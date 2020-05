Manshaus mente det ville skje en borgerkrig

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) I retten forklarte draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) hvordan han ble radikalisert.

Denne uken møter Manshaus (22) i retten tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum 10. august 2019.

I retten kom det fredag frem hvordan Philip Manshaus fra og med 2017 utviklet en interesse for å tilegne seg praktiske ferdigheter, som han selv sier han forsøkte å utvikle ved å hjelpe faren med å felle trær og jobbe som stallgutt en kortere periode.

Han ga flere ganger uttrykk for at han ønsket å stifte en egen familie og at han ønsket å være praktisk anlagt for å være selvstendig. Han gjentok flere ganger at han ville etablere seg på et småbruk.

Samtidig kommer det frem at Manshaus var i ferd med å bli radikalisert.

«På tide å våkne, karer»

Medforsvarer Audun Beckstrøm spør om følgende:

– Og så har jeg notert at 20. Juli 2018 – skriver du i en chat mellom dere kameratene: «Hva gjør dere for å forberede dere til den kommende borgerkrigen?»

– Jeg husker ikke selve meldingen. Men det er ikke urimelig at den stammer fra meg, svarer Manshaus.

OFFERET: Philip Manshaus er blant annet tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Politiet mener drapet var rasistisk motivert, siden Ihle-Hansen var adoptert fra Kina. Foto: Thomas Andreassen, VG

– Sommeren 2018 skriver du «På tide å våkne, karer». Hvorfor skrev du de meldingene?

– Jeg ble på et tidspunkt opptatt av å få fram hva som faktisk skjer i samfunnet vårt. Formidle det jeg selv hadde lært. Jeg anså det som min plikt. Det gjorde jeg på det tidspunktet. Selvfølgelig sjelden at de treffer ordentlig. Disse meningene er ikke noe man kan formidle til mennesker direkte. Folk må selv ta stilling til disse problemene.

Etter at Manshaus hadde gjennomført sin frie forklaring torsdag, hvor han benektet holocaust og avstand fra homofile, uttalte ekstremismeforsker Lars Gule at Manshaus gir uttrykk for et klassisk nazistisk tankegods.

– I det perspektivet er ikke holocaust-fornektelse unaturlig, han er veldig opptatt av å – i konspirasjonsteoretisk forstand – legge skylden på jødene for utviklingen i så å si hele verden, i hvert fall Europa og Vesten etter andre verdenskrig, sa Gule til VG.

Sier han ble kristen

I samme tidsrom som Manshaus utviklet sin rasisme, ble han kristen.

– Hvordan opplevdes det?

– Meningsfylt. Jeg fikk plassert flere brikker på plass. Jeg hadde fra før hatt en moralsk sans. En pliktfølelse. Om å etablere en familie, videreføre verdier, konservere, forsøke å kultivere gode verdier, svarer Manshaus.

Tiltalte gikk på selvbergingslinjen på Fosen folkehøgskole i Trøndelag før han gjennomførte drapet og terroren. I retten kom det frem han at han ønsket å finne likesinnede når han var ferdig med dette året.

– Det kan oppleves som ensomt. Det er derfor vi søker allierte hvor vi kan. Til og med når vi bare finner en som er litt enig med hva vi sier, sier Manshaus.

Manshaus gjorde torsdag det klart at han følte seg utvalgt av terroristen Brenton Tarrant, som skjøt 51 personer i en moské på New Zealand i fjor. Også han filmet det dødelige angrepet.

Han har nektet straffskyld, selv om han innrømmer å ha drept stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og ha gått til angrep på moskeen. Han påberoper seg imidlertid nødrett, fordi han mener han handlet på vegne av det europeiske folk.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som er oppnevnt i saken har konkludert med at de mener 22-åringen er tilregnelig. Rettssaken mot Manshaus skal pågå til 26. mai.

Publisert: 08.05.20 kl. 10:26

