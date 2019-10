FYRER AV: Kristian Monsen Røkke åpnet sin forklaring i retten med å beskrive Jan Erik Iversen som en notorisk løgner.

Røkkes sønn om torpedoen: Han var febrilsk, rabiat, aggressiv og fly forbannet

Kristian Monsen Røkke (36) er ikke i tvil om at den tiltalte torpedoen Jan Erik Iversen truet faren hans høsten 2017.

36-åringen er sønnen til Kjell Inge Røkke (60). Han har en lederstilling i Røkke-selskapet Aker.

I oktober 2017 mottok han tekstmeldinger fra Jan Erik Iversen, som er kjent under kallenavnet «Jannik», som skrev at han var ved hovedkontoret til Aker på Fornebu utenfor Oslo.

– Det var en vanlig jobbdag. Jeg snakket med assistenten til Kjell Inge for å sjekke om «Jannik» faktisk var i resepsjonen. Jeg gikk ned og tok ham ut. Da var han helt febrilsk, helt rabiat, han var aggressiv og fly forbannet.

– Han påsto at VG-saken og Kjell Inge hadde vært med på å ødelegge hans liv, at Kjell Inge fortjente bank. Han etterlot ingen tvil til meg om at dette var en trussel, forklarer Kristian Monsen Røkke i Oslo tingrett.

Torpedoen er tiltalt for å presse milliardæren for et tosifret millionbeløp fra november 2017 til januar 2018. Iversen nekter straffskyld.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

– Tull og oppspinn

Videre forteller 36-åringen at hans etterlatte inntrykk, av det han beskriver som en «aggressiv situasjon», var:

– Han var tydelig at han fortjente bank. At han skyldte han penger siden Kjell Inge Røkke hadde ødelagt livet hans via VG-artiklene. Jeg vet ikke om han sa det akkurat sånn. Jeg mener han brukte ordet «penger».

les også Torpedoens tidligere advokat: Han skulle «fange» Røkke

36-åringen forklarer at han fortalte torpedoen under møtet at alt samme bare var tull, og at torpedoen sto sammen med kunsthandler Per Orveland – kunsthandleren som kom til VG med de mye omtalte lydbåndene i 2017.

Per Orveland skal vitne senere i rettssaken.

Bakgrunn: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

– Jeg vet det er tull og oppspinn, sier 36-åringen om VG-dokumentaren.

Per Orveland var på 2000-tallet samboer med 36-åringens mor.

– Jeg har hørt Per Orveland si så mye motstridende over tid. Som tenåring brukte jeg mye tid med han. Det kom frem et mønster av det jeg kaller løgn her. Når jeg hører disse båndene så hører jeg hvordan de to har sittet sammen og diktet opp historier, sier Røkke.

36-åringen er klar på at han mener de to prøver å få penger ut av faren.

– Nye sikkerhetsrutiner for hele familien

Røkkes sønn mener torpedoen brukte VG-dokumentaren for å skaffe seg penger.

– Han ville gi meg inntrykk av at han kunne finne på hva som helst, og han bruker det for å skape en trussel mot meg og Kjell Inge Røkke.

– Hvordan har dette påvirket deg, spør aktor Terje Nedrebø Michelsen.

– Vi har gått gjennom nye sikkerhetsrutiner for hele familien. Han truet med å utsette for familien for det jeg vet er tull og tøys, forklarer 36-åringen.

VG har tidligere skrevet at Røkke hyret inn den spesialtrente eks-politimannen Anders Snortheimsmoen for å sikre seg mot de påståtte truslene fra torpedoen.

Aldri hørt om påstått torpedo-oppdrag

I Oslo tingrett har den tiltalte torpedoen kommet med flere grove anklager mot Kjell Inge Røkke.

Iversen har blant annet hevdet at milliardæren har gitt ham i oppdrag å «fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal.

Kjell Inge Røkke har avvist alle anklagene fra torpedoen om et angivelig Tromsdal-oppdrag, trusler mot Birger Nilsen og utbetaling av millionsummer: Det er absurd. Forbi absurd!

På direkte spørsmål om han kjenner til om torpedoen hadde noen oppdrag for Kjell Inge Røkke – eller om faren har utbetalt penger til tiltalte, svarer Kristian Monsen Røkke kort:

– Nei.

