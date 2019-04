PÅSKEVÆRET: May Klungeland (43) har tatt med familien på fjelltur. Foto: Privat

Sør-Norge får best påskevær – kan bli mellom 18 til 20 grader

Flere nordmenn nyter det fine påskeværet, og legger ut på både ski- og fotturer. Meteorologene melder opp mot 20 grader enkelte steder i Sør-Norge.

May Klungeland (43) har benyttet det gode påskeværet til å ta med seg familien på dagstur til Hekkfjell i Eiken.

– Vi liker å bruke påsken til å stå på ski! Ellers er vi på hytta og har familietid, forteller Klungeland til VG.

FJELLTUR: May Klungeland (43) liker å bruke påsken på familietid. Foto: Privat

Flere steder kan vente seg sommertemperatur også for resten av påsken, men størst er sannsynligheten i Sør-Norge.

– Det blir best vær i Sør-Norge. Det vil være mildvær, men med perioder hvor det kommer litt skyer innimellom, sier vakthavende meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt til VG.

Før påsken var det allerede varslet om oppholdsvær flere steder i landet. På skjærtorsdag bikket temperaturene 20 grader i deler av Østfold.

Vakthavende meteorolog forteller at temperaturene de neste dagene vil ligge omtrent på det samme som skjærtorsdagen.

– Det blir varmest i Sør-Norge, hvor temperaturene kan bli mellom 18 til 20 grader noen plasser, forteller Berge.

Lørdag på Vestlandet kan det komme noen passerende skyer – uten at det fører til nedbør.

– Søndagen kan bli noe lavere temperatur på Vestlandet på grunn av skyene, sier meteorologen.

Siri Vilberg (29) har også benyttet seg av påskeværet, og gått på tur sammen med vennene Kristine Mørk Kindberg (28) og Stian Hallén (30).

– Vi benytter påskeværet til å gå 1000-meterstoppet på Andørja, og sørger for at kreftene blir jevnt fordelt innad i turgruppen, forteller Vilberg til VG, som legger til at det beste med påsken er påskeegget som blir med på tur.

TUR: Kristine Mørk Kindberg (28) og Stian Hallén (30) på Andørja. Foto: Privat

Men ikke alle vil få et lik stabilt og fint vær. Meteorologen spår et litt skiftende vær oppover mot nord.

– På lørdag vil det komme litt spredt regn fra Namdal og nordover. Ellers vil det stort sett være fint vær i Trøndelag. I Finnmark blir det oppholdsvær, men været kan bli skiftene i nord, sier Berge.

Torsdag ble det målt 16.7 grader på Blindern i Oslo:

Meteorologisk Institutt meldte også at Rakkestad og Øsaker i Østfold hadde årets første nordiske sommerdag torsdag med 20,7 grader.

Årets påske byr på så godt vær at Meteorologisk institutt og Kreftforeningen advarer mot forbrenninger i påskesolen. Meteorologen anbefaler alle som vil nyte påskesolen å smøre seg godt med solkrem.

– Det er jo bare til å nyte finværet, men passe på å bruke godt med solkrem, avslutter hun.

Publisert: 19.04.19 kl. 11:18