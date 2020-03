HIMMELEN SOM TAK: Bønn, salmesang og søndagens preken ble formidlet med sogneprest Jens Olai Justviks kraftige røst - inn gjennom åpne bilvinduer til menigheten.

Kirker kjører på med smittefrie drive-in-gudstjenester

Coronastengte kirker er ingen hindring for å spre det glade budskap. Søndag løsnet folk bilbeltet og deltok i smittefrie drive-in-gudstjenester på en parkeringsplass og en glattkjøringsbane.

Utenfor Tveit kirke ved Kristiansand midt i bibelbeltet sang folk salmen «Jeg er i herrens hender» av full hals inne i Teslaer og Passater. Sogneprest og mangeårig operasanger Jens Olai Justvik ledet salmesang og leste Herrens ord på parkeringsplassen.

På NAFs glattkjøringsbane på Geiteryggen ved Skien var sladding og glattkjøring byttet ut med preken, bønn og salmesang.

Dit kom det 233 biler og rundt 500 sjeler da historiens første drive-in-gudstjeneste ble arrangert på NAF-banen søndag kveld.

Sognepresten fra bibelbeltet, som faktisk ble inspirert av kollegaen fra Skien, er nesten beveget av opplevelsen der han preket og sang foran et 50-talls biler søndag formiddag.

– Jeg synes dette ble litt flott, jeg. Det er ikke til å komme forbi at situasjonen med corona-viruset og risikoen for smitte gjør mange redde. Å komme sammen i et fellesrom som dette i denne spesielle situasjonen, er veldig viktig, sier sogneprest Justvik i Tveit menighet til VG.

Mens hans menighet satt med sidevinduene åpne i bilene sine, hadde hans kollega, sogneprest Øystein Aronsen i Gjerpen menighet i Skien, en annen tilnærming.

Hans preken ble sendt via nærradio. Etter litt tekniske problemer i starten fikk de rundt 500 fremmøtte på drive-in-gudstjenesten på glattkjøringsbanen inn både Radio Grenland og Guds ord - formidlet av en stolt sogneprest.

– Det er jo veldig morsomt at NAF har gjort denne plassen tilgjengelig for oss. Dette blir ikke siste gangen, sier Aronsen til VG like etter suksess-gudstjenesten søndag kveld.

Han kunne tydelig se at folk sang med. I likhet med i Kristiansand sang folk «Jeg er i Herrens hender». Men i Skien hadde smittevernlegen og arrangøren kommet til enighet om at det beste var å holde bilenes sidevinduer lukket.

Mangeårig baneleder for NAF på Geiteryggen, Arvid Jensen, fikk beskue den spesielle begivenheten på øvingsbanen utenfra.

– Jeg deltar vanligvis ikke på gudstjenester, men dette måtte jeg ha med meg. Dette var utrolig positivt, og menighetene som er sammen om arrangementet får låne banen gratis, sier Jensen til VG.

Han konstaterte kun et lite praktisk problem: Det var umulig for menigheten å reise seg og sitte ned underveis i gudstjenesten.











TARA TOK TUREN: Hunden Tara gløttet ut av bilvinduet, men fikk ikke øye på så mange andre firbente under drive-in-gudstjensten på P-plassen.

