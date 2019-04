VIL HA TAK I VITNER: Operasjonsleder Ronny Samuelsen sier de etterlyser vitner etter fallet fra en boligblokk på Skjetten. Foto: Espen Braata

Politiet etterlyser vitner etter at mann ble alvorlig skadet etter fall

En mann er hardt skadd etter å ha falt ned fra en veranda på Skjetten på Romerike. Leiligheten var tom da politiet kom til stedet og de etterlyser vitner.

Nå nettopp







– Vi vet ikke om det er grunnlag for å mistenke at det har funnet sted noe kriminelt. En mann i tyveårene har fått skadet hodet etter et fall fra en veranda i tredje etasje. Han er brakt til Ullevål sykehus og er alvorlig skadet, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen ved Øst politidistrikt til VG.

– Vet dere om det var fest i leiligheten?

– Det vet vi ikke, men det var meldt om støy fra leiligheten i forkant. Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med vitner eller eventuelt med folk som har vært i leiligheten. Vi ber dem kontakte politiet, sier han.

Samuelsen sier mannen falt fra en boligblokk.

Politiet meldte følgende på Twitter:

En mann i Skjetten er hardt skadet etter at han falt fra en høyde som tilsvarer tre etasjer, opplyser politiet på Twitter.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, og politiet ber om at vitner tar kontakt.

Publisert: 17.04.19 kl. 19:23