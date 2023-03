Drapssiktet tatt etter over et år på rømmen

Ifølge VGs opplysninger er etterlyste Valon Avdyli (36) fra Bærum på vei til Norge. Han og broren er siktet for drapet på 20 år gamle Hamse Adan.

VG kjenner til at Valon Avdyli (36) den siste tiden skal ha sittet fengslet i Tyrkia på bakgrunn av ulovlig opphold. Han er nå sendt ut av landet og er på vei til Norge.

Her vil han bli pågrepet av norsk politi tirsdag ettermiddag.

VG har vært i kontakt med Avdylis forsvarer Svein Holden som foreløpig ikke har kommentar.

– De etterlatte er selvsagt lettet over utviklingen og har ventet på dette. De har kjent seg trygge på at politiet fortsatte etterforskning hele tiden. Nå håper de at den andre broren melder seg, og at de kan få en avslutning på denne straffesaken som har vært svært vanskelig for dem, sier de etterlattes bistandsadvokat Catharina Cecilie Gjesti til VG.

Valon Avdyli har sammen med sin yngre bror, Visar Avdyli (33), vært etterlyst siden oktober 2021.

VG har vært i kontakt med Visar Avdylis forsvarer, Øyvind Bratlien, som ikke har noen kommentar.

ÉN ER TATT: Bildet viser brødrene på vei ut av landet på Gardemoen lufthavn 9. oktober 2021 rett før de tok et fly til Pristina i Kosovo.

Begge brødrene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole 7. oktober i 2021.

De har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Etter det VG kjenner til, er det kun den eldste broren som er tatt.

DREPT: Hamse Hashi Adan som ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole i Oslo. Foto: Privat/Politiet

Les også Etterlyser terrordømte brødre etter Mortensrud-drapet Brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum er siktet og etterlyst for drapet på Mortensrud 7. oktober.

Terrordømt

Begge brødrene er tidligere terrordømt.

I 2016 ble brødreparet de første i Norge som ble dømt etter den nye terrorparagrafen.

Bilder av Valon Avdyli som poserer med våpen ble lagt frem i retten i straffesaken mot ham i 2015.

Les også IS-tiltalte terrordømt i lagmannsretten De norsk-albanske brødrene Valon (29) og Visar Avdyli (26), samt norsk-somalieren Djibril Bashir (31), er dømt etter…

SYRIA-FARERE: Bildet er tatt i mai 2013 i Syria, nær den tyrkiske grensen. Valon Avdyli står til venstre i hvit skjorte.

Valon Avdyli ble dømt for deltagelse i terrororganisasjonen IS, mens Visar Avdyli ble dømt for å ha forsøkt å ha gitt materiell støtte til IS gjennom en tredje bror, Egzon Avdyli.

I dommen mot Valon Avdyli skriver Høyesterett at Avdyli kom til Norge som femåring og at han vokste opp i Bærum. Han har en bachelorgrad fra markedshøyskolen og ble ifølge dommen praktiserende muslim i 2011. Han skal deretter ha sverget troskap til IS.

Bilder av Valon Avdyli som poserer med våpen ble lagt frem i retten i straffesaken mot ham i 2015.

Egzon Avdyli var talsperson for Profetens Ummah før han reiste til Syria, der han døde i kamp for IS i april 2014.

Politiet har tidligere sagt at de ikke ser noen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger