OPP FORAN HØSTENS VALG. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får ikke noe større løft på dagens nasjonale måling, men foran kommunevalget kan han glede seg over dagens kommunemåling i VG.

VGs partibarometer: Sp bykser fram på kommunemåling

Etter krisemålinger klatrer Sp kraftig på VGs kommunalvalgmåling. SV sliter på den nasjonale målingen.

VG vil frem til kommunevalget 11. september spørre velgerne både hva de ville stemt hvis det var kommunevalg og stortingsvalg.

VGs partibarometer for mai, som Respons Analyse har utført, har disse hovedfunnene når vi spør om kommunevalg:

Sp stiger kraftig fra 6,7 prosent i april til 10,4 nå. Det er fortsatt et stykke opp til resultatet for fire år siden, da Sp fikk 14,4 prosent i kommunevalget.

Høyre bekrefter sin bunnsolide posisjon også foran kommunevalget. 30,9 prosent sier de vil stemme på Høyre, mot 29,5 i april. Men det ekstremt mye bedre enn ved kommunevalget i 2019, da Høyre fikk 20,0 prosent.

Ap går litt ned fra april, men får 22,1 prosent og er i nærheten av Ap-leder Støres mål om å gjøre det bedre enn i 2019, da Ap fikk 24,8 prosent.

Viser seg fram

– Våre 8000 lokale kandidater til kommunestyrene er i gang med å markere seg, sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Vi har en god spredning i alder og erfaring, flinke folk som er opptatt av å ta vare på gode lokale tjenester i sine lokalsamfunn. Og så tror jeg at velgerne legger merke til at vi gjør som vi har lovet over lang tid - at vi markerer oss på spørsmål som sikkerhet og beredskap slik vi har sett de siste ukene, sier Vedum.

HAR TRUA: Torvild Sveen (Sp) er ordfører på Gjøvik.

– Har ikke gitt opp

Torvild Sveen (Sp) gleder seg over fremgangen. Han er ordfører på Gjøvik, den største kommunen i Norge hvor Sp styrer - i allianse med Høyre, KrF og Venstre og støtte fra Frp.

– Det er ingen vil om at vi merker de nasjonale trendene i oppslutning. Men vi har på ingen måte gitt opp, selv om de nasjonale tallene ikke har svingt vår vei i det siste, sier han.

Koalisjonen på Gjøvik går til valg for fire nye år med Sveen som ordfører:

– De siste årene har vi hatt et godt lag her, og vi har tatt beslutninger som peker fremover, og som vi håper velgerne legger merke til, sier ordføreren.

Han sier at etableringer av universitetet i allianse med NTNU i Trondheim har gitt Gjøvik en ny giv, flere studenter og nye høyteknologiske arbeidsplasser.

Her er hovedtallene når vi spør hva velgerne hadde stemt hvis det er stortingsvalg:

Det er fortsatt relativt solid borgerlig flertall, med 94 plasser på Stortinget, mot 75 for de rødgrønne.

Det skyldes at Høyre fortsatt vaker godt over 30 prosent, med 31,8 i denne målingen og at Frp vokser til 14,2 prosent, mot 11,6 ved stortingsvalget valget i 2021.

Ap går også forsiktig frem, fra 18,6 i april til 19,5 i mai, mot 26,3 ved valget i 2019.

Men i motsetning til på kommunemålingen sliter Sp fortsatt kraftig når vi spør om stortingsvalg. De fikk 13,5 prosent ved stortingsvalget i 2021 og har nå 6,5 prosent.

Ellers er det verdt å merke seg at SV siden partilederskiftet, har falt fra 9,1 prosent i mars til 7,6 i mai.

MDG sliter også før helgens årsmøte og faller under sperregrensen, til 3,1 prosent.

Info Les mer om spennende forskjell på målingene: – Det interessante med å spørre både om kommune- og stortingsvalg, er at det skiller kraftig for tre partier, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse: – Sps velgere begynner å komme i valgmodus og ser etterhvert mer mot de lokale ordførerne og kandidatene. Det gir partiet en kraftig vekst, mens de fortsatt sliter nasjonalt. Han sier at lojalitetstallene også viser det: Lojaliteten til Sp-velgerne er under 40 prosent når de spør om stortingsvalg, mens den er over 50 prosent når de spør om kommunevalg, med stortingsvalget 2021 som referanse. Lojalitet måles utifra hvor mange som stemte på partiet ved forrige forrige stortingsvalg, som nå vil stemme på dem. – Det slår ekstremt mye mer ut for Frp, hvor lojaliteten ved stortingsvalg er nær 80 prosent, mens den er rundt 50 knyttet til kommunemålingen, altså helt motsatt av i Sp. Han sier at det også gjelder for Rødt, som har Bjørnar Moxnes som populær nasjonal leder. Vis mer

– Når det gjelder SV på den nasjonale målingen, så kan nedgangen fra rundt ni prosent til 7,6 kan en årsak være Lysbakken-effekten, sier Olaussen, med henvisning til at mer ukjente Kirsti Bergstø har tatt over som partileder etter populære Audun Lysbakken.

Kirsti Bergstø sier at enkeltmålinger går opp og ned.

HAR TRUA: SV-leder Kirsti Bergstø er ikke bekymret over målingen.

– Det er snittet av målinger der man ser de virkelige utslagene. Der ligger vi stabilt, med en liten topp rundt landsmøtet. SV står sterkt med høye medlemstall, og stabil oppslutning over tid. Folk ser at vi har gjennomslagskraft for rettferdig fordeling og miljø.