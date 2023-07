POLITIKER: Eva-Brit Langva forteller at hun er i en tilfriskningsfase, etter å ha vært hjemløs og tungt rusavhengig.

Eva-Brit var tidligere sterkt rusavhengig, nå applauderer hun nytt forslag: − Sier seg selv at det berger liv

Høyre og Venstre vil ha analysestasjoner av ulovlige rusmidler i Oslo kommune. Eva-Brit Langva (52), tidligere sterkt rusavhengig, applauderer dem.

Kortversjonen Høyre og Venstre foreslår analysestasjon for ulovlige rusmidler i Oslo som et forebyggende tiltak for å redusere overdoser.

Forslaget kommer etter en økning i antall overdoser blant barn og unge under 18 år.

Partiene ønsker å støtte eksisterende ideelle organisasjoner i å forvalte en analysestasjon, men ønsker også at kommunen videreutvikler tjenesten.

Eva-Brit Langva (52) har selv følt på kroppen hva rusavhengighet kan føre til. Hun mener at analysestasjoner kan redde liv. Vis mer

Over en periode på ti år var Langva sprøytenarkoman. Hun sto uten fast bolig, og bodde under flere ulike kommunale løsninger.

Hun mener at rusmiddelanalysestasjonen som Høyre og Venstre ønsker i Oslo kommune er et tiltak som kan redde flere liv.

– Det sier seg selv at å teste det man har kjøpt, faktisk er det du tror du har kjøpt, berger liv, sier hun.

Hun forteller at hun dro til behandling for rusavhengighet i 2011, og at hun siden den gang har vært i en tilfriskningsfase.

ALLTID HÅP: Langva deler bilde fra da hun var rungt rusavhengig for å vise at det er mulig å reise seg igjen i livet: – Om det var mulig for meg, er det mulig for alle, sier hun.

Langva, som selv er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne i Ålesund, forteller at hun er brennende opptatt av forebyggende tiltak som kan forhindre fatale konsekvenser for brukere med rusproblemer.

– Om folk drar til analysetjenesten, vil det gi muligheten til å informere om hvordan man kan bruke stoffene på en trygg måte, spesielt unge som ikke har god nok informasjon om dette. Mange vet ikke hvor stor en førstegangsdose skal være, eller at det kan være farlig å blande stoffer med alkohol, sier hun.

– Dette er også en god måte å finne ut om det er farlige stoffer i omløp, legger hun til.

– Hadde du selv benyttet deg av et slikt analysetilbud, om det fantes da du hadde store rusproblemer?

– Ja! Jeg har selv opplevd å lage et stort sår på armen etter å ha tatt en sprøyte med farlige stoffer. Personlig tenker jeg at dette tiltaket kan være helt avgjørende og livreddende.

ØNSKER ANALYSESTASJONER: Helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz, forteller at Høyre og Venstre ønsker analyse av rusmidler for å minske antall overdoser i kommunen.

– Ønsker kvalitetstesting

– Det skal fremdeles være ulovlig og straffbart å innta stoffene. Stoffet som testes vil bli destruert umiddelbart etter analysen, sier helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz, til VG.

Han forteller at man i november så en uvanlig økning av overdoser på kort tid på Oslo universitetssykehus.

Dette bekymret Venstre og Høyre, som i år fremmet forslag om analysestasjoner til det reviderte kommunebudsjettet i 2023.

Byrådet i Oslo stemte derimot ned forslaget.

– Flere ungdom kjøper stoffer som er mer dødelig enn de først trodde. Vi ønsker å få til kvalitetstesting av rusmidler, som et forebyggende og skadereduserende tiltak mot overdoser, sier Nawaz.

UTRYKNING: I 2021 ble 134 barn og unge sendt til sykehus etter overdose.

I januar skrev VG om en økning av antall barn under 18 år som havner på sykehus etter å ha tatt overdose.

– Når man ser økning i antall overdoser, er det vår moralske plikt å gjøre det vi kan for å redde menneskeliv, sier Nawaz.

Han forklarer at partiene ønsker at kommunen støtter oppunder den ene aktøren som forvalter analysestasjonen, i tillegg til at kommunen burde gå inn i et større arbeid for å videreutvikle tjenesten:

– Vi ønsker i all hovedsak at de nåværende ideelle organisasjonene skal forvalte tjenesten, men at Oslo kommune også skal ha en hånd på rattet, sier Nawaz.

Preget av moralisme

Hallstein Bjercke, førstekandidat for Venstre i Oslo og gruppeleder i bystyret, mener at ruspolitikken i dag er preget av moralisme.

FORDOMSFRI RUSPOLITIKK: Hallstein Bjercke, førstekandidat for Venstre i Oslo og gruppeleder i bystyret, mener at nåværende ruspolitikk er sterkt preget av moralisme.

– Vi i Venstre mener Oslo bør føre en fordomsfri ruspolitikk. Vi trenger helt åpenbart et sted i Oslo der personer som kjøper ulike rusmidler kan teste kvaliteten på dem og forsikre seg om hva de faktisk har kjøpt, sier Bjerecke.

Han beskriver overdosetallene som helt uakseptable.

– Dette handler om menneskeliv. Inntil vi får på plass en ny ruspolitikk, som sårt trengs, må vi gjøre alt vi kan for å sikre tryggest mulig forhold for de som i dag bruker rusmidler, sier han.

– Berger liv

MÅ PRØVE NOE NYTT: Hassan Nawaz mener at man ikke tør å prøve noe nytt, i frykt for at det skal gi økt narkotikabruk.

Fortsatt kontroversielt

Foreløpig finnes det kun en rusmiddelanalysetjeneste i Oslo, forvaltet av Foreningen for Tryggere Ruspolitikk. Den er finansiert av private givere fordi den ikke går under tilskuddsordningen til Helsedirektoratet, opplyser Nawaz.

– Jeg opplever at man ikke tør å prøve noe nytt i redsel for at det kan gi økt bruk. Men erfaringer sier at det ikke er tilfelle, snarere tvert imot, sier høyrepolitiker Nawaz.

Han peker også på at land som blant annet Spania, Sveits, Belgia, Nederland og New Zealand allerede har implementert teststasjoner med positive resultater. Han viser til en rapport, utarbeidet av SERAF, Senter

for rus- og avhengighetsforskning.

– Vi ønsker også testing på festivaler, men vi opplever fremdeles at dette regnes som kontroversielt i Norge, dessverre, legger han til.

Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen for Tryggere Ruspolitikk.

Ikke økonomisk bærekraftig

Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen for Tryggere Ruspolitikk, forteller at stasjonen kun har åpent to dager i uken på grunn av manglende finansiering.

– Vi har en farmasøyt og en ingeniør som jobber der. Vi skulle gjerne hatt åpent oftere, men det er dessverre ikke økonomisk bærekraftig uten offentlig støtte.

Hun forteller at de likevel strekker seg langt for at folk skal få analysert stoffer, spesielt i perioder det har vært mye uro på grunn av piller med varierende styrkegrad.

– Og når det er dødsfall av syntetiske opioider eller nye kopistoffer i omløp, forteller hun.

Målet for analysestasjonen er gjøre brukere mer bevist på stoffene de inntar, spesielt barn og unge:

– Vi ønsker å informere om stoffets innhold, hva som er en forsvarlig dose av det aktuelle stoffet og farlige rus- og legemiddelinteraksjoner, sier Spinnangr og legger til:

– Vi har allerede flere eksempler på at vi har forebygget at liv har gått tapt, på grunn av denne analysetjenesten.