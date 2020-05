REKTOR OG BUSSJÅFØR: Rektor ved Mo skule, John Olav Nordheim, sørger selv for å kjøre flere av elevene hjem etter endt skoledag. Foto: Hallgeir Vågenes

I dag åpner skolene: Her må rektor trå til som skolebussjåfør

MODALEN (VG) I Norges nest minste kommune tas kreative løsninger i bruk for å få den nye skolehverdagen til å gå opp. Fra i dag av trår rektor Jahn Olav Nordheim til som skolebussjåfør for å få alle elevene trygt hjem.

– Vi har 31 elever i kommunen som har behov for skoleskyss. Skolebussen har vanligvis plass til 38 elever, men med de nye smittevernreglene får bussen i utgangspunktet bare frakte 16 passasjerer. For å løse problemet stiller busselskapet med en ekstra buss, og jeg stepper inn som sjåfør, sier Nordheim til VG.

I Modalen bor det kun 388 innbyggere, og Mo skule er kommunens eneste skole. I tillegg til å være rektor, er Nordheim deltidssjåfør i det lokale rutebilselskapet.

– Ved å plassere søsken ved siden av hverandre i skolebussen, kan vi kjøre flere enn de 16 som er satt som grense. En søskenflokk på fire får hele baksetet. Da blir det åtte igjen, som jeg kjører hjem på ettermiddagen, sier rektor.

MOR OG LÆRER: Lærer Signe Marie Trohaug Våge er glad for at skolen er åpnet igjen. Her med barna Pernille (11), Oliver (13) og Kristoffer (15), som alle er elever ved Mo skule i Modalen. Foto: Hallgeir Vågenes

Mo skule har 67 elever fra første til tiende trinn, og for to uker kom nitten elever på småtrinnet tilbake. I dag begynte resten av elevene.

– Jeg er optimist og tror dette vil gå veldig bra. Vi har ikke fått melding om noen som ikke vil sende barna sine på skolen, og tilbakemeldingene jeg får er at lærerne opplever det som trygt å komme på jobb igjen. Vi må legge til grunn at det ikke er registrert coronasmitte i Modalen eller i området rundt, sier han.

Tiendeklassingene Marion Thorsen (15), Ask Nåmdal Kjensli (15), Malena Øvre-Helland (16) og Malena Nygard Nese (16) forteller at de er glade for å være tilbake på skolen etter to måneder med skolestenging.

Samtidig har oneline-undervisningen fungert fint, sier de.

– Det har vært veldig effektivt. Jeg har fått gjort dobbelt så mye i enkelte fag, og i flere fag har karakteren min gått opp. Men jeg har savnet skolen, og gledet meg veldig til å komme tilbake, sier Marion.

GOD PLASS: – Vi er heldige som har god plass, sier rektor John Olav Nordheim. Han leder den eneste skolen i landets nest minste kommune med 388 innbyggere. Foto: Hallgeir Vågenes

Også de tre andre forteller at de har fått bedre karakterer i noen fag.

– Jeg synes det har fungert fint med hjemmeskole, for da kan man jobbe når man vil. Det er lett å utsette ting til siste liten, men det har gått bra, sier Ask.

Flere av elevene som møtte på skolen i dag, har ikke sett jevnaldrende siden skolen ble stengt.

– Jeg har ikke møtt noen av venninne mine på to måneder. Jeg har bevisst holdt avstand, for å unngå smitte, sier Marion, som er elevrådsleder ved Mo skule.

ENDELIG TILBAKE: Tiendeklassingene (f.v.) Malena Øvre-Helland (16), Ask Nåmdal Kjensli (15), Malena Nygard Nese (16) og Marion Thorsen (15) er glade for å være tilbake på skolen etter to måneders skolestengning. Foto: Hallgeir Vågenes

Mo skule har egen kantine med servering av smøremåltid, men de nye smittevernreglene setter en foreløpig stopper for normal kantinedrift. Det har skolen løst på sin egen måte, med godkjenning fra kommuneoverlege Frøydis Gullbrå.

– Inntil videre gjør vi det slik at lærerne om morgenen tar opp bestilling fra hver enkelt elev, som gir beskjed om hvor mange brødskiver de vil ha, og hva de vil ha som pålegg. Så blir det servert på pulten i lunsjpausen, sier rektor.

FØRSTE DAG: – Jeg har gledet meg veldig til å komme tilbake, sier 11-åringen Pernille Trohaug Våge. Rektor Jahn Olav Nordheim inspiserer skolegården like før klokken ringte mandag morgen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ved mange av landets skoler kan plassmangel bli en utfordring når elevene skal deles opp i mindre grupper. I Modalen vil ikke det bli noe problem sier Nordheim.

– Nei. Her er forholdene så små i utgangspunktet, og den største klassen vår er på tretten elever. Det er godt under de 20 som smittevernmyndighetene har satt som øvre grense. Det vil bli mye samhandling utendørs, og i Modalen har vi god plass. Vi har også kjøpt inn ekstra leker og utstyr slik at elevene slipper å dele på tvers av gruppene.

METERSTOKK I LOMMA: Rektor John Olav Nordheim har skaffet seg et nytt arbeidsverktøy for å sjekke at alle holder påkrevd avstand til hverandre. Foto: Hallgeir Vågenes

Signe Marie Trohaug Våge er lærer ved Mo skule og mor til til tre barn fra sjette til tiende klasse. Hun har vært i full jobb etter at småtrinnet åpnet igjen for to uker siden, i tillegg til å drive hjemmeundervisning og hatt ansvar for oppfølging av egne barn.

– Til å begynne med var det veldig hektisk, men etter hvert kommer man inn i en rutine. Det er mye som har skjedd de siste ukene, men jeg har opplevd det som veldig positivt at barna mine har blitt mer selvstendige i forhold til skolearbeidet. De har tatt mer ansvar, som en følge av situasjonen vi har opplevd.

Trohaug Våge sier hun har sett frem til at skolene skal komme i normal drift igjen.

– Det skal bli godt å komme tilbake, og lære på en litt annen måte. Jeg underviser mye i matematikk, og liker å gjøre det på en praktisk måte. Det er litt vanskelig på nett. Det har blitt mye teori, så nå er jeg klar for å jobbe mer praktisk.

Publisert: 11.05.20 kl. 12:55

