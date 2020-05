DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble bare 17 år gammel. Foto: Privat

Angrer ikke på drapet på stesøsteren: – Hun reagerte med overraskelse

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Philip Manshaus (22) var ordknapp da han ble spurt ut om forholdet til stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17), som han drepte i august i fjor.

Statsadvokat Johan Øverberg spør om Manshaus anså det som nødvendig å drepe stesøsteren for å kunne gjennomføre det planlagte angrepet mot al-Noor moskeen.

– Jeg har forklart at jeg anså det som sekundært, det vil si at dersom hun eksempelvis var borte hadde jeg antageligvis aksjonert uavhengig. Hvis hun ikke var til stede, sier Manshaus.

– Hva var den konkrete begrunnelse for at du måtte drepe henne?

– Jeg anser det som imperativt at de hvite tar tilbake landene sine. Jeg anser det som imperativt i forhold til deres overlevelse.

Manshaus i retten: Fornekter holocaust – avbrutt av dommeren

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble adoptert fra Kina som toåring, og påtalemyndigheten mener hennes bakgrunn var årsaken til at hun ble drept.

Hun var 17 år gammel da hun ble skutt og drept i familiens hus på Eiksmarka i Bærum.

SISTE TUR: Dette bildet av Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble tatt under familiens siste fjelltur. Mindre enn et døgn etter at de kom hjem ble hun drept. Foto: Privat

– Skjøt for å drepe fortest mulig

Manshaus forklarer at stesøsteren satt på PC-en sin i sengen da han gikk inn i rommet med hensikt å drepe henne.

Manshaus sier at han rettet salongriflen mot henne og sa «nå er det nok» før han skjøt fire skudd, tre i hodet og et i brystet.

22-åringen sier at stesøsteren ble oppmerksom på ham da han kom inn i rommet, men at hun ikke sa noe.

– Hvordan reagerer hun?

– Med overraskelse, forbauselse.

Manshaus anslår at drapet var overstått på fem sekunder.

– Var det noen grunn til at du skjøt flere skudd?

Jeg ønsket å minimere lidelsen. Jeg skjøt med hensikt å drepe fortest mulig.

Aktor viser til at Manshaus i avhør har forklart at han skjøt flere skudd fordi han var opptatt av å «få jobben gjort» skikkelig og grundig.

– Du sier «Nå er det nok». Hvordan var sinnstilstanden din da?

– Ganske stresset vil jeg si. Men jeg gjorde det jeg kunne for å forsøke å holde hodet kaldt. Jeg var i ferd med å initiere et angrep, noe jeg aldri har gjort før i hele mitt liv. Men jeg var nok påvirket av adrenalin, sier Manshaus.

– Var du sint? Sint på henne? «Nå er det nok»?

– Henne personlig? Det vet jeg ikke.

Øverberg stilte den tiltalte Philip Manshaus flere spørsmål om forholdet til stesøsteren om han vokse opp sammen med, men fikk få svar.

Mener drapet var nødvendig

Manshaus erkjenner at han drepte stesøsteren, og sier at han ikke angrer. Han erkjenner likevel ikke straffskyld fordi han hevder at han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.

– Hadde dere godt forhold i oppveksten?

– Jeg kommer ikke til å kommentere noe særlig på mitt forhold til Johanne.

Familien: «Johanne var en elsket datter»

Aktor viste til den rettspsykiatriske undersøkelsen som er gjort av Manshaus, der han ble erklært tilregnelig.

– Der fremgår det vel at du ikke skammer deg på noen måte over at du drepte henne?

– Jeg ser på det som nødvendig.

– Når var det forholdet til Johanne eventuelt endret seg? Har det vært en gradvis prosess?

– Jeg har alltid vært rasebevisst.

les også Johanne (17) bisettes: Moské-heltene viste sin medfølelse

Snudde bilde av stesøsteren

På spørsmål fra Øverberg bekrefter Manshaus at han etter å ha drept stesøsteren gikk til stuen der han vendte et familiebilde av henne ned.

– Hvorfor gjorde du det?

– Det har jeg ikke fundert så mye over selv.

– Har du tenkt noe om hvordan din handling mot drapet ville påvirke din far og din stemor?

– Det er klart.

– Hva har du tenkt? Tenkte du at de ville kjenne det som et forferdelig tap?

– Ja, klart. De har jo en helt annen virkelighetsoppfatning enn meg, skal sies. I mitt hode sitter vi i et fly som brenner. Og jeg er blant dem som ikke er så gjennomgående hjernevasket. Jeg forstår at vi må slukke flammene i flyet, hvis ikke kommer vi alle til å styrte og død. Jeg kan ikke ta hensyn til hva disse menneskene sier, på en måte.

– Har du tatt innover deg hvordan det var for Johanne og de i moskeen?

– Det er irrelevant. Disse menneskene representerer en invasjon av mitt hjemland.

