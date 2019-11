BESLAG: Her står tre paller med umerkede esker med kongekrabbe, som politiet fant under den landsomfattende aksjonen mot nettverket tirsdag og onsdag denne uken. Foto: POLITIET

Slik fikk politiet kloa i kongekrabbe-ligaen

Politiet mener at en rekke leverandører av kongekrabbe i Øst-Finnmark inngår i et ulovlig nettverk som har omsatt for flere titalls millioner kroner i nesten ti år.

Nå nettopp

Politiet, næringen og andre myndigheter hadde over tid vært kjent med rykter om den hemmelige ligaen – før etterforskere startet en skjult etterforskning i august i fjor.

I løpet av et drøyt år med skjult etterforskning ble et landsomfattende nettverk avdekket og kartlagt – med hovedbase i Båtsfjord kommune i Finnmark, ifølge politiet.

Profesjonelt

Kongekrabben er oppført på norsk svarteliste, men har likevel blitt en viktig kommersiell art for krabbefiskere i nordområdene.

I Øst-Finnmark har fiskemyndigheten imidlertid fastsatt fangstkvoter – kvoter som politiet mener nettverket ikke har forholdt seg til.

Fiskere i dette området får en kvote på kongekrabbe, dersom de også fisker andre arter på et visst nivå. Ifølge politiet, har fiskerne som knyttes til nettverket sjeldent fisket hele kvoten på en tur, slik at de har noe å gå på dersom de blir stoppet av for eksempel Kystvakten.

Dersom de ikke har blitt stoppet, skal de heller ikke ha registrert fangsten av krabbe – slik at det ikke rammer kvoten.

Ifølge VGs opplysninger, har leverandørene rigget hvert sitt mottakssystem hvor kongekrabbene har blitt renset, pakket og frosset.

Det er nærmest utelukkende klør og bein som har blitt tatt vare på, siden det hovedsakelig er disse delene på kongekrabben man spiser, får VG opplyst.

les også Ulovlig kongekrabbe-nettverk avslørt: Over ti pågrepet

Politiet: Systematiske transporter

I løpet av den skjulte etterforskningen avdekket politiet at en rekke transportselskaper stadig var innom leverandørene i Øst-Finnmark. Et av transportselskap har tilhold på Østlandet.

I perioden 2014 til 2018 økte selskapet driftsinntektene fra 37 til drøyt 80 millioner kroner, noe som er over en dobling av inntektene.

Politiet mener personer tilknyttet selskapet er en del av nettverket og at de systematisk har transportert ulovlig kongekrabbe fra nord til sør – og også videresolgt krabbe til grossister, får VG opplyst.

Personene som knyttes til selskapet er siktet i straffesaken, men det er uklart for VG om hvordan de stiller seg til skyldspørsmålet.

les også Fiskeri- og sjømatministeren: – Vi skal ta dem

Politiet: 200 kroner kiloen

Etterforskere har også fulgt distribusjonsårer fra Øst-Finnmark og sørover mot Østlandet, Vestlandet og Sørlandet.

Det er strenge krav til blant annet merking og registrering av nedpakket kongekrabbe, og politiet mener derfor at det har vært enkelt å påvise om fangsten har vært lovlig.

Kongekrabben er ikke spesielt billig. På Fisketorget i Bergen ble krabben solgt for 999 kroner kiloen i våres.

Ifølge VGs opplysninger, har nettverket med utspring i Båtsfjord og Øst-Finnmark operert med vesentlig lavere priser, nærmere bestemt for rundt 200 kroner kiloen.

Politiet mener imidlertid at både prisen og volumet kan ha variert med årene.

Pengebeslag

Tirsdag og onsdag denne uken gikk politiet til aksjon mot flere titalls personer som de knytter til kongekrabbe-nettverket. Brorparten av de siktede kobles til distribusjon og omsetning, men noen av dem var også grossister og detaljister.

Ifølge VGs opplysninger, gjorde politiet store pengebeslag hvor flere av beslagene hver for seg dreide seg om mange hundre tusen kroner.

I tillegg ble det funnet flere umerkede esker med frosne kongekrabber i en container hos et transportselskap.

– Denne type omsetning av kongekrabbe setter definitivt mattryggheten i fare, og er noe vi på det sterkeste vil advare mot, sa pressevakt Lars Skjegstad i Mattilsynet til VG tirsdag.

STORE SUMMER: Ifølge VGs opplysninger, tror politiet at kongekrabbe-nettverket har omsatt for flere titalls millioner kroner i løpet av flere år. Foto: ØKOKRIM

Jager hele nettverket

Politiet og Økokrim er kun i startfasen av den åpne delen av etterforskningen. Ifølge VGs opplysninger, forsøker etterforskerne å avsløre hele kjeden i nettverket, altså alle leddene fra leverandøren, transportøren, grossisten og detaljisten.

Det er spesielt de to siste leddene som nå får søkelyset rettet mot seg, får VG opplyst.

Personene som allerede er pågrepet er siktet for organisert brudd på havressursloven, ulovlig omsetning eller grovt heleri.

To av hovedpersonene i saken, en mann i 40-årene og en mann i 50-årene, har tilknytninger til Båtsfjord kommune, ifølge politiet. De er begge varetektsfengslet.

Øst-Finnmark politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelser torsdag kveld. Økokrim ønsker ikke å kommentere saken.

Båtsfjord-ordfører: – Jeg er rystet

Ordfører Ronald Wærnes i Båtsfjord kommune i Finnmark beskriver etterforskningen som en veldig trist sak for de involverte og for lokalsamfunnet.

– Jeg er ganske rystet. Omfanget er stort og virksomheten virker planmessig, sier Wærnes til VG.

Han omtaler saken som trist, og mener at slike enkeltsaker raserer ryktet og anseelsen til hele næringen.

– Kongekrabben skaper virksomhet både på sjø og land og er ekstremt viktig langs kysten av Øst-Finnmark. Det er veldig eksklusivt produkt som gir god pris for lite arbeid, sier ordføreren.

– Derfor lar useriøse aktører seg friste. Langs kysten er det, slik jeg forstår det, i overkant av 100 mottak av kongekrabbe. Mange er mobile kjøle- og frysebiler som tar imot på kaien og er utfordrende å kontrollere.

Publisert: 21.11.19 kl. 21:42

Mer om