Russejentene oppfordrer sine medruss fra hele landet til å være mer inkluderende i russetiden. Foto: Privat

Inviterer ensom russ med på rulling: – Ekskludering er et problem

Facebook-innlegget til russejentene har blitt delt over tusen ganger.

– Ideen med å ta med oss ensom og ekskludert russ i russetiden har vi hatt lenge, forteller Andrine Aas Nygård (19) til VG.

Sammen med venninnene Mina Evensen Johansen (18) og Rebekka Mikaelsen (18) har de invitert årets russekull til å «rulle» i vanen sammen med dem.

I et Facebook-innlegg skriver jentene at de er lei av ekskluderingen som skjer i russetiden, og vil bruke tiden på å gjøre noe med problemet.

«Vi har derfor lyst til å invitere med oss russ som kanskje står uten en gruppe, eller på en eller annen måte føler seg alene eller ekskludert i russetiden, til å rulle med oss i vanen vår», skriver jentene på Facebook.

– Vi håper at alle delingene er med på å spre tanken, slik at flere russ i år også blir flinkere på inkludering, sier Nygård.

Russejentene, som selv holder til i Hamar, forteller at responsen har vært stor på sosiale medier. I skrivende stund har Facebook-innlegget blitt delt over tusen ganger.

– Det er veldig mange som har lyst til å være med oss på rulling. Det er kjempefint, men vi ser at ekskluderingen er et problem over hele landet, sier Nygård, som legger til at det kommer henvendelser fra hele landet.

Nygård anslår at rundt 25 personer har tatt kontakt med gruppen.

– Det er også en del som har kontaktet oss, men som bor altfor langt unna til å kunne ha muligheten for å ta turen til Hamar, sier hun.

Russejentene oppfordrer sine medruss fra hele landet til å være mer inkluderende i russetiden.

– Vi har ikke startet med rullingen ennå, men kommer til å ha første rulling på tirsdag ettersom vi har vært så heldige og fått gratisbilletter til russens dag på Tusenfryd, sier Nygård, og legger til:

– Etter dette kommer vi til å prøve og få til flere rullinger i uken, slik at vi rekker å ta med oss alle som har sagt de vil være med.

Publisert: 28.04.19 kl. 16:49