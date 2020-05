KRITISK: Leder Julie Brodtkorp og resten av representantskapet i Norges Bank er ikke fornøyde med ansettelsesprosessen av ny oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Tore Kristiansen, Nina E. Rangoy

Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

Representantskapet i Norges Bank fastslår at det er «svært uheldig» at fremlagt dokumentasjon ikke viser at påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har brutt alle bånd til sine selskaper.

De er også kritiske til at hovedstyret i Norges Bank ikke var mer presis i sine etikk-formuleringer om avtroppende oljefondssjef, Yngve Slyngstads, USA-tur.

Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, møttes mandag morgen for å behandle ansettelsen av Nicolai Tangen. 26. mars ble det offentlig at han har kapret toppjobben i Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet på om lag 10.000 milliarder kroner.

– Svært uheldig

I brevet skriver representantskapet at de mener det er svært uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen. Det skriver de i et brev til Norges Banks hovedstyre.

«Det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», skriver de.

Representantskapet ber hovedstyret innhente fullstendig dokumentasjon om Tangens personlige forretningsvirksomhet.

«Videre mener representantskapet det er viktig at Norges Bank har full oversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene», heter det i brevet.

Representantskapet mener Tangen burde vært oppført på den offentlige søkerlisten tidligere, og slår i brevet fast at Norges Bank brøt retningslinjene i ansettelsesprosessen:

– Et av formålene i Norges Banks Retningslinjer for rekruttering er at «alle rekrutteringer skal være åpne og reelle samt bidra til mangfold». På bakgrunn av framgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt, skriver representantskapet i brevet.

Dette er uavklart

Representantskapet, som ledes av statsminister Erna Solbergs tidligere statssekretær Julie Brodtkorb (H), løfter tre forhold som de mener er uavklart, i brevet til sentralbankens ledelse:

Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for Oljefondet og/eller Norges Bank.

Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal være i tråd med Oljefondets og Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet.

Ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

De er også kritisk til vurderingene av Yngve Slyngstads tur til USA, på Tangens regning:

«Når det gjelder spørsmålet om kostnadsdekningen for Slyngstads deltagelse på seminaret, mener representantskapet at hovedstyret av hensyn til klarhet overfor alle ansatte burde svart tydeligere på om dette var i strid med Norges Banks etiske regelverk».

Et enstemmig representantskap står bak merknadene.

– Tung og vanskelig sak

Leder Julie Brodtkorb sier det har vært vanskelig.

– Dette har vært en tung og vanskelig sak, men det er et enstemmig representantskap på 15 medlemmer, fra Frp til SV som stiller seg bak dokumentet.

– Dere skriver at det er svært uheldig at Tangen ikke bryter alle bånd?

– Vi ber hovedstyret ta med seg våre vurderinger inn i det avsluttende arbeidet med Tangens arbeidskontrakt når de skal behandle saken i slutten av mai.

– Det fremstår som meget sterk kritikk?

– Vår oppgave er ikke å fremme kritikk. Vår oppgave er å kontrollere Norges Banks virksomhet, stille spørsmål og komme med innstill, sier Brodtkorb til VG.

Dette sa Brodtkorp etter representantskapets møte 22. april:

Krever full åpenhet

Representantskapet er også kritisk til at systemet de hittil har fått seg forelagt, for brannmuren Tangen skal bygge, ikke synes å være god nok:

Slik de forstår det skal ikke Tangen personlig ikke motta renter, utbytte eller annen økonomisk avkastning fra investeringene i egne selskaper i AKO-systemet så lenge han er daglig leder for NBIM (oljefondet).

«Eierpostene skal likevel videreføres og således være intakte når Tangen fratrer stillingen som daglig leder foi-NBIM. Tangen vil derfor ha interesser i AKO-systemet mens han er ansatt som daglig leder for NBIM», skriver de.

Representantskapet går langt i å antyde at Norges Banks hovedstyre ikke har gjort god nok sjekkejobb.

De omtaler svaret fra Norges Banks-sjef Øystein Olsen i forrige runde, hvor det vises til rapport datert 20. februar 2020 fra Tangens advokatforbindelse, advokatfirmaet Taylor Wessing.

Den gir en oversikt over Tangens personlige økonomi og

forretningsforbindelser. De skriver:

«Representantskapet mener at hovedstyret som grunnlag for det videre arbeidet med ansettelsesavtale, vilkår for tiltredelse i stillingen med videre, må innhente fullstendig dokumentasjon når det gjelder daglig leder for NBIMs personlige forretningsvirksomhet».

Her synger Sting for deltakere på Nicolai Tangens USA-seminar:

Kritisk til skatteparadis

Representantskapet er svært kritiske til skatteparadiser. De skriver at problemene med skatteparadiser spenner fra «lovlig men aggressiv skattetilpasning til hemmelighold og hvitvasking».

Dette er også gjort gjeldende for Oljefondets forventningsdokument om skatt og åpenhet, der de skriver at skatt skal betales der verdiene skapes.

– Representantskapet mener at dette er forhold hovedstyret må få avklart, herunder om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenelig med kravet om transparens, skriver de i brevet.

Tangens fond Ako Capital og hans stiftelse har vært registrert i skatteparadisene Caymanøyene og Jersey. I tillegg har deler av hans formue vært plassert i fond registrert i ulike skatteparadiser.

Kritiske spørsmål

Representantskapet i Norges Bank, som er bankens tilsynsorgan, ba i slutten av april sentralbanksjef Øystein Olsen svare på 26 spørsmål om ansettelsen av Tangen som ny sjef for Oljefondet. De spurte spesifikt om detaljer rundt det omdiskuterte USA-seminaret som Tangen arrangerte i fjor høst.

Norges Banks hovedstyre svarte at det var riktig å ansette forretningsmannen Nicolai Tangen som oljefondssjef etter Yngve Slyngstad. I deres redegjørelse kom det fram at det ikke blir en Tangen-avtale før senest 27. mai.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget – bestående av 15 politisk oppnevnte medlemmer, og ledet av Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg (H).

