Plan får kritikk for nominasjon til Jenteprisen – vil se på kriteriene

Plan International Norge vil se på kriteriene for hvem som kan nomineres til Jenteprisen, etter at én av årets nominasjoner har skapt reaksjoner.

Det er nominasjonen av Kari Jaquesson som har fått flere til å reagere på Twitter. Flere av dem som har kritisert nominasjonen, har vist til det Jaquesson har postet om den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg.

I en Twitter-melding for noen uker siden gjenga hun et sitat hvor det blant annet sto at Thunberg var «et veldig uattraktivt barn».

«Hvordan er mobbing av en ung jente med en diagnose noe annet enn diskriminering?», skriver en person på Twitter.

«Hvem er neste som kan få nomineres? Mannegruppa Ottar, liksom?», tvitrer en annen.

Generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge sier til VG at hun forstår reaksjonene.

– Innspillene vi har fått har gitt oss noe å tenke på, og satt fingeren på noe også vi synes er viktig. I utgangspunktet mener vi at det skal veldig mye til for at noen ikke skal kunne nomineres, da det bør være så åpne prosesser som mulig. Når det er sagt, så ønsker vi å se på kriteriene på nytt, sier Partapuoli.

Ny formulering

Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden, skriver Plan International Norge på sine hjemmesider.

70 er nominert til Jenteprisen 2019. Generalsekretæren sier at det aldri før har vært så mange nominasjoner.

– Det har vært omtrent en fordobling siden i fjor. At det er så stor interesse for prisen, som belyser jenter og kvinners rettigheter, synes vi er svært positivt, men det tvinger samtidig frem tanker om det er noen som ikke bør bli nominert.

I dag finnes det nemlig kun kriterier for hvem som kan bli nominert – ikke kriterier for hvem som ikke kan bli det. Det er dessuten en åpen nominasjonsprosess og ikke Plan som nominerer kandidater.

– Her bør være en formulering som sier noe om aktivitet som går på tvers av formålet til prisen. En slik formulering skal vi jobbe med og få på plass til neste runde, sier Partapuoli.

Trekker ikke nominasjonen

På Twitter blir Plan beskyldt for ansvarsfraskrivelse.

– Kari Jaquesson er nominert ut fra de kriteriene vi har nå, så vi har ikke tenkt til å trekke denne nominasjonen. Men vi forstår argumentasjonen og ser utfordringene, og innser at det er hull i våre retningslinjer.

– Tar dere avstand fra denne nominasjonen?

– Vi har ikke gått inn og sett på detaljene, men nominasjonen blir stående på grunn av dagens retningslinjer. Begrunnelsen for nominasjonen er treningsarbeidet og det sunne kroppsidealet hun fremmer. Det er ikke dette som blir snakket om på Twitter, men det som påpekes der er legitimt.

Partapuoli sier at en uavhengig jury kårer vinneren på FNs internasjonale jentedag 11. oktober.

– Tar dette med knusende ro

Jaquesson sier til VG at hun har blitt gjort oppmerksom på at hun er nominert til Jenteprisen, men at hun ikke vet hvem som har nominert henne.

– Det er mange menn som liker å «hate» meg på Twitter, kanskje fordi jeg er så direkte og vokal mot porno- og sexindustrien og for mer håndhevelse av sexkjøploven.

Sitatet som mange har reagert på at hun har delt, er et sitat av psykiater Anthony Daniels som skriver under navnet Theodore Dalrymple i New English Review, forklarer hun.

– Han har tatt for seg fenomenet Greta Thunberg og fetisjeringen av unge kvinner og piker for å presse gjennom politikk. Dette er jo ikke noe nytt, de bruker aldri gutter, det selger ikke like bra, sier Jaquesson.

– Mange har delt deler av sitatet, hisser seg noe voldsomt opp og innbiller seg at jeg har kalt Thunberg stygg. Sånn går det når folk ikke gidder eller evner å lese, men kaster seg inn i rykter og sladder. Intet nytt med det. Jeg driver ikke i noen popularitetskonkurranse og tar dette med knusende ro, fortsetter hun.

