MÅ LEGGE OM: Abid Raja og Terje Breivik, Venstres parlamentariske leder, møtte de andre regjeringspartienes finanspolitikere og parlamentariske ledere onsdag. Bildet er tatt 1. oktober, etter at Raja ble gjenvalgt til en av Stortingets fem visepresident mot 31 blanke stemmer. Foto: Tore Kristiansen

Komitékollegene mangler tillit til Abid Raja: Gjør interne endringer

Regjeringspartiene på Stortinget endrer nå den interne behandlingen av statsbudsjettet. Årsaken skal være manglende tillit til Abid Raja (V), ifølge VGs kilder.

Ifølge VGs opplysninger skal finanspolitikerne i Høyre, Frp og KrF reagert kraftig på et utspill fra Raja i Aftenposten søndag, hvor han kritiserte regjeringen for det foreslåtte kuttet i barnebrille-støtten fra NAV.

De tre partienes representanter i finanskomiteen skal ha varslet internt og i samtaler uttalt at de ikke stolte på at Raja ville være lojal og taus utad, i den forestående behandlingen av statsbudsjettet.

Raja er Venstres eneste medlem i denne komiteen.

– Mangel på tillit til Abid Raja fører nå til at de fire skal ikke sitte i samme rom alene og behandle budsjettet, sier en sentral kilde i Stortinget til VG.

Men Abid Raja avviser overfor VG at det er noe tillitsproblem mellom han og de andre regjeringspartienes medlemmer i finanskomiteen.

Skulle stå sammen

Utspillet i Aftenposten kom få dager etter at de fire partienes finanspolitiske talspersoner avtalte at de skulle stå sammen utad og forsvare alle forslagene i flertallsregjeringens statsbudsjett.

De skal også ha avtalt at endringer i budsjettet skulle presenteres av alle fire partiene sammen, i lojalitet til deres felles regjeringssamarbeid. VGs kilder sier at dette var spesielt viktig etter all støyen rundt de interne bompenge-forhandlingene i sommer.

Men søndag gikk Abid Raja likevel ut i Aftenposten med sterk kritikk mot forslaget om å sette et tak på støtten til briller til barn, maksimalt 2400 kroner pr. brillesett.

– Dårlig forslag

«Regjeringens brilleforslag er et dårlig forslag», sa Raja til avisen.

Ifølge Aftenposten inviterte Venstre-representantene Carl-Erik Grimstad og Abid Raja seg selv hjem til familie med et barn som trenger spesialbriller, og som hadde stått fram i avisen dagen i forveien. Familien var bekymret for store brille-regninger.

«Venstre på Stortinget vil gjøre det vi kan for å få reversere det», la Raja til.

Utspillet ble lest som et soleklart brudd på den inngåtte avtalen. De tre andre i finansfraksjonen reagerte med å varsle sine ledere om at samarbeidet med Abid Raja ville bli vanskelig eller umulig inn i budsjettprosessen i Stortinget.

Også i regjeringen skal reaksjonene ha vært sterke etter disse uttalelsene, får VG opplyst.

Forsuret prosessen

VG har forelagt opplysningene for Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H). Han sier at han ikke vil kommentere den interne budsjettprosessen. Det samme sier Tore Storehaug, KrFs medlem i komiteen.

I en knapp kommentar til VG sier Sivert Bjørnstad, Frps fraksjonsleder i finanskomiteen:

– Intervjuet i Aftenposten har forsuret prosessen i komiteen. Slik kan det ikke fortsette. Dette er ikke måten man bygger samarbeid mellom de fire regjeringspartiene, sier Bjørnstad.

Tok ombudsmanns-rollen

Abid Raja bekrefter overfor VG at han og Carl-Erik Grimstad tok kontakt med den berørte familien etter Aftenposten-saken:

– Vi ble veldig bekymret for denne og andre familier i samme situasjon. Vi tok ombudsmanns-rollen som stortingsrepresentanter og møtte familien, og vi uttrykte hva vi i Venstre ønsker å gjøre med brille-saken. Jeg er glad for at arbeidsminister Anniken Hauglie også har kommunisert at hun ønsker å løse saken. Jeg noterer meg at Frp er uenig i sak, men glad for at KrF har sagt at de er enig med oss, sier Raja til VG.

