Forsvarer om torpedoens vitner: Kaster lys over samarbeidet med Røkke

Jan Erik Iversen vil ha noen av landets mest kjente advokater, en straffedømt forretningsmann og sønnen til Kjell Inge Røkke i vitneboksen. Dette er vitnene torpedoen mener kan bevise at han snakker sant om sin påståtte kontakt med milliardæren.

Når rettssaken starter opp i Oslo tingrett i neste uke, er det knyttet stor spenning til hva Jan Erik Iversen (62) kommer til å forklare seg om når han tar plass i vitneboksen i sal 227.

62-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å presse et tosifret millionbeløp ut av Kjell Inge Røkke (60).

Forsvarer Benedict de Vibe har røpet at torpedoen planlegger å fortelle hele historien om sin kontakt med en av Norges rikeste menn, som beskrives som et «profesjonelt forhold» gjennom nesten 20 år.

Iversen hevder å ha utført oppdrag for Røkke, ifølge forsvareren.

UTPRESSINGSSAK: Politiet mener Kjell Inge Røkke ble forsøkt utpresset for et tosifret millionbeløp. Milliardæren har takket nei til VGs intervjuforespørsel. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Flere kjente navn

Torpedoen har stevnet en rekke vitner under rettssaken. Vitnelisten inneholder en rekke kjente navn – blant annet advokatene John Christian Elden, Ellen Holager Andenæs og Morten Furuholmen.

Iversen vil også ha den omstridte og straffedømte forretningsmannen Christer Tromsdal i vitneboksen.

Også Røkkes sønn – Kristian Monsen Røkke – er stevnet som vitne.

TILTALT: Jan Erik Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. Iversen nekter straffskyld. Foto: VG

– Hvorfor ønsker han at retten får høre disse vitnene?

– Disse vitnene er med på å kaste lys over forholdet og samarbeidet mellom Iversen og Røkke, sier torpedoens forsvarer til VG.

Overfor VG har Røkkes advokat, John Christian Elden, tidligere uttalt at milliardæren noterer seg påstanden om angivelige oppdrag og vil kommentere den i retten – dersom den får noe innhold.

PROFILERT: Advokat Benedict de Vibe er forsvareren til Jan Erik Iversen. Han er kjent fra en rekke profilerte straffesaker, blant annet er han forsvareren til Gjermund Cappelen. Foto: Tore Kristiansen

Ifølge tiltalen har torpedoen truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren dersom han ikke fikk utbetalt det tosifrede millionbeløpet.

Iversen nekter straffskyld.

Politiet: Tilbakeholdne med å fjerne vitner

Politiet har fått en kort redegjørelse for hvorfor de ulike vitnene er stevnet.

– Vi forstår det slik at disse vitnene skal forklare seg om relasjonen mellom tiltalte og fornærmede, og at vi skal en god del år tilbake i tid. Detaljene i dette vet ikke politiet. Vi har våre tanker om hva de skal forklare seg om, men det ønsker jeg ikke å si noe mer om nå, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt til VG.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Politiadvokaten er aktor i den kommende rettssaken, som skal gå over fire dager, fra 8. til 11. oktober.

– I hvor stor grad skal tiltalte få lov til å føre sine egne vitner og bevis?

– Det som kommer frem må være relevant for de spørsmålene retten skal ta stilling til, og det handler først og fremst om skyldspørsmålet. Videre kan det være bevis som eventuelt er relevante for straffutmålingen. Påtalemyndigheten viser i stor grad tilbakeholdenhet med å begjære vitneførsel avskåret i forkant av en rettssak. Det vil være en fortløpende vurdering i retten hvilken relevans denne vitneførselen har, sier Michelsen.

AKTOR I RETTSSAKEN: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

– Må være relevant

– Hvor påpasselige vil du være for å sikre at rettssaken ikke sklir ut; at den ikke begynner å handle om noe annet enn det den egentlig skal handle om?

– Påtalemyndigheten vil høre på det som blir sagt og vurdere om det er rettslig relevant. Er det ikke det, så må man ta opp spørsmålet om man skal fortsette med denne bevisførselen. Det er ikke fritt frem med å øse på med vitner i en hovedforhandling. Det må være relevant for det retten skal ta stilling til, svarer politiadvokaten.

Politiet vil kun føre tre vitner for retten. Det er Røkke selv, den tidligere polititoppen Anders Snortheimsmoen og advokat Arild Holden.

Advokatenke slipper å vitne

Den tiltalte 62-åringen hadde opprinnelig stevnet åtte vitner, men vitnelisten er nå redusert med ett navn, ifølge forsvarer de Vibe.

Foto: Øyvind Nordahl Næss

Torpedoen mener at flere av vitnene, slik VG forstår det, blant annet vil kunne kaste lys over hendelser og møtevirksomhet som skal ha skjedd i forbindelse med den mye omtalte båtsertifikatsaken.

Saken om jukset med båtsertifikater slo ned som en bombe i offentligheten i 2001, og det hele endte med at Røkke i 2005 ble dømt for å ha bestukket en offentlig tjenestemann, falsk forklaring og for å ha ført en 17,5 meter stor fritidsbåt uten gyldig skippersertifikat.

RØKKE-MØTE: Her er advokat Birger Nilsen og Kjell Inge Røkke avbildet under rettssaken som involverte småaksjonærene i Aker RGI i 2001. Foto: Ørn E. Borgen

Vitnet som er fjernet fra vitnelisten er enken etter advokat Birger Nilsen, som gikk bort i 2002. Den høyt profilerte næringslivsadvokaten var sentral i båtsertifikatsaken frem til sin død.

Nilsen var også advokaten til småaksjonærene i Aker RGI som gikk til rettssak mot Røkke tidlig på 2000-tallet.

