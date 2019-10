FUNNET DØD: Daisy Maï Tran (28) ble funnet død 2. juni. Foto: Privat

Kilder til VG: Én pågrepet i Snartemo-saken

En person er pågrepet i Snartemo-saken, hvor franske Daisy Maï Tran (28) døde og hennes venninne ble alvorlig skadet, opplyser kilder til VG.

Det var NRK som først opplyste at én person skal være pågrepet. Politiet ønsker ikke å kommentere denne opplysningen.

– Jeg synes det er positivt at det etter fire måneder er utvikling i saken. Nå avventer vi hva slags svar politiets etterforskning vil bringe, sier bistandsadvokat Jorunn Karin Ingebretsen til VG.

Det er varslet en pressekonferanse om Snartemo-saken på politihuset i Kristiansand klokken 12.00 i dag.

Gåten på Snartemo: Hvem kjørte på Daisy?

ÅSTEDET: Daisy Maï Tran ble funnet død i dette krysset. Like ved lå hennes litauiske venninne hardt skadet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Mistenker uaktsomt drap

Det har gått over fire måneder siden franske Daisy Maï Tran (28) ble funnet død på en avsidesliggende vei på Snartemo i Vest-Agder 2. juni. Like ved lå hennes litauiske venninne i 20-årene alvorlig skadet.

Politiet mistenkte fort at de to kvinnene var blitt påkjørt.

– Hovedteorien er at en ukjent person har kjørt på dem, og stukket fra stedet. Hvis teorien stemmer, kan det være et uaktsomt drap. Vi sjekker det vi kan for å finne ut av hvem som befant seg i området i det aktuelle tidspunktet, sa politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt til VG i juli.

Daisy Maï Tran befant seg i Norge i forbindelse med den internasjonale festivalen The Bivrost Gathering. På grunn av hendelsen ble festivalen flyttet til Kvinesdal, hvor det ble holdt en minnestund for Daisy.

Venner og familie har vært i sorg etter den uforklarlige hendelsen. I et rørende brev i sommer tryglet avdødes mor gjerningspersonen om å melde seg:

Morens brev Jeg er Corine Tran, mor til Daisy Maï.

Jeg bor sammen med min mann og to andre barn i en liten landsby i Sør-Frankrike ved foten av Pyreneene. Søndag 2. juni var bursdagen til bror av Daisy, og selv om hun var langt unna, tenkte vi alle på henne som var så glad for å være sammen med sine norske venner denne helgen.

I et år bodde og jobbet hun i Stavanger, hvor de som kjente henne, elsket henne dypt og til og med snakket om henne som en «engel» full av glede over livet og alltid klar til å hjelpe andre. Det har gått mer enn to uker siden vår kjære datter døde. På natten mellom lørdag 1. og søndag 2. juni ble hun voldsomt skadet av en bil, og jeg vet ikke om hun døde på stedet eller om hun led svært lenge.

Hun lå på en vei med venninnen skadet, fryktelig skadet hun også, og jeg ønsker med hele mitt hjerte at hun blir bra igjen. På kvelden den 3. juni kom fransk politi hjem til oss for å kunngjøre Daisy's dødsfall. Selv i dag føler min mann, mine barn og jeg en ekstrem sorg, og vi kan ikke finne ordene for å beskrive vår smerte. Hun var vår eldste datter, svangerskapet var spesielt vanskelig, men vi var så glade i henne og stolte av henne, vi savner henne fryktelig. Jeg snakker til personen som forårsaket ulykken: Du er en mann eller en kvinne,

en far eller en mor med ett eller flere barn,

eller du er singel,

det spiller ingen rolle, for du er først og fremst et menneske. Vi er alle skapt i Guds bilde, og jeg har alltid trodd at dypt nede i oss er vi kjærlighet, og at vi alle foretrekker å gjøre godt. For familien vår har tiden stoppet:

Vi kan ikke se Daisy en siste gang og si farvel eller ordne hennes begravelse.

Vi vet ikke noe om fremdriften i etterforskningen eller når den vil ende.

Til denne uendelige ventetiden legges avstanden og språkbarrieren. Så jeg ber deg mine knær:

gi deg til kjenne,

gå og forklar ulykkesforløpet til politiet,

godta å bli hjulpet og ikke bær denne fryktelige hemmeligheten hele livet ditt. Vær klar over at din bekjennelse vil la min familie og meg selv endelig begynne å sørge. En Daisy, min Daisy. Corine

«Sjekk Daisy»

Det var Scott Langaas som fant de to kvinnene søndag morgen 2. juni. Han var på vei ned til bilen for å hente tobakk, da han ble møtt av et skremmende syn.

Først forsto han ikke alvoret, og trodde at de to kvinnene han kjente fra Stavangers musikkmiljø tullet med ham.

– Det så helt unaturlig ut. Jeg trodde først at alt var en spøk, har Langaas tidligere uttalt til VG.

Han gikk bort til den litauiske kvinnen, som han husker sa: «Sjekk Daisy. Sjekk om hun puster». Daisy Maï Tran ble senere erklært død på stedet, mens den litauiske venninnen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

Ifølge VGs opplysninger husker ikke kvinnen som overlevde noe fra hendelsen.

TRAUMATISK OPPLEVELSE: Scott Langaas (til høyre) fant de to kvinnene. Her sitter han sammen med Nicklas Eide Kildal, som sammen med samboeren Sara Granum Holm leier en gammel gård på Snartemo. Foto: Helge Mikalsen, VG

