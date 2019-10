TRE OMKOM: En personbil kom over i motsatt kjørefelt i denne kurven på E6 der den kolliderte med en betongbil. Tre omkom og en ble hardt skadet i ulykken. Foto: Arvid Storli

Polske menn i 40-50-årene omkom i trafikkulykken i Oppdal

Ofrene som omkom i en frontkollisjonen mellom en betongbil og en personbil på E6 er polske statsborgere, som skulle på fisketur.

De tre omkomne og den hardt skadede er alle identifisert. Også den hardt skadede er utenlandsk statsborger.

Det bekrefter politifaglig etterforskningsleder ved FSI felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt, Geir Langås.

Lørdag morgen ble det opplyst at de utenlandske forulykkede var på vei til et arbeidsoppdrag sammen. I totiden lørdag ettermiddag bekrefter politiet at det dreier seg om polske menn som skulle på fisketur.

Over i motsatt kjørefelt

Politiet i Trøndelag fikk melding om ulykken mellom sementbilen og personbilen 12.28 fredag ettermiddag. Tre ble tidlig bekreftet omkommet. Den alvorlig skadede ble fløyet til Ullevål universitetssykehus. Ulykkesstedet er i nærheten av Kongsvold Fjeldstue, rett nord for fylkesgrensen mellom Oppland og Trøndelag.

Situasjonen for den hardt skadede er nå stabil, opplyser politiet.

Personbilen som de fire satt i kom sørfra. Bilen skal ha fått skrens og kommet over i motgående kjørefelt. Der traff den en møtende betongbil, litt på siden. Ulykken skjedde i en slak kurve i en 80-sone. Ulykkesbilen var utstyrt med piggfrie vinterdekk med god mønsterdybde, opplyser politiet til VG.

– Vi vil ikke si noe mer om hendelsesforløpet. Bakgrunnen for det er at vi vil avhøre den skadede mannen og høre hans forklaring først, sier Langås.

Undersøker brøytingen

Leder for veiavdelingen i Statens vegvesen i Trøndelag, Arild Hamrum, sier at alt de vet om brøyting og tilstand på veien for øvrig er overlevert Statens Havarikommisjon.

Avdelingsdirektør i Rolf Mehllum ved veiavdelingen i Statens Havarikommisjon (SHT) sier de er i gang med å hente inn informasjon om vei- og føreforhold.

– Siden ulykken hadde så stort omfang valgte vi å rykke ut, og har nå folk i området. Det var tett snødrev da ulykken inntraff. Vi driver nå med informasjonshenting for å danne oss et bilde av ulykken. Selve hendelsesforløpet er avklart, sier han.

Arbeidet består i å snakke med de ansvarlige for vedlikehold på veien og de ansvarlige for veien, som er Statens vegvesen.

– VG vært i kontakt med flere som mener det var dårlig brøytet. Er det tilfelle?

– Jeg kan ikke bekrefte det. Vi er i gang med å forsøke å finne objektive fakta, sier Mehlum.

Den er den svenske entreprenøren Sveiva som har ansvaret for vedlikeholdet av strekningen over Dovrefjell, der ulykke skjedde, ifølge Statens vegvesen.

Ulykkesbilen undersøkes i Trondheim

Langås kan fredag morgen ikke opplyse om årsmodell på ulykkesbilen.

Han sier til VG at bilen nå er fraktet til Trondheim og vil bli undersøkt. Normal prosedyre i etterforskningen er at det nå skal foregå taktisk og teknisk etterforskning, fra politiet, Statens vegvesens ulykkesgranskere og Havarikommisjonen.

VG har snakket med en mann som passerte stedet cirka fem minutter før ulykken. Han sier til VG at det var dårlig brøytet og dermed vanskelige kjøreforhold.

– Vi ikke si noe om dette ennå, sier etterforskningsleder Geir Langås.

Det var snøvær og minusgrader ved ulykkesstedet.

Betongbilsjåføren kom fysisk uskadet fra hendelsen, men er preget av ulykken, melder NTB.

Trafikken på ulykkesstedet går lørdag morgen som normalt.

