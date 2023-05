Meldingene som kan felle Bhatti

Les de ti ukjente chattene som politiet mener avslører Arfan Bhatti som hjernen bak Oslo-terroren i fjor sommer.

Zaniar Matapour (43) ligger på asfalten og tviholder på et håndvåpen.

Han har løsnet en rekke skudd mot Per på Hjørnet og det skeive utestedet London – og er lagt i bakken av sivile.

To menn er drept. Ni personer er skuddskadet og mange har løpt for livet.

I lommen til Matapour finner politiet en hvit lapp.

Der står Arfan Bhattis telefonnummer.

Nå kan VG avsløre ti samtaler fra 26. juni til 22. august i fjor, mellom det politiet mener er Bhatti og en agent på topphemmelig oppdrag for Etterretningstjenesten.

Bhatti nekter for å ha noe med angrepet å gjøre og for å ha deltatt i chat-samtalen.

45 timer etter at skuddene haglet i Oslo sentrum, tar agenten kontakt for første gang.

Agenten fått kontaktinformasjonen fra en etterlyst norsk islamist, som skal være i Arfan Bhattis nettverk.

Under dekke av å være en leder i Den islamske stat (IS) vil agenten lure mannen de tror er Bhatti, til å fortelle om terrorangrepet som rammet hovedstaden.

Det første agenten får tilsendt, er et bilde av Zaniar Matapours pass og et lydopptak av det som skal være Matapours troskapsløfte til IS.

Det som skal være Bhatti er opptatt av at IS må publisere troskapsløftet og ta på seg ansvaret for Oslo-angrepet.

Agenten spør om han hjalp Matapour i angrepet. Da svarer det som skal være Bhatti:

Agenten får vite at Matapours mål var å drepe så mange vantro som mulig.

Matapours forsvarer Marius Dietrichson vil ikke kommentere saken.

De to samtalepartnerne snakker sammen i flere timer over flere uker.

Én gang reagerer det som skal være Bhatti på at agenten graver sånn i detaljene:

Men agenten lykkes i å få det som skal være Bhatti, til å betro seg både om livet sitt og om Oslo-terroren.

«It was many other targets had in mind beside the last one», skriver det som skal være Bhatti.

I chatten nevnes også andre mulige terrormål:

Det er best å «ødelegge Guds fiender i deres egen bakhage», skal Bhatti ha skrevet.

To måneder etter angrepet, fredag 23. september, blir Bhatti internasjonalt etterlyst.

I dag sitter han fengslet i Pakistan.

Oslo-politiet vil ha Bhatti utlevert til Norge, men han nekter å bli sendt hit i håndjern.

Bhattis advokat John Christian Elden har følgende kommentar til saken:

– Bhatti har ikke bekreftet at han helt eller delvis deltar i disse SMS-ene via Telegram. Siden politiet har klausulert dem fra Bhatti i Norge, kan jeg ikke diskutere innholdet med ham eller spørre han nærmere ut fra saksdokumentene.

I e-posten til VG legger Elden til:

– Jeg noterer at min kollega i Pakistan sier det ikke engang er forsøkt ført bevis på at meldingene i sin helhet er fra Bhatti, herunder de inkriminerende meldingene. Det pågår en diskusjon med politiet i Norge om noe som helst av dette er lovlige bevis som vil kunne legges frem for retten eller ikke. Det er uheldig når påstandene da i forkant spres i media.

Hvordan endte Arfan Bhatti opp som mulig terrorist?

Våren 1991 bor 13 år gamle Arfan, yngst i en søskenflokk på fire, i en leilighet på St. Hanshaugen i Oslo sammen med foreldrene sine.

Allerede da har politi og barnevern fått meldinger om både knivbruk, trusler og tyverier, ifølge en senere dom.

Barnevernet vil plassere ham på institusjon, men han reiser heller til familiens gård i Pakistan.

Der blir han i to år.

Tilbake i Norge som 16-åring knivstikker Bhatti en butikkeier flere ganger i magen. Så setter han seg ned og spiser en sjokolade.

De neste årene er han i politiets søkelys gang på gang.

I 2008 møter han i retten i strikkegenser, tiltalt for å ha planlagt terror mot synagogen og fem drapsforsøk:

Etter flere runder i retten frikjennes han for terror og drapsforsøk, men dømmes for medvirkning til grovt skadeverk mot synagogen.

I 2012 går han med langt skjegg i demonstrasjonstog der flere hyller al-Qaida-lederen Osama bin Laden:

I samme periode poserer han med våpen i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan.

I 2018 saksøker han den norske stat for uberettiget strafforfølgning:

Bhatti får 120.000 kroner i erstatning og sakskostnader.

– Det er vel få klienter gjennom årene jeg har hatt, der påtalemyndigheten har lagt så lav terskel for tiltale at han stort sett frifinnes i retten, skriver Bhattis forsvarer Elden i en melding til VG.

– Det virker som navnet hans alene er nok til tiltale der andre hadde fått anklagene henlagt, legger han til.

263 personer har i dag status som fornærmede etter terrorangrepet. Fire menn er siktet i saken. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

E-tjenesten ønsker ikke å kommentere denne saken. Det er ikke naturlig før Evalueringsutvalgets rapport kommer i juni, oppgir kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene. – Vi ønsker heller ikke kommentere av hensyn til den kommende rettssaken. I tillegg kan det opplyses om at EOS-utvalget har valgt å gå inn i saken, sier hun.

Da terroren rammer like før Oslo Pride, er Bhatti tilbake på landsbygda i Pakistan.

I chatten med agenten forteller det som skal være Bhatti, at han frykter hva som vil skje hvis han reiser tilbake til Norge, nå som bestevennen hans er arrestert av politiet.

Han tror at han ville blitt arrestert, selv om han ikke tror vennen kommer til å si noe om ham i politiavhør.

I den aller første samtalen, 26. juni 2022, har det som skal være Bhatti skrevet:

Agenten skriver at det er bedre hvis Bhatti gjemmer seg. Da svarer det som skal være Bhatti:

Nesten to uker senere sier han:

Oversatt til norsk:

«Den beste måten å skape frykt på, er å angripe tilfeldige vantro».

Under kan du lese alle de ti samtalene og velge chat fra menyen: