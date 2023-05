HAR FÅTT TYN: Kjersti Stenseng har vært partisekretær i åtte år. Hun erkjenner at kritikken har gått inn på henne - men har motivert henne til å gjøre en bedre jobb.

Kjersti Stenseng: Erkjenner at det har vært tøft

Kjersti Stenseng har stått i en heftig storm de siste ukene, hvor sterke krefter i partiet vil fjerne henne som partisekretær. Hun innrømmer at det har vært tøft, men at personkamper om posisjoner er noe man må tåle i politikken.

Kortversjonen Aps partisekretær Kjersti Stenseng har nylig opplevd et internt press for å bli fjernet som partisekretær og innrømmer at det har vært tøft.

Tana-ordfører Helga Pedersen ønsket å ta over Stensengs posisjon, men trakk seg etter manglende støtte fra partileder Jonas Gahr Støre.

Stenseng vil etter all sannsynlighet bli gjenvalgt som partisekretær på Aps landsmøte fredag ettermiddag.

Støre mener Stenseng har fått for mye kritikk.

Noen kritikere mener at Stenseng ikke har formidlet krav og henvendelser fra grasrota godt nok, noe hun tar med seg som en lærdom. Vis mer

Tana-ordfører og tidligere Ap-nestleder og tidligere statsråd, Helga Pedersen, ønsket å ta over som partisekretær og har fått omfattende støtte fra ulike Ap-folk i mediene siste uke.

Men etter en telefonsamtale med partileder og statsminister Jonas Gahr Støre opplevde hun manglende støtte – og trakk sitt kandidatur.

Det betyr at Kjersti Stenseng etter alle solemerker gjenvelges som partisekretær på Aps landsmøte fredag ettermiddag.

Støre opplevde at kritikken mot henne var såpass heftig, at han gikk ut og sa at hun hadde fått for mye tyn.

– Blir påvirket av det

VG setter oss ned med henne på landsmøtet. Stenseng erkjenner at det har vært tøft, men sier hun har vært med såpass lenge, at det har vært greit å håndtere.

– Jeg synes jeg opp gjennom har vært med i mange stormer, jeg. Når du skal velges og er på valg, så tenker jeg at persondiskusjon, og at det kommer opp nye navn, er helt greit. Slik skal partiet vårt fungere. Men så blir du selvfølgelig påvirket av at det er diskusjon, litt konflikt og overskrifter i media.

STØTTE: Jonas Gahr Støre ringte Helga Pedersen. Etter det trakk hun sitt kandidatur som partisekretær. Det betyr etter alle solemerker at Kjersti Stenseng blir gjenvalgt i dag.

– Det er flere i media som har sagt at din tur som partisekretær burde være over?

– Da jeg stilte meg til disposisjon for gjenvalg, var det fordi jeg fikk mange gode tilbakemeldinger i partiet om at jeg skulle fortsette. Jeg var og er veldig motivert for å ta en periode til.

– Du trodde kanskje ikke at du måtte stå i stormen etter at en enstemmig valgkomité hadde innstilt på at du skal fortsette som partisekretær?

– Jeg var forberedt på alt, for å være ærlig. Jeg har lyttet til dem som ønsker fornyelse og tatt inn over meg det som er sagt og har lært av det: Jeg skal forsøke å gjøre en bedre jobb og samle laget. Så har jeg prøv å fokusere på å arrangere landsmøtet.

– Ikke godt nok

Et av argumentene VG har fanget opp mot henne, er at hun i for liten grad har videreformidlet krav og innspill fra grasrota i partiet.

– Hvis noen sier det, må vi jobbe bedre med det. Min opplevelse er at forholdet mellom grasrota i partiet vårt, ledelse, Stortinget og regjering er tettere nå enn noen gang før. Vi har veldig hyppige møter og åpne dører. Vi og våre stortingspolitikere og statsråder sier alltid ja til invitasjoner for å komme ut til møter rundt omkring i landet.

Hun legger likevel til:

– Hvis det er slik at noen har den opplevelsen, så er det jeg har gjort, ikke godt nok. Da må vi ta grep for å bli enda bedre.