdehøyden sist var i henhold til regelverket.

Siste gang det ble rapportert om hull eller feil i gjerdet, var i oktober 2017.

Bane NOR kan ikke svare på når hull i gjerdet sist ble utbedret. De opplyser at hull i gjerder som oppdages blir tettet, men ikke tilstrekkelig dokumentert. Vis mer

Bane NOR ble muntlig orientert på torsdag forrige uke og fikk dokumentene fredag ettermiddag.

– De er på 1400 sider, og de skal vi selvfølgelig gå grundig og forsvarlig igjennom. Vi vil svare statsadvokaten så raskt som mulig på hvordan vi håndterer forelegget og vil også selvfølgelig offentliggjøre dette.

Lid Uribarri forteller at ulykken naturlig nok har preget Bane NOR sterkt siden den skjedde i februar i fjor.

– Ulykken var svært alvorlig og forferdelig trist. Først og fremst går tankene våre til de pårørende og berørte ulykken, sier hun.

Familiens advokat: Uforståelig svikt

I en pressemelding skriver advokaten til Even Warsla Meens familie, Sven Knagenhjelm, at Bane NOR har utvist en uforståelig manglende evne til å gjennomføre påkrevde sikkerhetstiltak.

– Svikten blir enda mer uforståelig når man vet at dette er bare en av en rekke ulykker der personer har omkommet eller blitt hardt skadd ved lignende omstendigheter, skriver Knagenhjem.

les også I 2015 måtte staten betale 10 millioner i erstatning for en annen strømulykke

Han viser til tre andre saker, blant dem en ulykke i 2009, hvor en mann mistet begge beina etter å ha klatret på en parkert togvogn i Lodalen i Oslo. I Høyesterett ble staten dømt til å betale mannen 10 millioner kroner i erstatning.

Knagenhjelm, som var mannens advokat, mener at Bane NOR ikke har vist ydmykhet og følgelig ikke lært av sine feil.

– På vegne av de som er blitt rammet av ulykken på Filipstad og andre som er rammet av høyspentulykker der Bane NOR har det overordnede ansvar, håper jeg at denne ulykken er den siste der uskyldige personer omkommer eller

blir skadd som følge av sviktende sikkerhetsrutiner knyttet til høyspentstrøm på jernbanenettet.

Havarikommisjonen påpekte flere mangler

22. januar ble Havarikommisjonens rapport offentliggjort. Avdelingsdirektør i kommisjonens jernbaneavdeling, Kurt Olsen, uttalte da til VG at manglene «tenderte til å være grove».

I den sto følgende å lese:

Undersøkelsen av områdesikringen viste at det var et område på ca. 30 meter av gjerdet ved Ruseløkka som ikke var i henhold til Bane NOR SFs tekniske regelverk.

Det var et hull i gjerdet ved muren til Munkedamsbroen, og det eksisterende gjerdet var på det laveste 106 cm. Gjerdehøyden skal være 180 cm.

FOR LAVT: Bildet er tatt dagen etter ulykken. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Det var ikke skiltet «Adgang forbudt» i området fra Strupen og langs Ruseløkka fritidsklubb.

Undersøkelsen viste at de hensatte togsettene og kulverten (tunnelen, journ.anm.) hadde vært uten tilsyn over lang tid, og var blitt benyttet som oppholdssted av uønskede personer.

Tok seg inn via hull i gjerdet

I tunnelen sto det sto to parkerte togsett under høyspentledninger med en spenning på 15.000 volt. De tre ungdommene klatret på vognene og kom i berøring med kontaktledningsanlegget, ifølge Havarikommisjonens rapport.

ÅPENT VED MUREN: Dette er hullet som ungdommene ifølge Bane NOR tok seg igjennom. Bildet er tatt på ulykkeskvelden. Foto: Bane NOR

I juni i fjor opplyste Bane NOR til VG at en overvåkningsvideo fra et tog som sto parkert et stykke unna tunnelåpningen hadde gitt svar på hvordan ungdommene kom seg inn til toget.

Den viste at de tre kom seg inn gjennom en hull i gjerdet helt inntil muren ved tunnelen. Bane NOR opplyste da at de ikke visste hvor lenge dette hullet har vært der.

– Vi har grunn til å ha en dårlig følelse

I Bane NORs egen ulykkesrapport, offentliggjort i mai i fjor, sto det at en 30 meter lang del av gjerdet var for lavt, og ikke i henhold til det tekniske regelverket. I tillegg var ikke gjerdestrekningen skiltet med «adgang forbudt».

Bane NORs kontroller har ikke vært så systematisk og dokumentert som ønsket, het det i rapporten.

Fra venstre: Sverre Christensen (sikkerhetsrådgiver), Lars Berge (områdedirektør Oslo/Øst), Guttorm Moss (banesjef Oslo). Foto: Frode Hansen / VG

Områdedirektør Lars Berge i Bane NOR Oslo/Øst, sa følgende til VG i juni i fjor:

– Jeg har møtt de pårørende. Det sitter i, og kommer alltid til å sitte i. Vi kan ikke få beklaget nok til de pårørende, men det hjelper ikke.

les også Filipstad-ulykken: Mangler kontroll på disse varselskiltene

– Det er ingen tvil, på bakgrunn av det vi har sett i vår egen rapport, at vi har en grunn til å ha en dårlig følelse, sier han.

Ungdommene vurderte klatringen som trygt

For publikum er det forbudt ved lov å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum.

«Bane NOR har et spesielt ansvar for å ivareta barn og andre personer som har redusert forståelse av risikoene i samfunnet, blant annet sporområder og fare for strømgjennomgang», het det i Havarikommisjonens rapport.

Havarikommisjonen opplyste at motivasjonen til de tre ungdommene for å oppholde seg i Filipstad-tunnelen var, slik det fremkommer i deres forklaring, i tråd med forskning:

Ungdommene hadde en generell kunnskap om strøm i ledninger over tog, men kunnskapen ble ikke brukt til å gjøre en realistisk risikovurdering av egen atferd.

Bane NORS mest sentrale tiltak etter ulykken • Bevisstgjøring gjennom tettere dialog og relasjonsbygging med utsatte naboer i nærmiljøet.

• Enklere rutiner for mindre vedlikeholdsoppdrag, og oppfølging av dokumentasjon fra ledelsen.

• Forbedre kvaliteten på inspeksjoner gjennom bevisstgjøring og rotasjon på personell for «friskt blikk» på områder.

• Gjennomgang av andre tilsvarende hensettingsområder, og bedre oversikt over sporbruk.

• Vurdere å benytte klippesikre og mindre klatrevennlige gjerder i særlig utsatte områder, og en systematikk for å identifisere disse.

• Vurdere mulighetene for å i større grad oppdage og varsle om ulovlig ferdsel. Vis mer

Området virket forlatt, og materiellet så ikke ut som om det var i drift. Dermed ble det vurdert som trygt å klatre på togsettet.

Publisert: 09.03.20 kl. 15:19 Oppdatert: 09.03.20 kl. 16:14

Fra andre aviser