Møttes onsdag – ny prosedyre

VG er kjent med at de fire parlamentariske lederne i regjeringspartiene, Trond Helleland (H), Hans Andreas Limi (Frp), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Terje Breivik (V) hadde et møte med de fire fra finanskomiteen i Stortinget onsdag. Ifølge VGs kilder skal Venstre ha lovet bot og bedring på dette møtet.

Ifølge kilder i alle de fire regjeringspartiene ble det besluttet på møtet at de parlamentariske lederne nå skal behandle og godkjenne eventuelle endringer i regjeringens budsjettopplegg. Dette skal skje etter forslag fra regjeringsfraksjonene i Stortingets øvrige fagkomiteer, og i samarbeid med de fire i finanskomiteen.

Normalt ville finanspolitikerne gjøre denne jobben selv. De parlamentariske lederne ville bare bli koblet inn i tilfelle de fire i komiteen ikke klarte å bli enige.

Flere ønsket endringer

Ifølge VGs opplysninger har folk i flere av regjeringspartiene ønsket å endre regjeringens brille-forslag, samtidig som de har forsvart kuttet offentlig.

Ikke soloutspill

– Kan du bekrefte at dere ble enige om å stå sammen om budsjettet og avstå fra partimarkeringer, Raja?

– Jeg ser ikke at det er feil at et parti tydeliggjør hva vi mener er en skjevhet i budsjettet, når debatten raser i samfunnet. For oss i Venstre går en slik sak inn i våre kjerneverdier. Men jeg forstår godt at de andre partiene mener at man ikke skulle gjort det. Samtidig var det en viktig sak for Venstre å tydeliggjøre hvor vi står. Det var heller ikke et soloutspill. Vi var to om det, og jeg tror vi har et flertall i partiet bak oss, sier Abid Raja.

– Budsjettprosessen skal være lagt om etter dette utspillet. Hva er din kommentar?

– Tidligere har det vært forhandlinger om budsjettet med partier utenfor regjeringen. Men nå er det en ny situasjon hvor en flertallsregjering fremmer et statsbudsjett. Partilederne har kommunisert at justeringer i budsjettet skal være mulig i Stortinget. Møtet onsdag var for å avklare hvordan partiene skal jobbe sammen i en ny situasjon, og da er det naturlig å legge om prosessen. Vi skal få innspill fra partigruppene, og spiller det inn til hverandre. Så skal vi møtes for å vurdere deres endringsforslag, sier Raja.

– Opplever du manglende tillit fra de andre partiene i regjeringen?

– Jeg har snakket med Asheim og med Grøvan i dag, og begge sier til meg at de ikke har uttrykt mistillit til meg. Det har ligget i kortene lenge at budsjettbehandlingen ville bli annerledes i år. At anonyme kilder maler fram dette bildet, er feigt. Jeg tar gjerne en debatt i åpent lende om kildene står fram.

– Er det noe her som du har tatt selvkritikk på?

– Nei. I brillesaken har jeg fulgt min sosialliberale ryggmargsrefleks. Familien som sto fram sier de satte pris på at vi tok kontakt. At en stortingsrepresentant stiller opp for folket, angrer jeg overhodet ikke på, sier Venstre-representanten.

Breivik: Prima samarbeid

Terje Breivik, Venstres parlamentariske leder, avviser at budsjettprosessen er lagt om:

– Vi har lagt en prosess som er til forveksling lik det vi hadde i revidert budsjett i vår. De enkelte partigruppene skal gjøre sine vurderinger. Så møtes vi fire parlamentariske lederne etter det, sier han til VG onsdag kveld.

– Sivert Bjørnstad (Frp) sier at Rajas utspill har forsuret prosessen?

– Jeg tar til etterretning at han sier det. Jeg er ikke i tvil om at samarbeidsforholdet mellom de fire partiene er helt prima og at vi skal få til en god budsjettbehandling.

– Stemmer det at de fire i finanskomiteen ikke skal sitte alene i samme rom og behandle budsjettet?

– Anonyme kilder får stå fram. Det vil ikke jeg kommentere, sier Terje Breivik.

Være tett på

– Jeg kan bekrefte det Raja sier, at KrF ikke har uttrykt mistillit til ham, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til VG.

– Kan du bekrefte at budsjettprosessen er endret som følge av manglende tillit?

– Medlemmene i finanskomiteen får snakke for seg selv, men det var behov for å endre budsjettprosessen i en ny situasjon med flertallsregjering. Det er et arbeid vi parlamentariske ledere skal være tett på, sier Grøvan.

