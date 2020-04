KARMØY: Kopervik er administrasjonssenteret i Karmøy kommune. Foto: Bjørnar K. Bekkevard

23 coronasmittet i Karmøy – flere av dem er barn

Karmøy kommune har oppdaget et avgrenset lokalt utbrudd av coronasmitte, opplyser kommunen. Flere av de smittede er barn.

Oppdatert nå nettopp

Etter at en ung voksen person hjemmehørende i Karmøy kommune testet positivt for corona, besluttet kommunen å iverksette innledende smittesporing.

Vedkommende hadde vært del av et lite avgrenset miljø med tett kontakt. Smittevernlegen besluttet dermed å teste hele den aktuelle gruppen fredag for å få oversikt over smittesituasjonen.

Lørdag ble prøvesvarene kjent: Det viste seg at ytterligere 22 av totalt 26 i dette miljøet også fikk påvist coronasmitte.

Flere av de påviste tilfellene er barn.

– Ja, jeg kan bekrefte at dette er snakk om barn som går i ulike barnehager. Det er også barn som går på skole og voksne personer, sier ordfører Jarle Nilsen (Ap) i Karmøy kommune til VG.

To ulike barnehager

– Det er snakk om to ulike barnehager. Vi kommer tilbake til detaljene på pressebriefen senere i kveld, sier smittevernlege i Karmøy kommune, Martin Eikrem, til VG.

Det blir avholdt pressebriefing på rådhuset klokken 18, skriver Haugesunds Avis.

Eikrem sier til VG at de har gjort en omfattende jobb med å kartlegge smittespredningen allerede.

– Vi har fått en god oversikt på trafikken inn og ut i dette tette miljøet som det er smitte i. Det har vært veldig liten trafikk og få nærkontakter. Sett opp i mot det høye antall smitta, så er det ikke en veldig stor kontaktflate her, sier han.

Ingen alvorlig syke

Foreldre til aktuelle barn og ansatte som er nærkontakter vil bli varslet fortløpende søndag.

De som er testet har ingen eller sparsomme symptomer og ingen er alvorlig syke, opplyser kommunen.

– Vet dere hva som har skjedd?

– Arbeidet pågår fortsatt. Vi har kartlagt hele miljøet som det er snakk om. Vi holder fremdeles på med disse barnehagene, sier smittevernlege Eikrem.

– Kan du si noe mer om hva dette tette miljøet er?

– Nei, det kan vi ikke si noe mer om på dette tidspunktet. Det har å gjøre med at det er små forhold her, sier Eikrem.

Publisert: 26.04.20 kl. 15:39 Oppdatert: 26.04.20 kl. 16:00

