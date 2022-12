17. mai 2023 kan bidra til at mange får en fem dagers langhelg.

Helligdagsbingo til 17. mai

Er du én av dem som kan være litt tung i hodet 18. mai? I 2023 har du flaks!

En rask titt på kalenderen for 2023 avslører nemlig at 18. mai er en fridag i år, nærmere bestemt Kristi Himmelfart.

Flere fylker har allerede varslet at 19. mai blir en fridag for mange skoleelever. De som har en jobb der det er mulig å ta ut en inneklemt fridag 19. mai, kan dermed smelle til med en skikkelig langhelg: Fra 17. mai på onsdag til 21. mai på søndag.

Jammen faller ikke den offentlige høytidsdagen 1. mai på en mandag, også! Mens pinsen som vanlig gir en ekstra mandag fri i slutten av mai, denne gangen den 29. mai.

Flere røde dager neste jul

Gjennom jule- og nyttårsfeiringen i år har vi fått det absolutte minimum av røde dager, med både julaften, 1. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag på lørdag og søndag.

Men for 2023 er det bedre utsikter: Julaften faller på en søndag, som gjør at mandag og tirsdag er røde dager.

Da er det bare tre ikke-røde dager i romjulen for de som jobber da, mens nyttårshelgen avsluttes med 1. nyttårsdag på en mandag. I 2024 kan arbeidstagere og elever dermed se frem til en kort uke for å sparke i gang året igjen.

Skoleferier

For skolebarn er det følgende ferier som gjelder i det kommende året.

Vinterferie:

Oslo, Agder, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Viken (minus tidligere Buskerud) og den delen av Vestland som tidligere var Sogn og Fjordane tar skoleferie i uke 8, fra 20.–24. februar.

Innlandet, Rogaland, Nordland, tidligere Buskerud og tidligere Hordaland tar skoleferie uke 9, fra 27. februar-3. mars.

Troms og Finnmark tar ferie i uke 10, fra 6.–10. mars.

Påske:

Alle har skolefri fra fredag 31. mars til tirsdag 11. april.

Høstferie:

Oslo, Agder, Viken tar ferie i uka fra 2.-6. oktober.

Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark tar høstferie i uka fra 9.-13. oktober.

I Nordland fylkeskommune tar elevene bare tre dager høstferie, fra 11.-13. oktober.

I Troms og Finnmark tar elevene bare tre dager høstferie, fra 4. oktober-6. oktober.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Nordland og Troms og Finnmark bare hadde to dager høstferie, fra henholdsvis 11.-13. oktober og 4.-6. oktober. Datoene er riktige, men mattekunnskapene til den aktuelle journalisten skorter det på. Dette utgjør tre dager ferie, ikke to.