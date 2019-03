UTSATT FOR TRUSLER: Abid Raja under Venstres landsstyremøte i Oslo i mars i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Abid Raja om truslene: – Det er belastende å leve med

Venstrepolitikeren er fornøyd med at lagmannsretten har dømt Mohyeldeen Mohammad til fengsel for trusler mot ham.

Oppdatert nå nettopp







Mohyeldeen Mohammad er i Borgarting lagmannsrett dømt til to år og tre måneder i fengsel for trusler mot Venstre-politiker Abid Raja.

– Jeg er fornøyd med at lagmannsretten i likhet med tingretten mener vi folkevalgte ikke må finne oss i slike straffbare trusler, skriver Raja i en tekstmelding til VG.

Saken gjelder en videotale der Mohammad anklager stortingsrepresentant Abid Raja for frafall fra islam, blasfemi og andre grove synder og oppfordrer andre muslimer til å reagere mot ham.

– Jeg har levd med PST, politi, og disse truslene i 3 år nå. Det er godt med dom, men jeg får ikke satt punktum likevel, fordi videoen dukker opp igjen på nett, og skaper vedvarende oppmerksomhet hos ekstremistene når flere tusen har sett videoen mange ganger, sier Raja.

OMSTRIDT: Mohyeldeen Mohammad under en demonstrasjon mot norske soldater i Afghanistan utenfor Stortinget i 2012. Foto: Terje Bringedal, VG

Forsvarer: – Vi er skuffet

Mohyeldeen ble i tingretten dømt til 2,5 års fengsel for forholdene, men avgjørelsen ble anket. Hans forsvarer Brynjar Meling sier til VG at dommen sannsynligvis bil bli anket.

– Vi er naturlig nok skuffet når han blir domfelt med minst mulig margin i en sak vi mener det ikke er grunnlag for å bli domfelt i. Mitt råd til Mohyeldeen Mohammad er å anke videre til Høyesterett. Det blir Høyesterett, sier Meling til Oslo.

I tillegg til videoen ble Raja også truet på SMS. Bakgrunnen skal ha vært politikerens utspill og kommentarer i debatten rundt innførselen av et mulig forbud mot religiøse hodeplagg.

– Trusselvideoen har utvilsomt vært en stor belastning for Raja både som politiker og privatperson. Også familien er berørt, heter det i dommen, skriver NTB.

les også Vil dra til Saudi-Arabia for å hjelpe fengslede kvinner

Raja bekrefter dette overfor VG:

– Jeg har stilt meg til disposisjon for samfunnet som politiker, ikke for å bli truet av ekstremister. Det har vært og er belastende å leve med de truslene Mohyeldeen har utsatt meg for i den videoen han lagde.

Lover å stå opp mot ekstremister

Rajas bistandsadvokat Olle Nohlin, sier til VG at Raja er godt fornøyd, spesielt med tanke på dommens symbolverdi.

– Retten slår klart fast at trusler av denne typen er alvorlige og straffbare. Det er skjerpende at truslene retter seg mot en stortingsrepresentant, og derfor er straffen høyere enn den ville vært i en vanlig trusselsak, mener han.

Raja skriver til VG at han lover å gjøre så godt han kan for være en tydelig stemme mot ekstremisme – både islamister, nazister og rasister.

– Jeg merker jeg må mobilisere krefter for å stå opp mot ekstremistene, og jeg skal gjøre så godt jeg kan for å utføre min folkevalgte plikt til det, skriver han.

27.03.19 14:52 Oppdatert: 27.03.19 16:02