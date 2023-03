DEBATT: Jonas Gahr Støre og Erna Solberg diskutere skatt i Stortinget onsdag formiddag.

Støre til skatte-flyktningene: Ikke ryke og reise, men heller skape og dele

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at skatteflyktningene som har flyttet til Sveits, er velkommen hjem igjen. Og han lover å fase ut en stor, midlertidig skatteøkning for næringslivet.

Det var nyvalgt SV-leder Kjersti Bergstø som i sin landsmøtetale sa at skatteflyktninger som Kjell Inge Røkke kan «ryke og reise».

Men Støre ville ikke bruke akkurat de ordene, da Alfred Bjørlo (V) utfordret han:

– I stedet for å be dem ryke og reise, vil jeg be dem bli hjemme for å skape og dele, sa Støre i Stortingets spontanspørretime onsdag.

Duellen mellom Støre og hans hovedmotstander, Høyre-leder Erna Solberg, viste hvor ulikt de tolker situasjonen i norsk økonomi akkurat nå.

Oppbremsing

– Siden september i fjor har vi sett en oppbremsing av investeringene. Det er uro om jobber, om fremtidsutsiktene for viktige næringer, sa Solberg.

Det var i september at regjeringen varslet innføring av kildeskatt, og flere midlertidige skatter for å finansiere blant annet strømstøtte og tiltak som følge av krigen i Ukraina.

Solberg ønsket en klar beskjed om fremtidig skattenivå, og når de midlertidige skattene blir fjernet igjen.

– Regjeringen har innført politisk risiko ved utlendingers vilje til å investere i Norge, sa hun.

Totalt uenig

Støre var totalt uenig:

– Det ble skapt 100 000 nye arbeidsplasser i Norge i fjor. Å kalle det bråstopp er å gå litt langt, svarte statsministeren.

Ifølge Støre har regjeringen ingen dato på når den midlertidig høye arbeidsgiveravgiften vil bli fjernet igjen.

I spørretimen ble Støre (Ap) presset av Høyre-leder Erna Solberg til å opplyse når de midlertidige skatteøkningene skal fjernes igjen.

Solberg ville vite om de ekstra skattene på 22 milliarder kroner i år, ville være et varig høyere skattenivå.

Ifølge Støre vil det såkalte høyprisbidraget fra kraftprodusentene bli faset ut i løpet av 2024.

Men han ville ikke tidfeste når den høyere arbeidsgiveravgiften forsvinner:

– Den er midlertidig og vi skal finne en dato hvor den skal fases ut igjen, sa Støre.