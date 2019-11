ANDØYA: Andøya er et av lokalsamfunnene i Nordland som er preget av fraflytting. Foto: Line Møller, VG

Folkeflukt fra Nordland - mistet åtte innbyggere daglig

Nye tall viser at folk flytter fra Nordland i større målestokk enn på 20 år. På tre måneder mistet fylket 702 innbyggere, melder NRK.

I det som ennå er Nord-Norges største fylke, mistet 36 av 44 kommuner i Nordland innbyggere, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig som Nordland mistet over 700 innbyggere, kom det til sammenligning over 4000 nye innbyggere til folketette Oslo og Akershus i juli, august og september, viser tallene fra SSB.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter at tilbakegangen i Nordland er kraftig.

I løpet av de siste 20 årene har ingen fylker hatt en større negativ folkevekst i løpet av et kvartal.

– Jeg kan bekrefte at dette er et kraftig utslag. I denne tidsserien, som går tilbake til siste kvartal i 1997, er det ingen fylker som har hatt en større negativ folkevekst i løpet av et kvartal, sier Magnus Haug ved Seksjon for befolkningsstatistikk i SSB til NRK Nordland.

LEDER FYLKESRÅDET: Tomas Norvoll (Ap) er bekymret for utflyttings-tendensen i hjemfylket. Selv er han fra Andøya, som er et av stedene med mest fraflytting for tiden. Foto: Nordland fylkeskommune

Fylkesrådleder Tomas Norvoll Ap) sier til VG at fylket hans er rammet av en krise.

– Disse tallene er full krise. Dette er rett og slett sjokkerende. Dette dreier seg om en trend som er vanskelig å stå i mot, sier Norvoll.

Svenske tilstander?

– Er dere politikere maktesløse?

– Vi kan ikke legge oss helt på rygg og la utviklingen bare gå sin gang. For eksempel så vokser Bodø fortsatt. Og vi ser at mindre bygdesamfunn som Hamarøy og Steigen har en liten vekst. Det er ikke tilfeldig, fordi det foregår en næringsutvikling der, sier Norvoll.

– Ser vi den samme utviklingen i Nordland nå som vi har sett i Nord-Sverige i mange år?

– Det vet jeg ikke nok om. Men jeg vet at vi i Nord-Norge har en havbruks- og fiskerisektor som svenskene mangler. Derfor er det viktig at denne sektoren får utvikle seg.

Nedgang i hele landsdelen

I landsdelen Nord-Norge under ett så viser tallene fra SSB for hele året 2019 at både Troms og Finnmark har hatt større befolkningsnedgang enn Nordland pr. 1000 innbyggere.

Norvoll ser en trend der unge folk gjerne vil til byer, tettsteder og urbane strøk.

– De som flytter ut fra bygdene er gjerne i arbeidsfør- og reproduktiv alder. Det fører til at det er de eldre som blir igjen, og utgjør en stadig større del av befolkningen. Alderssammensetningen blir uheldig mange steder, fastslår Norvoll.

Han mener medisinen er utvikling av næring og arbeidsplasser, samt fortsatt utbygging av større tettsteder og bysamfunn.

Publisert: 21.11.19 kl. 09:35

