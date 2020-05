Foto: Fredrik Hagen

Disse tiltakene anbefales i hele 2020

Oppdelt arbeidstid, fortsatt hjemmekontor og stengte garderober er blant tiltakene Helsedirektoratet anbefaler å vare året ut.

Det fremkommer i en rapport fra Helsedirektoratet revidert 7. mai, som var med i grunnlaget for åpning av skolene fra mandag og planen for videre gjenåpning av samfunnet.

Der understrekes det at TISK-strategien (testing, isolering, smitteoppsporing og karantenering) skal erstatte mange av de mest inngripende tiltakene. Men flere tiltak anbefales videreført minst ut 2020.

Tiltakene for hygiene og sosial distansering anbefales å bli opprettholdt så lenge epidemien varer. En avstand på minst én meter og gjerne mer der det er mulig, er FHI og Helsedirektoratet enige om.

Vil sikre mindre kontakt i hele 2020

For å sikre at «tilstrekkelig kontaktreduksjon opprettholdes i hele 2020», anbefaler Helsedirektoratet at det utarbeides praktiske smittevernråd innen syv prioriterte områder.

BESTEMMER HELSERÅD: Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet på en felles pressekonferanse 10. mars. Foto: Frode Hansen/ VG

Dette gjelder:

1) Differensiert arbeidsstart og -slutt for alle yrker der det er mulig

Altså at ansatte jobber til ulike tider innen normal arbeidsdag mellom 08 og 16. Dette mener de vil redusere passasjertettheten på kollektivtrafikk betydelig i rushtrafikken.

2) Reiser med offentlige eller private transportselskaper

Dette inkluderer kollektivtrafikk, ferger og fly og skal sikre minst én meters avstand mellom passasjerer. Der det ikke er mulig, forventes det at det iverksettes andre smitteforebyggende tiltak.

3) Hjemmekontor og elektroniske møter

Arbeidsgivere bør sikre at ansatte kan holde minst én meters avstand hele arbeidstiden. Der ansatte er avhengig av offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig.

4) Idretts‐, musikk‐, kunst‐ og kulturaktiviteter, arrangementer og tilstelninger

Innendørsarrangementer med publikum på mer enn 50 forbys foreløpig.

Alle innendørs og utendørs arrangementer med over 500 deltagere forbys.

Garderobebruk ved trening og idrettsarrangementer frarådes i hele 2020.

Toaletter må rengjøres hyppig og flater som berøres av mange, må desinfiseres ofte.

Korps‐, kor‐ og kulturaktiviteter kan gjennomføres dersom man forsikrer seg om at alle deltagere er friske og holder minst én meter avstand, foreløpig for inntil 50 utøvere.

Bursdager, bryllup, begravelser og religiøse aktiviteter kan gjennomføres dersom man forsikrer seg om at alle deltagere er friske og man holder minst én meter avstand, foreløpig for inntil 50 deltagere.

Innendørs og utendørs trening tillates for inntil 20 utøvere av gangen dersom alle deltagere er friske og aktiviteten ikke innebærer vedvarende fysisk nærkontakt (kroppsnær trening og kontaktidretter).

I trinn 3, fra 5. juni, åpnes der for samlinger på inntil 100 personer der man kan sikre minst én meters avstand.

5) Skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner

Alle skoletrinn til og med videregående åpnes så snart som mulig. Helsedirektoratet fraråder foreløpig åpning av universiteter og høgskoler fordi det ofte er mange studenter på et begrenset område og fordi de ofte er avhengig av offentlig transport til og fra studiestedet.

Det åpnes for at dette kan skje i trinn 4, tidligst fra 19. juni.

6) Kjøpesentre og butikker

Disse bør planlegge for en drift som er smittefaglig forsvarlig inntil epidemien er over. Direktoratet anbefaler blant annet avstandsmerking der det oppstår kø, hyppig desinfisering av flater og at kunder oppfordres til å handle til ulike tider på døgnet.

7) Feriereiser og andre reiser innenlands

Reisende oppfordres til å begrense antallet stoppesteder og destinasjoner på reisen. Hoteller og overnattingssteder må følge gjeldende avstands‐ og smittevernregler. For turistarrangementer gjelder samme begrensninger som for andre arrangementer. For turisttransport gjelder samme regler som for offentlige og private transportselskaper.

I trinn 3, fra 5. juni, åpnes det for feriereiser innenlands.

Utenlandsreiser

Når det gjelder utenlandsreiser, anser direktoratet det som nødvendig å opprettholde karantenekravet så lenge andre land har vesentlig høyere smitte. De skriver at der kan være aktuelt å avvikle kravet for land som får god kontroll, men at endringer avhenger av smittesituasjonen og hva EU-landene blir enige om:

«Det er ikke usannsynlig at smittesituasjonen kan endre seg såpass mye i løpet av noen uker, at det kan bli aktuelt å avvikle karantenekravet for disse.»

Treningssentre

Å åpne treningssentre er blant tiltakene direktoratet vurderer som en større risiko og derfor bør utsettes, men de åpner for at treningssentre, idrettshaller og svømmehaller kan åpne for inntil 50 personer om gangen om det er iverksatt tilstrekkelige smitteverntiltak og om FHI lager en veileder. Dette er skissert i trinn 4, fra 19. juni eller senere.

De lettelsene i tiltakene Helsedirektoratet mener innebærer stor risiko og bør utsettes lengst, er gjenåpning av barer og nattklubber og arrangementer med over 500 deltagere.

Publisert: 08.05.20 kl. 20:12 Oppdatert: 08.05.20 kl. 20:25

