Dødsfallene i Tromsø: Jente (4) er død

Den fire år gamle jenta som ble hentet opp av sjøen i Tromsø mandag, døde torsdag kveld. Lillesøsteren på halvannet år er fortsatt kritisk skadet.

Kvinnen i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet livløse opp fra den iskalde sjøen i Tromsø for fire dager siden.

Moren og datteren på syv år mistet livet, og nå bekrefter politiet at også den fire år gamle datteren er død. Politiet sier at hun vil bli obdusert.

– Det er på mange måter en stor tragedie som har blitt enda større, sier Erik Ringeberg til VG. Han er bistandsadvokat for faren og barna i familien.

– På generelt grunnlag kan jeg si at dette er en forferdelig vanskelig situasjon å stå i for far. Nå er det viktig at han fortsatt får den støtten og hjelpen han trenger, sier han.

Fremdeles ligger den yngste av de tre jentene på Rikshospitalet med kritiske skader.

Moren etterforskes for henholdsvis drap og drapsforsøk på sine tre døtre, og en sentral del av politiets etterforskning er å kartlegge bevegelsene før de ble hentet opp fra den iskalde sjøen.

Politiet sier de har fått et godt bilde over hva som skjedde i timene før, men har så langt holdt kortene tett til brystet. VG har tidligere skrevet at moren samme dag gjennomførte muntlig prøve i norsk på Voksenopplæringen.

Bekjente har fortalt at hun virket veldig glad etter prøven. Av naboer og bekjente blir hun beskrevet som hyggelig og smilende.

Barnefaren i 30-årene var på jobb da dramaet utspilte seg noen kilometer unna.

