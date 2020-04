BEKYMRET, MEN TIDLIG: Storbritannias helseminister Matt Hancock sa på mandagens pressekonferanse at han var «veldig bekymret» over tilfellene med alvorlig syke barn. Samtidig sier britenes helsedirektør at det er for tidlig å si om symptomene barna har, kan knyttes til coronasykdom. Foto: PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HA / DOWNING STREET

Storbritannias helseminister «veldig bekymret» over alvorlige symptomer hos barn

Britisk helsevesen sender ut varsel om sjeldne, men farlige syndromer hos et fåtall coronasmittede barn. – Tynt grunnlag for varsel, mener Folkehelseinstituttet.

Søndag sendte NHS, britiske helsemyndigheter, ut et varsel til leger om funn av mulig nye syndromer hos barn med coronaviruset.

«I løpet av de siste tre ukene har det vært en tilsynelatende økning i antall barn med en multisystemisk inflammatorisk tilstand som krever intensivbehandling i London og andre steder i Storbritannia», skriver NHS i varselet.

Varselet ble delt av blant annet den britiske barneintensivforeningen – med kommentaren «Please share widely». Foreningen fikk så kraftig kritikk for delingen at de idag har gått ut med en lengre uttalelse.

– Uttalelsen er ment til helsepersonell som behandler kritisk syke barn. Hvis du er forelder, vit at alvorlig sykdom som resultat av covid-19 ennå ser ut til å være veldig sjelden hos barn, skriver de i uttalelsen.

BRITER BEKYMRET, NORGE IKKE: – Ingen andre land har varslet om liknende symptomer, heller ikke land som ligger foran Storbritannia i coronautbruddet, sier Margrethe Greve-Isdahl ved Fokehelseinstituttet. Foto: Frode Hansen

– Ikke sett i Norge

Gunnar Bentsen, overlege ved Barneintensiv-avdelingen ved Rikshospitalet, tviler på at vi vil se liknende tilfeller i Norge.

– De beskrevne sykdomsmanifestasjonene, toksisk sjokk og Kawasakis syndrom, er begge godt kjent fra andre infeksjoner hos barn, men forekommer svært sjelden. Det er nyttig at helsepersonell blir gjort oppmerksomme på at dette også kan forekomme ved Covid-19. På verdensbasis er det svært få barn som blir alvorlig syke. Det vil derfor ikke være veldig sannsynlig at vi får se dette i Norge, sier han.

– Er dette sykdommer som er alvorlige?

– Det kan det være. Det ligger i bekymringen som NHS har sendt ut. Men vi har altså ikke sett dette i Norge, sier han.

Den britiske helseministeren Matt Hancock sa på mandagens pressekonferanse at han var «veldig bekymret» om tilfellene av barn med disse syndromene. De britiske helsemyndighetene skal nå undersøke nærmere om det er en sammenheng mellom covid-19 og barnas alvorlige symptomer.

– Jeg har bedt dem om å se på dette umiddelbart. For øyeblikket er vi ikke sikre. Det er virkelig for tidlig å si om det er en sammenheng, sa Storbritannias helsedirektør Stephen Powis ifølge Reuters.

John Travoltas sønn Jett var en av dem som led av Kawaskis syndrom. Han døde 16 år gammel i 2009.

Usikker sammenheng

Heller ikke Margrethe Greve-Isdahl, spesialist i barnesykdommer og overlege ved Folkehelseinstituttet, tror det er grunn til bekymring over dette varselet.

– Jeg har sett varselet, og synes det er en tynn begrunnelse. Foreløpig er det ingen grunn til alarm. Noen av barna som det meldes om fra Storbritannia hadde covid-19, andre hadde det ikke. Det betyr at det er vanskelig å si at disse symptomene har noen sammenheng med coronaviruset, sier hun.

Hun mener varselet bare skaper frykt.

– Det er mer egnet til å skape ubegrunnet frykt blant foreldre, enn noe annet. Barn har vist seg å tåle covid-19 godt.

Hun presiserer at FHI følger nøye med på all ny informasjon om covid-19.

– Men dette er ikke noe som skal varsles ut i helsetjenesten hos oss i Norge. Ingen andre land har varslet om liknende symptomer, heller ikke land som ligger foran Storbritannia i corona-utbruddet. NHS melder at barna har hatt to syndromer som ikke har noe med hverandre å gjøre i det hele tatt. At det har en sammenheng er veldig usikkert.

Publisert: 27.04.20 kl. 21:19

