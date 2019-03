HEI, SKATT: SV-leder Audun Lysbakken sier skattelettene som finansminister og Frp-leder Siv Jensen har gitt til de aller rikeste, utgjør 1,4 milliarder kroner. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

SV-lederen: - De rike har fått 316.000 hver i skattekutt

SV-leder Audun Lysbakken anklager finansminister Siv Jensen for å ha bløffet om hva Norges rikeste betaler i skatt. - Sannheten er at de har fått 316.000 kroner hver i skattelette, sier han.

Lysbakken sier man i SV ristet på hodet da Jensen nylig la frem meldingen om ulikhet.

– I forbindelse med presentasjonen av ulikhetsmeldingen villedet hun ved å bruke tall for «andel av total personskatt». Hun brukte det som et bevis for at de rikeste betaler like mye skatt som før, sier han og viser til at Høyre også brukte de tallene - gjengitt i DN.

– Vi ba derfor Jensen å gi oss tall som viser hva de rike reellt betaler i skatt. Vi har nå fått svaret fra finansministeren. De nye tallene fra Jensen viser at Jensen prøvde seg på en bløff. For i sitt svar kommer det frem at de 0,1 prosent rikeste – 4000 personer - betaler 36 prosent i skatt, som er to prosentpoeng lavere enn i 2013, da Høyre og Frp overtok regjeringen etter de rødgrønne. Da betalte de rikeste 38 prosent.

– Og ser vi hva det betyr i kroner og øre, så er det formidable tall. De 4000 rikeste har fått 1,4 milliarder kroner i skattelette fra Siv Jensen under Solberg-regjeringen. Det gir 316.000 kroner i skattelette for landets desidert rikeste. Det kunne finansiert nesten 2000 flere barneskolelærere.

– Finansminister for de rikeste

– Hun har altså i stedet for å ta fra de rike og gi til de fattige, gitt til de rikeste. Det er en bevisst politikk, hvor den borgerlige regjeringen har prioritert de som har mest fra før - de som overhodet ikke trenger skattelette.

– 1, 4 milliarder av 25 milliarder i skattekutt under Solberg-regjeringen er ikke så mye?

– Husk at dette kun dreier seg om 0,1 prosent av de rikeste. Skattekuttene har i stor grad kommet som betydelige kutt i formuesskatten, som først og fremst har gått til 5–10 prosent rikeste. De med de største formuene i Norge har fått rundt en tredjedel av skattekuttene til regjeringen.

– Hva vil dere gjøre med det?

– Vi vil lage et skattesystem hvor vi gir en kraftig økning i skattene til de som har råd til det - de rikeste, i form av arveavgift økt formueskatt. Vi vil for å jevne ut forskjellene, gi skattelette til folk med inntekt under 600 000 kroner.

SV avholder landsmøte førstkommende helg og tirsdag har Lysbakken innkalt til pressekonferanse, hvor ulikhetene i Norge vil stå sentralt.

– Vi vil presentere en rapport om de økende forskjellene i Norge, slik vi har gjort med jevne mellomrom siden begynnelsen av 80-tallet. Når vi vet at de ti prosent dårligst betalte i arbeidslivet ikke har fått reallønnsvekst på ti år, da står skatteletten til de rikeste i grell kontrast. Siv Jensen er ikke finansminister for folk flest, men for de aller rikeste.

Jensens svar

Jensen avviser ikke tallene hun har sendt til Lysbakken, men viser til en større gruppe enn de 4000 rikeste.

– De 10 prosent rikeste betalte nesten 40 prosent av all personskatt i Norge i 2017. Det er mer skatt enn fra de 70 prosentene som tjener minst. Da er det ikke rart at de også får en del av lettelsene når vi senker skattene, sier hun:

– Faktum er at de 10 prosent rikeste betaler en større andel av skattene nå enn da vi tok over og halvparten av våre lettelser har gått til dem som tjener under 600 000 kroner.

– Tegner et bilde som ikke stemmer

– Vi har redusert skatter og avgifter med 25 mrd. kroner, slik at familier og bedrifter får større økonomisk frihet. En vanlig familie betaler i år 10 000 kroner mindre i skatt i år enn i 2013, sier hun.

– Lysbakken forsøker igjen å tegne et bilde av Norge som ikke stemmer. Norge er et av verdens beste land å bo i og vi har svært små forskjeller, sier hun og legger til:

– SV har foreslått å øke skattene med nesten 22 milliarder kroner. Når vi vet at SV i høst vil gå til valg på å innføre og øke den usosiale eiendomsskatten i alle landets kommuner så er det tydelig at de er helt uten troverdighet når det gjelder å redusere skattene for folk flest.

26.03.19 05:13