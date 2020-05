2400 innbyggere bor til vanlig i Longyearbyen. Men turister sørger for 165.000 gjestedøgn hvert år. Corona-krisen har gjort det uvanlig stille på Svalbard. Bildet fra mars i år. Foto: Guro Skjelderup

Svalbard er fortsatt stengt: – Dypt tragisk

Svalbard har ikke en eneste coronasmittet. Men da de siste turistene dro fra den arktiske øya i midten av mars kom coronasmellen umiddelbart. Ledigheten har tatt 26-gangen og øya er det eneste stedet i Norge som fortsatt har karantenebestemmelser.

Nå nettopp

– Dypt tragisk, for å si det mildt, sier Ronny Strømnes – styreleder i Visit Svalbard og medlem av beredskapsrådet.

Turistnæringen er blitt svært viktig etter gruvedriften ble redusert til bare én gruve i Longyearbyen. Ifølge Strømnes er omtrent 80 prosent av næringen nå stengt helt ned.

Flyplassen på Svalbard har opplyst at det i etterkant har kommet ti personer i snitt daglig. Det er lokale folk eller arbeidere som må i karantene.

Svalbard er nå det eneste stedet i Norge med karanteneregler. Sysselmannen har foreløpig utvidet ordningen med 14 dager hjemmekarantene til 18. mai.

– Vi skal ha møter med beredskapsrådet for Svalbard, smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus og Longyearbyen lokalstyre de nærmeste dagene denne uke for å vurdere saken, sier sysselmann Kjerstin Askholt til VG.

les også Krise i coronafri kommune: – Det smalt vanvittig

– Vi håper på en gradvis åpning etter 18. mai. Jeg ser ingen prinsipielle grunner for at det ikke skal skje så lenge turistnæringen finner gode løsninger i forhold til smittevernet og at antallet gjester tilpasses situasjonen, sier lederen av lokalstyret, Arild Olsen (Ap).

Tallet på helt arbeidsledige er 26 ganger høyere enn for ett år siden. En fjerdedel av norske kommuner har fortsatt ingen smitte, men mange av dem har fått smake kraftig på følgene av coronaviruset.

Sjekk din kommune her:

– En interessant problemstilling. Mange føler at det er trygt og godt å være på Svalbard nå. Mens andre kjenner på konsekvensene for turistnæringen. Det kan fort føre til en splittelse i befolkningen. Den vil vi ikke ha, fremhever Arild Olsen.

Martin Hartmann Munck i hundekjøringsbedriften Green Dog har ikke opplevd nedgang i turiststrømmen siden 2011. Nå er det full stopp.

– Vi har folk som liker å jobbe med hunder, som kjører hundene 3–4 ganger om dagen akkurat hvor de vil og gliser. De er fornøyde og hundene har det kjempebra. Men selvfølgelig går det til helvete og vi taper fryktelig masse penger, sier Hartmann Munck.

VILLMARKSEVENTYR: Hundekjøring er et av trekkplastrene på Svalbard. Foto: Green Dog

Enorme tap

Visit Svalbard regner med at turistnæringen drar inn opp mot 1,2 milliarder kroner årlig. Folk fra hele verden søker nettopp opplevelser som hundekjøring.

Men reiselivet må i stor grad overleve på inntjeningen fra mars til september og tære på pengene resten av året. Corona-smellen har banket omsetningen flat.

les også Svalbard tiner raskest i verden

– 15. mars vinket vi farvel til 145 turister og siden har det i grunn ikke vært noen her, sier Ronny Strømnes i Visit Svalbard.

Han regner med at krisen allerede har kostet reiselivet et sted mellom 400–500 millioner kroner så langt. 70–80 prosent er permittert i en turistnæring med rundt 600 årsverk.

– Det skjedde på verst mulige tidspunkt for Svalbard. Definitivt. Vi hadde akkurat begynt sesongen her oppe og da det var tørt på reservene smeller dette, legger han til.

