ADVARER: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ber norske politikere komme ut av boblen sin. Foto: Bjørn Haugan

NHO-topp: Hvis Ap hadde brukt så mye oljepenger, hadde Jensen gått amok

Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, sier norske politikere snart må skjønne at de er på ville veier. Han sier de lever i en boble - og tisser i buksa.

Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, sier norske politikere snart må skjønne at de er på ville veier.

– Jeg ser at det fremholdes at oljepengebruken går ned. Vi snakker om 2,6 milliarder kroner ned og at det skal brukes 243,6 milliarder oljekroner neste år. Hadde Ap i regjering brukt så mye oljepenger i dagens situasjon, så hadde Frp-leder Siv Jensen gått amok, sier Lier-Hansen.

Som «kjerringa mot strømmen», blåser han i eksperter, blant annet seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets, som sier til NTB at «budsjettet strammer litt mer til enn vi hadde trodd på forhånd, så vi er positivt overrasket».

– 7,5 prosent av BNP

– Det er ikke litt opp eller ned jeg forholder meg til, men at vi over tid har vent oss til et altfor høyt nivå. Realiteten er at oljepengene de smører statsbudsjettet med, utgjør 7,5 prosent av bruttonasjonaproduktet i Norge. Det er altfor høyt.

– Oljepengebruken reduseres fra 2,9 til 2,6 prosent, som er atskillig lavere enn handlingsregelen, som tilsier en en oljepengebruk på tre prosent av avkastningen fra oljefondet?

– Det norske politikere ikke har tatt nok inn over seg, er at virkeligheten er i ferd med å endres brutalt. Oljeinntektene vil falle fremover og kostnadene stige, ikke minst som følge av eldrebølgen. I en slik situasjon, hvor økonomien er god, så burde vi kuttet mer i de offentlige utgiftene. Vi kan ikke lenger leve utenfor resten av verden.

– Hva mener du med det?

– Jeg mener at norske politikere - og Norges Bank-sjefen - lever i en boble, hvor de tror at vi kan holde på her oppe, helt uten å ta hensyn til det som skjer der ute. Vi må få ned de offentlige utgiftene. Vi har ikke råd til det. Det vil koste oss dyrt.

– Sier du at de tisser i buksa?

– Pumper opp offentlig sektor

– Ja, det gjør de. Vi bruker altfor mye penger på å pumpe opp offentlige utgifter, for å beholde et kunstig høyt inntektsnivå. Jeg sier ikke at dette bare er regjeringens skyld. Jeg tror dessverre det også hadde skjedd med en rødgrønn regjering. Utfordringen er at det politiske Norge ikke ser at de må skifte kurs før det er for sent.

– Hva risikerer vi?

– Vi risikerer at vår konkurranseutsatt industri taper konkurransekraft. Det vil kunne gi økt ledighet. Og er det noe vi ikke trenger akkurat nå, så er det impulser som svekker private bedrifter og styrker offentlig sektor. Det er noen som må produsere verdiene her i landet. I fremtiden må det være mye bedre balanse mellom det vi skaper og det vi bruker innen offentlig sektor, sier han og legger til:

– Det blir ikke akkurat noe bedre for våre bedrifter at Norges Bank-sjefen øker renten i en tid hvor resten av verden setter den ned. Jeg frykter at det kronekursen blir påvirket og at prisstigning og økte lønnskrav er neste steg.

