HUMANISTISK KONFIRMASJON: Det blir utsettelser i årets konfirmasjoner. Her fra konfirmasjon i rådhuset i Osli tilbake i 2011 Foto: Marianne Løvland / Scanpix

Avlyser borgerlige konfirmasjoner frem til sommeren

Human-Etisk Forbund avlyser konfirmasjonsseremonier frem til sommeren. Meldingen kommer etter at den norske kirke har bedt menigheter utsette konfirmasjoner til høsten.

Det er totalt 375 konfirmasjonsseremonier over hele landet som rammes av avlysningen, opplyser Human-Etisk Forbund til VG.

Mandag ble det kjent at Den norske kirke vil be menighetene om å utsette vårens konfirmasjoner til etter sommerferien som følge av coronakrisen.

Human-Etisk forbund har tirsdag sendt ut beskjed til alle foresatte av konfirmantene.

«Vi vet at konfirmasjonsdagen er en stor begivenhet for hovedperson, familie og venner. Det har vi stor forståelse for. Vi velger nå, gitt utviklingen i koronasituasjonen, å avlyse for å skape forutsigbarhet for konfirmantfamiliene», melder Human-Etisk forbund i en mail.

De opplyser at det er tjue prosent av årets kull med 15-åringer som har valgt humanistisk konfirmasjon. Avlysningen betyr også at heller ikke konfirmasjonskursene blir gjennomført som planlagt, men at hver konfirmant blir kontaktet av sine kursledere angående den videre oppfølgingen.

Human-Etisk Forbund eier, i motsetning til Den norske kirke, ikke sine egne seremonilokaler.

Det betyr at slike seremonier holdes i alt fra samfunnshus til rådhus. Det jobbes nå med å sjekke de lokale mulighetene for å kunne avholde humanistiske konfirmasjoner fremover i tid.

De opplyser at det derfor er for tidlig å kunne gi et klart svar hvor lang tid dette vil utsettelser.

Konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen ba mandag menighetene om å utsette kirkelige konfirmasjoner til høsten.

– Vi ønsker å åpne kirkerommene våre så snart som mulig, men vi vet ikke hvor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. For mange er konfirmasjon en stor familiebegivenhet, og jeg har forståelse for at dette er krevende, sa Sommerfeldt mandag.

Publisert: 17.03.20 kl. 17:41