Strømnes mener det er helt urealistisk å tro på at utenlandsturismen vil komme tilbake i sommer. Han frykter at fortsatt nedstengning også vil føre til at heller ikke nordmenn planlegger ferien sin på Svalbard.

– Det er hevet over enhver tvil at dette er katastrofalt for de i vår organisasjon. Våre leverandører har ikke hatt en eneste tur siden midten av mars, sier han og er klar på at de nå er helt dønn avhengig av at pakkene fra staten for Svalbards del varer utover i mai for reisebedriftene skal overleve.

Mange er hardt rammet av krisen. Har du en historie å fortelle? Kontakt VGs journalist her.

Bråstopp

Longyearbyens puber og restauranter kjemper for å overleve. Der var det bråstopp, nærmest over natten i mars.

– Det er som en god gammeldags mørketid, ikke høyeste høysesong. Det er stille og rolig, sier gründer Steve Daldorff Torgersen, som har vært på Svalbard i 30 år.

Han driver restaurantene Gruvelageret og Stationen, samt puben Karlsberger Pub i Longyearbyen i tillegg til turoperatørselskapet Svalbard Explorer. Han hadde rigget opp maksimalt.

les også Her rammer arbeidsledigheten verst: Hemsedal beregner krisetapet til 500 millioner kroner

To dager etter at regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene siden 2. verdenskrig sendte Daldorff Torgersen permitteringsvarsel til 90 prosent av de ansatte.

– Vi ligger i dvale. Vi har permittert alt og alt står i ro. Vi har ingen gjester og holder i gang med 20 prosent bluss. Per i dag kommer det ikke gjester, men det er faktisk en grunn til det. Det er en pandemi og vi må ikke svartmale for oss selv hvor forferdelig vi har det. For dette gjelder hele verden, sier Torgersen.

FOLKETOMT: Slik så det ut da nedstengningen av Norge og Svalbard hadde startet i mars. Foreløpig er det liten endring på dette bildet ifølge lokale folk. Foto: Guro Skjelderup

Det eneste han nå holder i gang er fem personer i halv stilling. I stedet for de vanlige tre millionene omsatte de for 300.000 kroner i april. Nå forsøker han å ta vare på de ansatte samtidig som han skal unngå konkurs.

– Jeg håper Svalbard blir innlemmet som en del av Norge når landet gjenåpnes, slik at vi kan få noen gjester opp hit. Men det er ikke slik at nordmenn kan redde situasjonen. Da tar man veldig feil. Markedet er ikke slik, sier Torgersen.

Gründer Steve Daldorff Torgersen i møte med VG i 2019, da Svalbardtraktaten fylte 100 år. Foto: Janne Møller-Hansen

Et rom for isolat

Det er press for å åpne opp øya. Men beredskapssituasjonen på et minimum på landets minste sykehus.

En respirator og et rom for å isolere folk med corona-smitte gjør at det i realiteten er fullt når en person må isoleres. Deretter må hjelpen komme fra fastlandet.

– Det bygges nå en luftbro mellom Longyearbyen og universitetssykehuset i Tromsø, slik at vi kan få smittede hurtig ned, og i tillegg er det bestilt en maskin for testing, opplyser lokalstyreleder Arild Olsen.

Svalbard har en svakere beredskap en Fastlands-Norge. Olsen drar opp at øya er prisgitt bare et energiverk. Det er helt avhengig av sine kun 27 ansatte. Et arbeidsutvalg under ledelse av helsedepartementet er satt ned for å komme med forslag til tiltak og smittevernhensyn i forhold til hvordan Svalbard skal gjenåpnes.

– Det blir gjort en hel rekke grep, lover Olsen.

Publisert: 12.05.20 kl. 19:04

Mer om Svalbard Turisme Reiseliv Coronaviruset Longyearbyen Innenriks

Fra andre aviser