Bakgrunnen for hvorfor enken opprinnelig var stevnet som vitne, er ikke kjent.

Politiets vitner:

FORNÆRMET: Politiet mener Jan Erik Iversen truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Kjell Inge Røkke dersom han ikke fikk utbetalt et millionbeløp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kjell Inge Røkke (60)

En av Norges rikeste menn har status som fornærmet i straffesaken. Politiet mener han ble forsøkt utpresset for et tosifret millionbeløp over en periode på tre måneder, fra november 2017 til januar 2018.

SIKKERHETSRÅDGIVER: Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for Beredskapstroppen, har vært sentral med tanke på den personlige sikkerheten rundt Kjell Inge Røkke i forbindelse med konflikten med Jan Erik Iversen. Foto: Ole-Martin Grav

Anders Snortheimsmoen (61)

Tidligere sjef for Beredskapstroppen i politiet, som nå jobber som sikkerhetsrådgiver i et privat sikkerhetsselskap. Ble hentet inn som et ekstra sikkerhetstiltak rundt milliardæren en gang i løpet av høsten 2017. Han skal ha hatt flere møter og SMS-kontakt med Iversen i da utpressingsforsøket skal ha pågått.

OPPHEVET TAUSHETSPLIKT: Arild Holden er den tidligere advokaten til tiltalte Jan Erik Iversen, og var i tett dialog med torpedoen mens utpressingsforsøket skal ha pågått høsten 2017. Foto: Jan Petter Lynau

Arild Holden (55)

Partner i Advokatfirmaet Elden og Iversens tidligere advokat. Høsten 2017 satte han i stand flere møter mellom torpedoen og milliardæren. Han har fått taushetsplikten sin som advokat opphevet, og kan dermed forklare seg fritt om klientforholdet til Iversen.

Torpedoens vitner:

I VITNEBOKSEN: – Jeg har mottatt en formell stevning fra politiet og utfører min borgerplikt. Politiet har sagt at de ikke har peiling på hvorfor jeg er innkalt, så jeg venter i spenning, sier John Christian Elden til VG. Foto: Tore Kristiansen

John Christian Elden (52)

Har vært advokaten til Røkke gjennom flere år. Tidligere har han hatt forsvareroppdrag for Iversen, blant annet i saken hvor den straffedømte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i beinet. I 2012 var han i et møte med torpedoen, Per Orveland og Morten Furuholmen. Elden har opplyst at han representerte Røkke under det aktuelle møtet.

SØNNEN: Kristian Monsen Røkke avbildet i 2011, da han var administrerende direktør ved Aker Philadelphia Shipyard i USA. Foto: Thomas Nilsson

Kristian Monsen Røkke (36)

Milliardærens sønn har de siste årene hatt flere lederstillinger i Aker-systemet. Han må trolig forklare seg om forhold fra oppveksten og om eventuell kunnskap om kontakten mellom faren og torpedoen.

FELLES BEKJENT: Per Orveland har gjennom flere år kjent både Jan Erik Iversen og Kjell Inge Røkke. Foto: Daae, Erlend

Per Orveland (69)

Kunsthandler og tidligere samboer med Røkkes ekskone. Orveland hevder han fungerte som bindeledd mellom milliardæren og torpedoen gjennom flere år. I 2017 ga han VG tilgang på flere opptak av private samtaler han hadde hatt med Røkke og Iversen. Trolig må Orveland forklare seg om sin kunnskap om kontakten mellom milliardæren og torpedoen.

KJENT ADVOKAT: Morten Furuholmen har hatt forsvareroppdrag i profilerte kriminalsaker som Nokas-ranet. Han var også inne i den såkalte Kongo-saken i periode, hvor han bisto Joshua French og Tjostolv Moland. Foto: Hansen, Frode

Morten Furuholmen (56)

Advokat som er kjent fra flere profilerte kriminalsaker. VG har tidligere omtalt et møte i 2012 hvor Furuholmen, Elden, Iversen og Orveland var til stede. Under møtet ble flere lydopptak avspilt.

SKUTT: Christer Tromsdal ble truffet av et skudd under et møte med Jan Erik Iversen i 2004. Til høyre står bilen til torpedoen parkert etter at politiet pågrep ham ved Frognerkilen i Oslo kort tid etter skyteepisoden. Foto: Morten F. Holm / NTB scanpix / Magnar Kirknes / VG

Christer Tromsdal (50)

Den omstridte forretningsmannen sitter for tiden i fengsel. I 2004 ble han skutt i beinet under et møte med torpedoen på Frogner i Oslo. Han er flere ganger blitt trukket inn i båtsertifikatsaken. I retten må han trolig forklare seg om sin kontakt med Iversen.

TIDLIGERE RØKKE-FORSVARER: Advokat Ellen Holager Andenæs avbildet sammen med Kjell Inge Røkke under rettssaken i den såkalte båtsertifikatsaken i 2005. Foto: Janne Møller-Hansen

Ellen Holager Andenæs (72)

Profilert advokat, tidligere polititopp og kjent fra ulike TV-show. Hun var forsvareren til Røkke under båtsertifikatsaken på begynnelsen av 2000-tallet. Etter det VG forstår, ønsker Iversen at hun skal forklare seg om møtevirksomhet mellom torpedoen og milliardæren.

TETT PÅ: Anna Nielsen avbildet sammen med Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett i 2005. Foto: Frode Hansen

Anna Nielsen (47)

Daglig leder i advokatfirmaet Andenæs, Aaløkken, Veum. Hun har jobbet i det anerkjente advokatfirmaet i en årrekke og har vært tett på flere profilerte saker, blant annet båtsertifikatsaken, hvor hun satt ved Røkkes side under hele rettssaken. Trolig ønsker Iversen at også hun skal forklare seg om møtevirksomhet.

