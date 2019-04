TINDERSVINDLEREN: Simon Leviev fra Israel har de siste årene reist rundt i Europa og svindlet en rekke kvinner for millionsummer. Foto: PRIVAT

Tysk statsadvokat: Peker ut person i Tinder-svindlerens nettverk

Tysk politi har to åpne etterforskninger mot den såkalte Tinder-svindleren, som kaller seg Simon Leviev. De har også identifisert en person de mener har mottatt overføringer på vegne av ham.

11. mars i år fikk statsadvokaten i München overlevert en sak mot Simon Leviev fra tyske politimyndigheter, bekrefter de overfor VG.

– I vår sak skal offeret ha blitt skadelidende for 100.000 euro, skriver pressetalskvinne Anne Leiding ved statsadvokatens kontor i München.

Hun viser til at det også pågår en etterforskning i Berlin. VG er kjent med en sak anmeldt i Berlin i mars i fjor. VG har vært i kontakt med den aktuelle kvinnen og fått tilgang til hennes kredittkorttransaksjoner. Hun oppgir selv at hun ble lurt for rundt 430.000 kroner.

VG har avslørt hvordan «Tindersvindleren» Simon Leviev har forført og svindlet en rekke personer for millioner, og er på rømmen fra politiet i flere land. Han har lurt mange kvinner, men VG har også vært i kontakt med familier og klassekamerater, som forteller om det samme.

Leviev er fortsatt på frifot.

Peker ut antatt medhjelper

VG har tidligere skrevet om nettverket til Leviev. Ulike personer har blitt fremstilt som forretningspartner, livvakt og personlig assistent. Nå forteller den tyske statsadvokaten at de også jobber med dette sporet.

– Politiet har allerede tatt kontakt med nederlandsk politi om en annen mistenkt, som skal ha fått de fleste av utbetalingene, skriver Leiding.

En av de skandinaviske personene som har blitt lurt, svenske Pernilla Sjøholm, er blant dem som har overført penger til Leviev via en kvinne i Nederland. Ett av beløpene er på 25.000 euro og VG har fått se dokumentasjon på bankoverføringen.

VG har ikke fått bekreftet fra offisielt hold at det dreier seg om samme person. Kvinnen som Sjøholm har anmeldt, har ikke besvart VGs henvendelser.

VG forespurte Simon Leviev et intervju i forrige uke. Henvendelsen ble ikke besvart. En henvendelse om denne saken er heller ikke besvart. Det har heller ikke tidligere lyktes VG å få en kommentar fra Leviev.

LURT: Pernilla Sjøholm hadde kontakt med Simon Leviev fra mars 2018 og frem til hun konfronterte ham med handlingene hans i februar i år. Foto: Privat

Etterga gjeld

Tyskland er det syvende landet hvor Simon Leviev har blitt anmeldt til politiet, etter det VG kjenner til. Han er etterlyst i både Israel og Storbritannia. De øvrige landene hvor han er blitt anmeldt er: Sverige, Norge, Finland og Nederland.

I Finland ble Leviev dømt for svindel av kvinner han møtte gjennom sjekkeappen Tinder .

På grunn av Levievs metoder, som inkluderer trusler og medhjelpere, har Gjensidige Bank ettergitt gjelden Fjellhøy hadde og i stedet gjort Leviev til skyldneren for pengene.

Norsk politi henla Cecilie Fjellhøys anmeldelse uten å gjøre ett eneste etterforskningsskritt.

