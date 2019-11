TENKER PÅ FREMTIDEN: Bård Hoksrud fotografert under Stortingets høytidelige åpning i oktober i år. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hoksrud i tenkeboksen: Kan gi seg på Stortinget

Bård Hoksrud (46) kan være inne i sin siste stortingsperiode. Han vurderer å si nei til gjenvalg.

– Etter denne perioden vil jeg ha sittet på Stortinget i 16 år gjennom fire perioder. Nå skal jeg bruke de neste månedene til å tenke i gjennom om jeg skal renomineres, sier Hoksrud til VG.

– Nei, men en kraftig reisevirksomhet og fravær fra hjem og familie tar på. Jeg har mange reisedøgn i perioder, sier Hoksrud som kom hjem til Bamble i Telemark i halv-ett-tiden i natt fra en reise til Førde i Sogn og Fjordane.

VAR MATMINISTER: Bård Hoksrud var landbruks- og matminister i 2018. Her kjører han hest og kjerre på Dyrskun i hjemfylket Telemark sammen med statsminister Erna Solberg. Til høyre: Geir Helge Espedalen i Dyrskun-ledelsen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hoksrud regnes som en allround-politiker med bakgrunn både som mat- og landbruksminister, statssekretær i Samferdselsdepartementet og fra Stortinget i både transport-, helse- og nå sist finanskomitéen.

– Du vil være 48 år når denne stortingsperioden er over. Da er du fortsatt attraktiv på arbeidsmarkedet?

– Det får vi nå se på. Jeg har alltid hatt den holdningen at partiet får bruke meg til det partiet er best tjent med. Men etter fire perioder så har jeg gått i tenkeboksen for å finne ut hva jeg vil gjøre fremover.

Bård Hoksrud sitter også som Frp-representant i kommunestyret i hjemkommunen Bamble. Han er 1. nestleder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, og er etterhvert blitt en av Frps og Stortingets mest erfarne politikere.

Publisert: 23.11.19 kl. 10:24

