Lekkasje av farlig stoff i Oslo - brannvesenet har kontroll

Tirsdag har det oppstått lekkasje av det som omtales som et farlig stoff fra et industribygg i Oslo. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for at det skal spre seg.

Bygget ligger i Alnabruveien og alle nødetater er sendt til stedet.

– Brannvesenet har kontroll på lekkasjen. Det er ikke fare for at dette renner ned i Alnaleva, som ligger rett ved stedet. Ingen personer er skadet, skriver politiet på Twitter.

– Brannvesenet har sagt at de trenger en sikkerhetsavstand på 100 meter, så vi har satt opp sperringer. Det er også sendt kjemikaliedykkere fra brannvesenet inn i bygningen, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt kort tid etter at meldingen om lekkasjen kom.

Det ble først meldt at stoffet var «kraftig etsende», men brannvesenet skriver kort tid etter på Twitter at det er snakk om en «mindre lekkasje med en sterk renseveske for plast».

Ifølge politiet er det snakk om stoffet kaliumhydroxid.

– Det kan reagere med andre stoffer, og kan da utvikle seg til brannfarlig giftig gass, forklarer han.

Det skal ikke være fare for liv og helse.

– Vi kontrollerer at ingen nye kommer til, og brannvesenet har kontroll, sier Stokkli.

26.03.19 14:04